Hideo Kojima'dan battle royale oyunlarına ilginç eleştiri

Hideo Kojima'nın merakla beklenen yeni oyunu Death Stranding, önümüzdeki kasım ayında nihayet oyunseverlerle buluşuyor. Death Stranding ile ilgili geçtiğimiz günlerde Comic-Con'da bir panel düzenleyen Kojima, konuşmalarında bazı ilginç ifadelere yer verdi. Ünlü oyun yapımcısı, son zamanların popüler oyun türü battle royale'den pek haz etmiyor gibi.
The Hollywodd Reporter'dan Patrick Shanley'in haberine göre Hideo Kojima,"Para kazanmanın en kolay yolu, herkesin bir adada birbirini vurmaya çalıştığı bir oyun yapmak. Ben ise bunu yapmak istemiyorum." ifadelerini kullanmış. Kojima'nın bu sözlerinden sonra Comic-Con'daki kalabalıtan yoğun alkış aldığı belirtiliyor.
Hideo Kojima bildiğiniz gibi oyunlarında hikayeye çok fazla önem veren bir yapımcı. Battle royale tarzı oyunların Kojima'nın kişiliğiyle uyuşmadığı söylenebilir. Bu konuyla ilgili de bazı açıklamalar yapan Kojima,"Yeni ve farklı bir şeyler yaratmanın, oyunculara daha önce tatmadıkları türden duygular yaşatmanın peşindeyim. Tüketirken sindirmenizin zor olacağı bir şeyler yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Death Stranding'in çıkış tarihi açıklandı: İşte 9 dakikalık fragman"
Hideo Kojima'nın heyecanla beklenen bilim kurgu temalı yeni oyunu Death Stranding, 8 Kasım 2019'da piyasaya sürülecek. Kojima, Death Stranding'de Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Guillerme Del Toro gibi Hollywood'un ünlü isimleriyle birlikte çalıştı.
The Hollywodd Reporter'dan Patrick Shanley'in haberine göre Hideo Kojima,"Para kazanmanın en kolay yolu, herkesin bir adada birbirini vurmaya çalıştığı bir oyun yapmak. Ben ise bunu yapmak istemiyorum." ifadelerini kullanmış. Kojima'nın bu sözlerinden sonra Comic-Con'daki kalabalıtan yoğun alkış aldığı belirtiliyor.
Hideo Kojima bildiğiniz gibi oyunlarında hikayeye çok fazla önem veren bir yapımcı. Battle royale tarzı oyunların Kojima'nın kişiliğiyle uyuşmadığı söylenebilir. Bu konuyla ilgili de bazı açıklamalar yapan Kojima,"Yeni ve farklı bir şeyler yaratmanın, oyunculara daha önce tatmadıkları türden duygular yaşatmanın peşindeyim. Tüketirken sindirmenizin zor olacağı bir şeyler yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Death Stranding'in çıkış tarihi açıklandı: İşte 9 dakikalık fragman"
Hideo Kojima'nın heyecanla beklenen bilim kurgu temalı yeni oyunu Death Stranding, 8 Kasım 2019'da piyasaya sürülecek. Kojima, Death Stranding'de Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Guillerme Del Toro gibi Hollywood'un ünlü isimleriyle birlikte çalıştı.
https://comicbook.com/gaming/2019/07/23/hideo-kojima-throws-shade-fortnite-battle-royale-games/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Steam pazarında itemleri satılıyor mu? Satılıyorsa:
1- Yapımcısı paracıdır. Oyuncuyu hiç düşünmez.
2- Sadece yeni itemler eklemeye(para kazanmaya yönelik güncelleme gelir) buglar, geliştirmeler 2. plana atılır.
3- Mantar gibi hileci ürer. Oyunda paralı item kazanma yolu olduğundan pazarsız bir oyuna kıyasla 5 kat daha hızlı ortaya çıkan ve onların 10 katı kadar hileci popülasyonu olur.
4- Kitle seviyesi düşer, küfürler havada uçuşur. Biatçı beyinsiz bir kitlede oluşur, eleştireni sinir eder.
5- Oyun geriler oyuncu sayısı çakılır ise de yapımcı denen yaratık geliştirmeyi bırakır, serverlar kapanır, oyunda optimizasyon sorunları artar. Nihayetinde belkide önce free to play hemen akabinde pay to win'e dönüşür. Son vurgun için.
6- Oyunu oynayan kalmaz, oyun oynanamaz hale gelir. Siz de verdiğiniz para karşılığında bol bol stres tatmış olursunuz.