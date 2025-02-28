Yeni Terminatör oyunu "Terminator 2D: No Fate" duyuruldu: İşte oynanış videosu

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Tam Boyutta Gör Şimdiye kadar vizyona giren en ikonik aksiyon filmlerinden biri olan Terminatör 2, yıllar sonra oyun olarak geliyor. Yeni duyurulan Terminator 2D: NO FATE, klasik filmin resmi lisanslı oyunu ve yandan kaydırmalı retro türünde.

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Terminator 2D: NO FATE, tıpkı filmdeki gibi T-1000'e karşı mücadele ederken Sarah Connor ve T-800'ü başrol oyuncusu olarak sunacak. Aynı zamanda, oyunculara makinelere karşı direnişi yöneten John Connor rolünü üstlenme fırsatı sunacak.

Hikaye, filmdeki ikonik sahneleri bir araya getirirken oyuncuların keşfetmesi için orijinal senaryolar ve birden fazla yeni son sunacak. Sevilen karakterlerin ve hafızalara kazınan sahnelerin detaylı 2 boyutlu çizimleriyle Terminatör 2 Mahşer Günü dünyasını yansıtacak. Efsanevi Terminator 2: Judgment Day müziğinin yeni hali eşlik edecek. Hikaye Modu, Arcade Modu, Sonsuz Mod, Boss Rush, Mother of the Future gibi aralarından seçim yapılabilecek birden fazla farklı oyun modu içerecek.

Terminator 2D: NO FATE ne zaman çıkış yapacak?

Terminator 2D: NO FATE, 5 Eylül’de PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PlayStation 4 ve Nintendo Switch’e çıkış yapacak. Yayıncı Reef Entertainment, oyunu retro platformlara da getirmeyi planlıyor.

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