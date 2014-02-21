Dead Trigger 2 artık Facebook'ta

Madfinger Games'in geçtiğimiz yıl mobil cihazlar için yayımladığı FPS oyunu Dead Trigger 2, Facebook için de yayımlandı.

Dead Trigger 2'nin uygulama merkezindeki yerini almasıyla birlikte zombilerle dolu bir dünyanın kapıları Facebook kullanıcılarına da açılmış oldu. Mobil versiyonu gibi ücretsiz olarak sunulan oyunun Facebook versiyonunu oynamak için Unity'nin Web Player eklentisine sahip olmanız gerekiyor. Bu arada oyunun Facebook versiyonunun şu an için bazı stabilite problemlerine sahip olduğunu da belirtelim.





Dead Trigger 2'nin Facebook versiyonuna ve Web Player eklentisine aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://apps.facebook.com/deadtrigger_ii/