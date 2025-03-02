Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Them's Fightin' Herds
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Them's Fightin' Herds olacak. Them's Fightin' Herds, çizgi film yapımcısı Lauren Faust tarafından tasarlanan ve sevimli hayvanların yer aldığı bir 2D dövüş oyunu. İlk çıktığında OpenCritic'te ortalama 81 puan alan yapım, Steam'de "Çok Olumlu" incelemeye sahip.
Them's Fightin' Herds, Epic Games Store'da 6 Mart'tan 13 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Mages of Mystralia'da kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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