Star Wars: Bölüm 8'in çekimlerine başlandı

Geçtiğimiz günlerde gişede 2 milyar dolara ulaşan Star Wars: Güç Uyanıyor yavaş yavaş gösterimdeki son günlerine girerken, gözler yeni üçlemenin ikinci filmi olan Star Wars: Bölüm 8'e çevrildi. 2017'nin yaz aylarında çıkması beklenen filmin vizyon tarihi Disney tarafından 2017'nin Aralık ayına ertelenmiş olsa da, çekimlere herhangi bir gecikme yaşanmadan başlandı.

Disney CEO'su Bob Iger, Entertainment Weekly aracılığıyla yayınladığı açıklamayla, Star Wars: Bölüm 8'in çekimlerine başlandığını duyurdu. Yönetmen koltuğunu J.J. Abrams'tan devralan Rian Johnson ve ekibi, çekimleri Londra'daki film stüdyosunda gerçekleştirecekler. Film için hazırlıklara bir süre önce başlayan Johnson, geçtiğimiz sonbaharda, Bölüm 7'nin son sahnesinin çekildiği Skellig Michael adasına gitmiş ve yeni film için ön çekimlere başlamıştı.

Merakla beklenen Bölüm 8'in çekimlerine başlandı ama hala film hakkında oldukça az şey biliniyor. Film hakkında şu ana kadar çıkan haberler, Benicio Del Toro ve Gugu Mbatha-Row'un yeni filmde oyuncu kadrosuna dahil olacağını gösteriyor. Disney şimdilik konuyla ilgili bir açıklama yayınlamaktan kaçınsa da, çekimlerin başlamasıyla birlikte oyuncu kadrosu ile ilgili yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan diğer Star Wars filmlerine de kısaca değinen Disney CEO'su, 16 Aralık 2016'da vizyona girecek olan Rogue One: A Star Wars Story'nin çekimlerinin tamamlandığını, 2019 yılında vizyona girecek Star Wars: Bölüm 9'un ise yapım aşamasına başlandığını açıkladı.

http://collider.com/star-wars-8-filming-begins/