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Facebook tüm mesajlaşma uygulamalarını birleştirme niyetinde

Yıl sonuna doğru Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp platformlarından çapraz mesaj gönderebileceksiniz. Mark Zuckerberg bununla ilgili yoğun bir çalışma başlatmış durumda.
3 ay
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet dünyasının en büyük mesajlaşma uygulamalarına sahip olan Facebook önemli bir adım atıyor. Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp platformlarının birbirine entegrasyonu projesi gündemde.

Milyarlık kitle iletişimi

Sektörden gelen bilgilere göre Facebook bünyesindeki tüm mesajlaşma uygulamalarını birleştirmek niyetinde. Kullanıcı verilerinin gizliliği odağında hazırlanan eylem planında tüm uygulamalara uçtan uca şifreleme getirilmesi planlanıyor.

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Yeni projede örneğin bir kullanıcı Messenger üzerinden WhatsApp veya Instagram arkadaşına mesaj atabilecek. Uygulamalar birbirinden bağımsız olsa da entegrasyon sayesinde mesajlar istenen kişiye anında ulaşabilecek. Böylece 4 milyara yakın kullanıcı birbirine bağlanmış olacak.

Facebook’un proje için yüzlerce mühendisini görevlendirdiği ifade ediliyor. Bu yılın sonunda veya gelecek yıl başlarında hayata geçecek proje için şirket içerisinden de bir muhalefet gelmedi zira WhatsApp ve Instagram kurucuları zaten ayrılmış durumda.

 

https://www.engadget.com/2019/01/25/facebook-unifying-instagram-whatsapp/ Yorum Yaz
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mert1907 3 ay en beğenilen
Ne yaparlar bilinmez ama eğer kafaları çalışıyorsa Instagram ve WhatsApp'ı bozmazlar.
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MonitörKertenkelesi 3 ay
Bütün uygulamaları birbirine bağlayarak nasıl veri güvenliği sağlayacaklar bilemedim. Bence olsa olsa bu kadar uygulamayı ayrı kullanan kullanıcıyı takip etmekte zorlanıyorlardır sorun budur. Belli ki kafaları karışıyor. Demişler ki biz bu uyulamaların hepsini bir araya getirelim ne yazıyor ne ediyor daha kolay takip edebilelim böyle zor oluyor arap saçına dönüyor diyor olabilirler. Çünkü bu hesapların hepsi birbirinden farklı ve içeriği de birbirinden ayrı. Whatsapp'dan mesajlaşmak ile İnstagram'dan resim koymak veya Face'de hesap açmak birbirinden tamamen farklı ihtiyaç ve kullanımlar.
Bütün uygulamaları birbirine bağlayarak nasıl veri güvenliği sağlayacaklar bilemedim. Bence olsa olsa bu kadar uygulamayı ayrı kullanan kullanıcıyı takip etmek...
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redoano 3 ay
Allah aşkına whatsappa dokunmayın da ne b.k yerseniz yiyin. Whatsapp sosyal medya mesajlaşma uygulamaları ile birleşirse kullanmam kullandırtmam alternatiflere yönelirim
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EmrullahSOLMAZ 3 ay
Facebook grubunun elindeki en değerli şirket WhatsApp onu bozarsa Facebook biter
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labtek38 3 ay
Korkuyorum. Evil corp oldu bunlar.
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esmerbuyucu 3 ay
Facebook Messenger'dan Whatsapp kullanıcılarına mesaj atılabilsin. Böylece hem Messenger'ın eli daha fazla güçlenmiş olur hem de Whatsapp kullanmaya gerek kalmadan Whatsapp kullanıcılarıyla konuşulabilir. Facebook sen bunu bir düşün.
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fuckulteli 3 ay
Facebook'taki kötü gidişini diğer uygulamalara daha hızlı bulaştırma gayreti ilginç.
Kısa bir süre için denedikleri, @facebook.com uzantılı mailler veriliyordu. Bunu Facebook ve instagram için yapıp çapraz mesajlaşmayı sağlayabilirler. Basit de olur.
Ama WhatsApp'ı bu projeye dahil etmemeliler. Kullanıcı adı yerine telefon numarası kullanılan bir hesap çok daha özeldir. Kendi numaramla instagram kullanıcısına ulaşmayı tercih etmem.
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High Sierra 3 ay
İşlevsiz Facebook'u daha işlevli hale getirmekten öte bir oluşum değil.
Instagram ve Whatsapp için bir arka bahçe olmaktan öteye de gidemeyecek bir yazılım olur.
Bunun yerine Facebook'a layığına uygun bir veda etmek çok daha mantıklı olur. Yeni bir nesil geliyor ve bu nesil Facebook hariç tüm sosyal ağlara hakim durumda. Buna Facebook'un satın aldığı Instagram ile anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp da dahil.
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koçari 3 ay
Facebookun mesajlaşma uygulaması resmen tacizci oldu başımıza.Kullanmıyoruz oğlum rahat bırakın milleti

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Whippoorwill 3 ay
Millet sadece Instagram kullanır geçer.
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crazywinner3 3 ay
Kendi ayaklarına sıkarlar
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QuexSeeL 3 ay
Nerede çokluk orada...
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