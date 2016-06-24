Darth Vader, Star Wars filmlerine geri dönüyor

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Sadece Star Wars evreninin değil, sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Darth Vader, beyaz perdeye geri dönüyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Güç Uyanıyor ile başlayan yeni üçleme Darth Vader'ın ölümünden yıllar sonra geçtiği için kendisini yeni üçlemede göremeyecek olsak da, bu üçlemeye eşlik edecek antoloji filmleri sayesinde sevilen karakter bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
Bu yıl vizyona girecek Rogue One: A Star Wars Story'de yer alabileceği bir süredir konuşulan Darth Vader'ın filmde görüneceği sonunda kesinleşti. Geçtiğimiz günlerde yeni Star Wars filminin setini ziyaret eden EW'nin haberine göre Vader filmde kısa bir süre için görünecek, ancak hikayenin akışındaki rolü oldukça önemli olacak. Bunun yanı sıra EW tarafından paylaşılan bir diğer önemli bilgi de, usta oyuncu James Earl Jones'un Darth Vader'ı bir kez daha seslendirmek için seriye geri döneceğiydi.
Yeni üçlemeden bağımsız münferit hikayeler anlatacak antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story, Sith'in İntikamı ile ilk Star Wars filmi arasındaki yıllarda geçecek. Film, ilk üçlemede karşımıza çıkan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için görevlendirilen direniş ekibinin maceralarını anlatacak. Başrollerini Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Mads Mikkelsen, Forest Whitaker, Ben Mendelsohn ve Donnie Yen'in üstlendiği Rogue One: A Star Wars Story, 16 Aralık 2016'da vizyona girecek.
http://www.ew.com/article/2016/06/23/darth-vader-rogue-one-star-wars Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sen aga
star wars vadisi:pusu.
İlk Star Wars'ın bilgisayar efektleri olmadan cıktıklarını hatırlayın göz önünde bulundurun ...Emek ne kadar fazla degıl mı ?
Bılgısayar olmasa böyle kolay cıkarabıleceklerını sanmıyorum ,malıyetler daha daha fazla olur...
Ancak yine de arkadaşların Eski filmin ruhu kalmadı saptamalarına katılıyorum.
Bir soru , bu starwars story 'nin olayı ne ????
Yani ana film var ,seriler var fakat " bunlar olurken diğer tarafta bunlar oluyordu" diye anlatıldıgı yan görev hikayesi mi ? Ana görevden ayrı??
Star Wars, Lucas'a ait iken Star Wars idi. Bir ruhu vardı. Yeni filmde öyle saçma sapan idi ki, meğersem bizim Jedi'lar boşuna Yoda'ya gidip eğitim almışlar. Hiç eğitim almadan, adam direktman Jedi oldu.
Star Wars Disney'in oldu, benim için bitti. Adamlar satın aldıktan hemen sonra "Yaw çok para verdik, hemen çıkartmamız lazım" diyerek BİM lerde havlu, yastık vs. ne varsa satmaya başladılar. Gözlerini para bürüdü. O yüzden de olay bitti. Lucas, iyi bir şey ortaya koymak için yapıyordu. Bunlar ise para için. O yüzden daha çok ilgi çeksin vs. diye Dart Vader'ı getiriyorlar. Daha çok ilgi çeksin diye.
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