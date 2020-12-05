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    BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir?

    BluTV bu hafta sonu herkese ücretsiz. Pazar gecesine kadar BluTV'deki dizi, film ve belgeselleri seyredebilirsiniz. Peki BluTV'yi ücretsiz olarak izlemek için ne yapmak gerekiyor? Yanıtı haberimizde.
    2 hf.
    15,8b
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    20
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir?
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    Dijital içerik platformu BluTV, bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle BluTV’yi herkesin kullanımına açtı. 6 Aralık Pazar saat 23.59’a kadar BluTV’yi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bu yazımızda kredi kartı bilgisi girmeden BluTV’yi nasıl ücretsiz olarak kullanabileceğinizi anlatıyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Turkcell TV+ bu hafta sonu herkese ücretsiz"

    BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir?
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    1. BluTV’yi ücretsiz olarak kullanabilmek için mobil veya masaüstü tarayıcınızdan https://www.blutv.com/kupon?coupon=kapimiz_acik web sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor.
    2. Açılan sayfadaki kupon kodu alanına otomatik olarak kapimiz_acik kodunun eklendiğini göreceksiniz. Sayfanın altında yer alan BluTV’ye üye olup olmadığınızla ilgili seçimi yapınız.
    3. Üyeliğiniz varsa “BluTV Üyesiyim” seçeneğini seçip sonraki sayfada e-posta ve şifrenizle giriş yaparak BluTV’yi kullanabilirsiniz. Üye değilseniz “BluTV Üyesi Değilim” seçeneğini seçip sonraki sayfada isim, e-posta ve parola girerek üyelik oluşturabilir ve BluTV’yi kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir şekilde kredi kartı, banka kartı bilgisi girmenize gerek yok.

    Yukarıdaki adımları izleyerek BluTV’yi kullanmaya başladıysanız 6 Aralık Pazar saat 23.59’a kadar BluTV’nin tadını çıkarabilirsiniz. Sonrasında aboneliğiniz otomatik olarak durdurulacak. Aboneliği durdurmak için ek bir işlem yapmanıza gerek yok.



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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    KURTum (Ali Fırat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Android tv box da zarzor giriş yaptım, devamı gelmedi. Yani boşuna email adresi verdik. İzleme 0 dakika. Para vermedim Allahtan 😂
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    bturkyasar (Bahattin TURKYASAR) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kupon aktif değil
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    haberi okumak için geç kaldım bir daha ki sefere
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    sadecedogan (Doğan Atik) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben kaçırdım, iyi mi şimdi
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    Obrero (Nail AYDIN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Blue tv bu iki günü baz alıp tamamen ücretsize geçebilirler bence tıklanma manyağı oldular 🤣
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    sAbO Ban7 (M**** Ke****) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ücretsiz olması iyi olmuş. Film kategorisi vasatmış en azından hata edip parayla almayız
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yerli platforma üye olmamak için bir sebep daha . site çökmesi
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    Dalette (hasan yılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    site açılmıyor ki girelim izleyelim..
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    Onuray06 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çöktü blue tv
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aç youtube gibi tıklayıp izleyelim. İlla üye edecekler. Allah’tan kredi kartı bilgileri istenmiyor.
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    15802 kez okundu.
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