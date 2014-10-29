Dark Meadow, Limbo ve dahası Appstore'da kısa bir süreliğine indirimde

İndirim listelerine rastlamak artık mobil oyuncular için pek de şaşırtıcı bir durum değil. Ancak, listede kaliteli oyunlar yer alıyorsa işler değişiyor.

Söz konusu indirim listesinde Dark Meadow, Limbo ve Walking Dead: The Game - Season 2 gibi oyunların iOS sürümleri yer ediniyor. Kısa bir süreliğine geçerli olan bu indirimlerden faydalanmak için aşağıdaki Appstore bağlantılarını kullanabilirsiniz.



