BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir?

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Dijital içerik platformu BluTV, bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle BluTV’yi herkesin kullanımına açtı. 6 Aralık Pazar saat 23.59’a kadar BluTV’yi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bu yazımızda kredi kartı bilgisi girmeden BluTV’yi nasıl ücretsiz olarak kullanabileceğinizi anlatıyoruz.

Ayrıca Bkz. "Turkcell TV+ bu hafta sonu herkese ücretsiz"

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BluTV’yi ücretsiz olarak kullanabilmek için mobil veya masaüstü tarayıcınızdan https://www.blutv.com/kupon?coupon=kapimiz_acik web sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Açılan sayfadaki kupon kodu alanına otomatik olarak kapimiz_acik kodunun eklendiğini göreceksiniz. Sayfanın altında yer alan BluTV’ye üye olup olmadığınızla ilgili seçimi yapınız. Üyeliğiniz varsa “BluTV Üyesiyim” seçeneğini seçip sonraki sayfada e-posta ve şifrenizle giriş yaparak BluTV’yi kullanabilirsiniz. Üye değilseniz “BluTV Üyesi Değilim” seçeneğini seçip sonraki sayfada isim, e-posta ve parola girerek üyelik oluşturabilir ve BluTV’yi kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir şekilde kredi kartı, banka kartı bilgisi girmenize gerek yok.

Yukarıdaki adımları izleyerek BluTV’yi kullanmaya başladıysanız 6 Aralık Pazar saat 23.59’a kadar BluTV’nin tadını çıkarabilirsiniz. Sonrasında aboneliğiniz otomatik olarak durdurulacak. Aboneliği durdurmak için ek bir işlem yapmanıza gerek yok.

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