Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Star Wars: Bölüm 8'in çekimlerine başlandı

Disney, yayınladığı açıklamayla, Star Wars: Bölüm 8'in çekimlerine başlandığını duyurdu. Rian Johnson'ın yöneteceği film, Güç Uyanıyor ile başlayan yeni üçlemenin ikinci filmi olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,2b
1
14
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Star Wars: Bölüm 8'in çekimlerine başlandı
 Geçtiğimiz günlerde gişede 2 milyar dolara ulaşan Star Wars: Güç Uyanıyor yavaş yavaş gösterimdeki son günlerine girerken, gözler yeni üçlemenin ikinci filmi olan Star Wars: Bölüm 8'e çevrildi. 2017'nin yaz aylarında çıkması beklenen filmin vizyon tarihi Disney tarafından 2017'nin Aralık ayına ertelenmiş olsa da, çekimlere herhangi bir gecikme yaşanmadan başlandı.
Disney CEO'su Bob Iger, Entertainment Weekly aracılığıyla yayınladığı açıklamayla, Star Wars: Bölüm 8'in çekimlerine başlandığını duyurdu. Yönetmen koltuğunu J.J. Abrams'tan devralan Rian Johnson ve ekibi, çekimleri Londra'daki film stüdyosunda gerçekleştirecekler. Film için hazırlıklara bir süre önce başlayan Johnson, geçtiğimiz sonbaharda, Bölüm 7'nin son sahnesinin çekildiği Skellig Michael adasına gitmiş ve yeni film için ön çekimlere başlamıştı.
 Merakla beklenen Bölüm 8'in çekimlerine başlandı ama hala film hakkında oldukça az şey biliniyor. Film hakkında şu ana kadar çıkan haberler, Benicio Del Toro ve Gugu Mbatha-Row'un yeni filmde oyuncu kadrosuna dahil olacağını gösteriyor. Disney şimdilik konuyla ilgili bir açıklama yayınlamaktan kaçınsa da, çekimlerin başlamasıyla birlikte oyuncu kadrosu ile ilgili yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.
Öte yandan diğer Star Wars filmlerine de kısaca değinen Disney CEO'su, 16 Aralık 2016'da vizyona girecek olan Rogue One: A Star Wars Story'nin çekimlerinin tamamlandığını, 2019 yılında vizyona girecek Star Wars: Bölüm 9'un ise yapım aşamasına başlandığını açıkladı.

http://collider.com/star-wars-8-filming-begins/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
strathmorea 3 yıl en beğenilen
Gına getirdin Donanım haber. Sinema sitelerini bile geçtin Star Wars hakkında. Çok olan şeyin değeri az olurmuş. Tüketmeyin bu kadar.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mcquazer 3 yıl
isteyen istediğini izler elbet ama bir fikir de ortaya atmak önemli iyice cılkını çıkarıp seriyi uzatmasalar insanların tepkisi bu. beklemedeyiz bakalım çıkarılsın izleriz sonra emeğe bir yorum yaparız :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutercim 3 yıl
Lan kim seyrettiriyo lan size bu filmleri zorla? Bir adını, eşgalini verin şu herifin, polis yakalasın bu iti. Bu devirde nedir bu eşkıyalık, cebren film seyrettiriyorlar insanlara yahu.
SEYRETMEYİN BE. SEVMİYORSANIZ SEYRETMEYİN! Bitmediniz gitti. İlla muhalafet edecek olumsuzluk yapacak ya adam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 3 yıl
her sene bir film gelmese iyiydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
leş bir filmdi , hayranı olsam bile sinemada izlemeyi asla düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Star wars iyice ekonomik beklenti kalemi oldu
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wozzhan 3 yıl
Merakla bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abraxsas 3 yıl
Yeni çekilen seri tam anlamıyla fiyasko, insanlar serinin ikincisine gidip bunlara para kazandırmamalı. Kalitesizliğe pirim yaptırmamalı :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 3 yıl
Adam gibi bir erkek karakter sokun arkadaş şu Seriye.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl mu5tafa
mu5tafa

Adam gibi bir erkek karakter sokun arkadaş şu Seriye.

