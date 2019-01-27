Facebook tüm mesajlaşma uygulamalarını birleştirme niyetinde

İnternet dünyasının en büyük mesajlaşma uygulamalarına sahip olan Facebook önemli bir adım atıyor. Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp platformlarının birbirine entegrasyonu projesi gündemde.

Milyarlık kitle iletişimi

Sektörden gelen bilgilere göre Facebook bünyesindeki tüm mesajlaşma uygulamalarını birleştirmek niyetinde. Kullanıcı verilerinin gizliliği odağında hazırlanan eylem planında tüm uygulamalara uçtan uca şifreleme getirilmesi planlanıyor.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft ülkemizde önemli bir satın alma hamlesi yaptı"

Yeni projede örneğin bir kullanıcı Messenger üzerinden WhatsApp veya Instagram arkadaşına mesaj atabilecek. Uygulamalar birbirinden bağımsız olsa da entegrasyon sayesinde mesajlar istenen kişiye anında ulaşabilecek. Böylece 4 milyara yakın kullanıcı birbirine bağlanmış olacak.

Facebook’un proje için yüzlerce mühendisini görevlendirdiği ifade ediliyor. Bu yılın sonunda veya gelecek yıl başlarında hayata geçecek proje için şirket içerisinden de bir muhalefet gelmedi zira WhatsApp ve Instagram kurucuları zaten ayrılmış durumda.