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Dead Trigger, Google Play'de ücretsiz olarak yayında

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5b
1
43
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Madfinger Games tarafından geliştirilen zombi temalı FPS oyunu 'Dead Trigger' Google Play'de indirime giderek ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.

2012 yılında yaşanan politik ve ekonomik krizler sonrasında garip bir salgının yayılmasını ve sonrasında gelişen olayları konu alan Dead Trigger'da, zombilere karşı mücadele edip hayatta kalmaya çalışıyoruz. Unity grafik motorunun nimetlerinden sonuna kadar faydalanan Dead Trigger, oldukça kaliteli grafik, başarılı animasyonları, 3D sesleri, geniş silah seçenekleri ve ekipmanları ile mobil oyunculara oldukça başarılı bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca Tegra 3 çipseti için özel efektleri de içerisinde barındıran oyun, basit bir kontrol yapısı da sunuyor. 

Zombiler ile dolu bu etkileyici yapımı henüz deneme fırsatınız olmadıysa Google Play üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.


 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madfingergames.deadtrigger Yorum Yaz
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bozok_53_45 7 yıl en beğenilen
donanım haber editörlerini söylenti haber yerine bu gibi yararlı haberlere ağırlık vermeye davet ediyorum.
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asaltek 7 yıl
güzel konu evet, politik ve ekonomik krizler sonrasında çıksa çıksa zombi salgını çıkabilirdi ancak, iyi düşünmüşler, aferin, 5.
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1 Avatar
EzoBride 5 yıl
Yuh şu konu üste çıktı
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Master_Evil 5 yıl
2.si var artık ne yapıcaksınız bunu
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Scaleo 5 yıl
Google storedan parasıyla altın alamayanlara: ios cihazlarla kullanıcı girişi yapın ordan satın alabilirsiniz

Bu arada ok silahını tavsiye ederim
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S60Doctor 7 yıl
Oyun fena bende mobilde pek oyun oynamam ama kaç gündür dusuremiyorum elimden, bi yarım saat sonra sıkıyor ama sonra yine canın oynamak istiyo
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qua1912 7 yıl
Zombiler hep aynı bir süre sonra sıkıyor.
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salagil 7 yıl
99 cent vermistim. Yazik oldu
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VolkanikYanardağ 7 yıl
Bizim P500'de indirilmiyor yine
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Ellemon 7 yıl
inio şimdi 118 mb miş :D baya guzele benzıo
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emrykn 7 yıl
Paralı alıp oynamak lazım bunu :) Optimus Black Grafik high da oynatabiliyor grafikler gerçekten güzel :D
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Secteria 7 yıl
Nexus 7 de tadı bi başka oluyor be ohh yok böyle bir kalite tegra 3 ü seviyorum :)
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ErdemZen 7 yıl
Süpermiş!!!! Direkt indirdim.
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FRUEHAUF 7 yıl
İdeos X5 desteklemiyor diyor?
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