Abd'de farklı farklı lobilerden sürekli baskı geldiği için firmalar da ne yapacağını şaşırıyor. Feministlerin baskısı yüzünden "güçlü" kadın imajı yaratmak için önemli bir kadın karakter eklemek zorunda kaldılar.
Siyahiler ayrı noktadan vurdu, siyahi önemli bir karakter eklediler. Herhalde yakında LGBT karakterler eklerler sırada. Herkesin isteği olacak diye farklı yönlere doğru gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
Hah simdi seyaptik.
Dizi gibi film mi olur yahu. Kandırıyorlar milleti. Onlar da star vars diye diye olup bitiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 3 yıl
Aralik '17 ye kadar bekleyecegiz netekim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
star wars ın ana konusu nedir !
özetle ;
yıldızlar arası birlik kurulmuş
ve eşitlik, adalet, barış adıyla
bir sömürge imparatorluğu oluşturulmuş
bu sisteme dahil olmak istemeyenler bağımsızlık ilan ediyor !
yani bu sisteme dahil olmak ( sömürülmek ) istemedikleri için ;
karşıtı oldukları sistem kadar büyük ve güçlü olmak için
2. seçeneği oluşturuyorlar !
yani mustafa kemal'in söylemiyle ; "ya istiklal, ya ölüm" :)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
knnkpln 3 yıl SEO-Uzmanı
Hikayenin ana konusu senin yazdığından çok daha derindir. Asıl olay aydınlık ve karanlık taraf arasındaki savaştır. İmparatorluk veya ayrılıkçılar sadece zaman içinde gelişen sistemin parçalarıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3162 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Star Wars, Yıldız Savaşları ve
5 etiket daha star wars: bölüm 8 sinema Zamazingo Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Silverstone'dan ince sistemlere Nitrogon NT09-115X işlemci soğutucusu 3 yıl iPhone 7 işlemcisinin üreticisi tek başına TSMC olabilir 3 yıl AMD FreeSync özelliği, orta seviye HP dizüstü bilgisayarlara geliyor 3 yıl Qualcomm'dan 3 yeni çipset: Snapdragon 625, 435 ve 425 3 yıl Twitter'da yanıtlama ve etiketleme gibi karışık işlemler kolaylaştırılacak 3 yıl Kuzey Kore Uydusu kontrolden çıkarak dünyaya düştü 3 yıl Microsoft, Mobil departmanda işten çıkartmalara devam ediyor 3 yıl Google, Avrupalı kullanıcılar için içerik sansürünü tüm arama siteleriyle genişletiyor 3 yıl Facebook'un süper-hızlı internet için yeni bir fikri var 3 yıl Far Cry Primal için harika bir kasa modu 3 yıl Google'ın sürücüsüz otomobil yazılımı bir şofördür! 3 yıl Raspberry Pi'de oyun oynamak mümkün hale geliyor 3 yıl Google Formlar yeni güncellemeyle yeteneklerini daha da genişletti 3 yıl Unity oyun motoruna SteamVR desteği geldi 3 yıl Twitter yeni kullanıcılar için yeterince ilgi çekici değil 3 yıl LG G5 Quick Cover resmiyet kazandı 3 yıl Fransız şirketten patentli solar otoyol duyurusu 3 yıl Opera'ya 1.2 milyar dolarlık teklif 3 yıl Çin mobil uygulama pazarı, ABD'yi geçmek üzere 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Star Wars: Bölüm 8'in çekimlerine başlandı Sonraki Yıldırımlar uzaydan nasıl görünüyor? Uzay İstasyonu'ndan muhteşem görüntüler 3 yıl Rusya hükümeti Windows'u yasaklamak, Google ve Apple'dan daha fazla vergi almak istiyor 3 yıl Google’dan flash reklamları tamamen ortadan kaldıracak yeni karar 3 yıl Google sürücüsüz kargo aracı için patent aldı 3 yıl Rubik küpü ilk kez 1 saniyeden az sürede çözüldü 3 yıl Casper VIA M1 akıllı telefon inceleme videosu 3 yıl Apple, Watch'ın arayüzü için özel bir ekip kurdu 3 yıl Einstein'ın haklılığı kanıtlandı mı? Bilim dünyasında büyük gün! 3 yıl Microsoft’tan öğrencilere özel teknoloji yarışması: Imagine Cup 3 yıl Obama, ulusal siber güvenlik için 19 milyar dolar bütçe talebinde bulundu 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge grilere büründü 3 yıl Sürücüsüz araçların en büyük engeli kar 3 yıl HTC One M10 için 11 Nisan tarihi işaret ediliyor 3 yıl Apple Store'larda iPhone'lara ekran koruyucu uygulaması 3 yıl Tesla Model S’in Alman rakibi Porsche Mission E'de detaylar netleşiyor 3 yıl Oculus-Ready PC'lerin ön siparişi 16 Şubatta başlıyor 3 yıl Yeni Windows 10 güncellemesi Edge tarayıcısındaki gizlilik problemini çözüyor 3 yıl Ve Twitter yenileniyor 3 yıl Apple Music’in Türkiye ayağında işler karışıyor mu? 3 yıl Tesla 85 kWh kapasiteli bataryaların üretimini sonlandırdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim