Dead Trigger, Google Play'de ücretsiz olarak yayında





Madfinger Games tarafından geliştirilen zombi temalı FPS oyunu 'Dead Trigger' Google Play'de indirime giderek ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.





2012 yılında yaşanan politik ve ekonomik krizler sonrasında garip bir salgının yayılmasını ve sonrasında gelişen olayları konu alan Dead Trigger'da, zombilere karşı mücadele edip hayatta kalmaya çalışıyoruz. Unity grafik motorunun nimetlerinden sonuna kadar faydalanan Dead Trigger, oldukça kaliteli grafik, başarılı animasyonları, 3D sesleri, geniş silah seçenekleri ve ekipmanları ile mobil oyunculara oldukça başarılı bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca Tegra 3 çipseti için özel efektleri de içerisinde barındıran oyun, basit bir kontrol yapısı da sunuyor.





Zombiler ile dolu bu etkileyici yapımı henüz deneme fırsatınız olmadıysa Google Play üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.







https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madfingergames.deadtrigger