Death Stranding, PC'ye de gelebilir

Ayrıca Bkz.

"Hideo Kojima'dan battle royale oyunlarına ilginç eleştiri"

Hideo Kojima'nın yeni oyunu Death Stranding, PC platformu için de çıkış yapabilir. Yapılan haberlere göre Sony, şu anda Death Stranding'i 'PlayStation Özel Oyunları' (PlayStation Exclusives) sayfasından kaldırmış durumda. Death Stranding daha önce PlayStation.com'da PS4 özel oyunu olarak görünüyordu.Death Stranding'in PC için de çıkış yapabileceği yönünde aslında epey bir süredir bazı ipuçları veriliyor. Hideo Kojima, 2015 yılında yaptığı bir konuşmasında, yeni geliştirecekleri bir oyunun PS4'e çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra PC için de yayınlanacağını söylemişti. Ayrıca şu anda Death Stranding'in kapak tasarımlarında diğer tüm özel oyunlarda olan "Only on PlayStation" ifadesi de yer almıyor.Elbette şu an için resmiyet kazanmış bir durum yok. Ancak yakın bir zamanda Hideo Kojima'nın Death Stranding'i PC için duyurabileceği konuşuluyor. Oyun PlayStation 4'e çıkış yaptıktan bir süre sonra PC oyuncularıyla da buluşacak gibi. GamesCom 2019'da da bu konuda bazı gelişmeler yaşanabilir.Bu yılın belki de en merakla beklenen oyunu olan Death Stranding, 8 Kasım 2019'da çıkışını gerçekleştirecek. İlginç hikayesiyle dikkat çeken Death Stranding mayıs ayında yayınlanan fragmanıyla oyunseverleri heyecanlandırmayı başarmıştı.Death Stranding'de Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Guillerme Del Toro gibi ünlü isimler rol alıyor. Oyunun Türkiye PS Store fiyatı şu anda 429 TL. Death Stranding ayrıca Hideo Kojima'nın Konami'den ayrılışının ardından geliştirdiği ilk oyun olarak da dikkat çekiyor.