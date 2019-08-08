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Death Stranding, PC'ye de gelebilir

Death Stranding, PlayStation Store sayfalarında artık PS4 özel oyunu olarak görünmüyor. Oyunun PlayStation Exclusive olacağı yönündeki tüm ibareler kaldırılmış durumda.
18 sa.
1,9b
1
15
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hideo Kojima'nın yeni oyunu Death Stranding, PC platformu için de çıkış yapabilir. Yapılan haberlere göre Sony, şu anda Death Stranding'i 'PlayStation Özel Oyunları' (PlayStation Exclusives) sayfasından kaldırmış durumda. Death Stranding daha önce PlayStation.com'da PS4 özel oyunu olarak görünüyordu.

Ayrıca Bkz. "Hideo Kojima'dan battle royale oyunlarına ilginç eleştiri"
Death Stranding'in PC için de çıkış yapabileceği yönünde aslında epey bir süredir bazı ipuçları veriliyor. Hideo Kojima, 2015 yılında yaptığı bir konuşmasında, yeni geliştirecekleri bir oyunun PS4'e çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra PC için de yayınlanacağını söylemişti. Ayrıca şu anda Death Stranding'in kapak tasarımlarında diğer tüm özel oyunlarda olan "Only on PlayStation" ifadesi de yer almıyor.

Elbette şu an için resmiyet kazanmış bir durum yok. Ancak yakın bir zamanda Hideo Kojima'nın Death Stranding'i PC için duyurabileceği konuşuluyor. Oyun PlayStation 4'e çıkış yaptıktan bir süre sonra PC oyuncularıyla da buluşacak gibi. GamesCom 2019'da da bu konuda bazı gelişmeler yaşanabilir.


Bu yılın belki de en merakla beklenen oyunu olan Death Stranding, 8 Kasım 2019'da çıkışını gerçekleştirecek. İlginç hikayesiyle dikkat çeken Death Stranding mayıs ayında yayınlanan fragmanıyla oyunseverleri heyecanlandırmayı başarmıştı.

Death Stranding'de Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Guillerme Del Toro gibi ünlü isimler rol alıyor. Oyunun Türkiye PS Store fiyatı şu anda 429 TL. Death Stranding ayrıca Hideo Kojima'nın Konami'den ayrılışının ardından geliştirdiği ilk oyun olarak da dikkat çekiyor. 


https://www.pcgamer.com/death-stranding-is-no-longer-listed-as-a-playstation-4-exclusive/ Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 14 sa. en beğenilen
Playstation 4 exc olunca fanboylar "müthiş, muhteşem, Hideo Kojima efsane"
Pc'ye de çıkacağı söylentileri gelincr "o kadar da iyi değilmiş, çorak araziler bol, çıksın nasıl oyun olduğunu görürürüz"
Playstation 4 exc olunca fanboylar "müthiş, muhteşem, Hideo Kojima efsane"Pc'ye de çıkacağı söylentileri gelincr "o kadar da iyi değilmiş, çorak araziler bo...
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MustafaC53 18 sa.
Gelirse ekime gelmesse s... Yalvacarak halimiz yok.
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risingforce 4 sa.
Gelsin gelsin. :)
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labtek38 6 sa.
Çıksa da izlesek(!)
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Jowiyaga 10 sa.
İnş gelir.
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Güney Mestan 11 sa.
Allahim nolur gelsin, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
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Mutlak.Sıfır 14 sa. en beğenilen
Playstation 4 exc olunca fanboylar "müthiş, muhteşem, Hideo Kojima efsane"
Pc'ye de çıkacağı söylentileri gelincr "o kadar da iyi değilmiş, çorak araziler bol, çıksın nasıl oyun olduğunu görürürüz"
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e.salvador 14 sa.
xboxa gelir mi acaba
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DH Misafiri 15 sa.
Kojima artık iyice baydın. Bir oyun çıkaracaksınız amma tatava yaptınız. Çıkaracaksan çıkar, çıkarmayacaksan sus.
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ozgur79 15 sa.
Eğer oyunu gerçekten Sony fonladıysa böyle bir şeye izin vermez.
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Dişhekimi06 4 sa. ozgur79
verebilir hocam firma burda total kara bakar. PS5 vs 2020 son çeyrekte duyurulacak ve o süreye kadar bu oyun eskimiş hype ını yitirmiş olacak. Firma yaptığı stratejik analiz raporlarında çoklu platform çıkmasının daha karlı olduğunu düşünüyorsa çıkartır. Çıkartmaması için tek sebeb PS5 sattıracak oyunları olmadığı düşüncesi olur ki Sony tarafında hiç sanmıyorum.
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sterig 16 sa.
Bu da tırt çıkacak muhtemelen.
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kuzgun_ 17 sa.
millet yaşlandı be... 5 yıldır çıkacak

pc'ye gelmezse ayıp olur.. herkes konsol mu kullanıyor
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