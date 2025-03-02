Monster Hunter Wilds, Steam'de tüm zamanların en çok oynanan oyunları arasına girdi

Tam Boyutta Gör Monster Hunter Wilds, Steam’de rekor kırdı. SteamDB'ye göre, oyun çıkışından yaklaşık 12 saat sonra Steam'de yaklaşık 1.3 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaşarak bir milyonu aşan ilk Capcom oyunu oldu. Oyun, 480 bin oyuncuyla Capcom Arcade Stadium, 334 bin oyuncuyla Monster Hunter: World gibi şirketin önceki oyunlarını hemen geride bıraktı.

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Monster Hunter Wilds, Steam'de en çok oynanan 2. oyun oldu ve 1.3 milyon oyuncuya ulaştı

Monster Hunter Wilds, Steam’de tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısı sıralamasında Dota 2, Cyberpunk 2077, Elden Ring ve Marvel Rivals gibi hit oyunları da geride bıraktı. En önemlisi, Capcom'un multiplayer hayatta kalma aksiyon oyununun halihazırda 40'tan fazla modu var ve toplamda 10.000'den fazla indirmeye ulaştı.

Steam'deki başarısı buzdağının sadece görünen kısmı. Bu sayılar, oyunu PS5 ve Xbox Series konsollarında oynayan kullanıcıların çoğunluğunu içermiyor. Oyun, ciddi performans sorunlara rağmen Steam’de büyük bir başarı elde etti.

Monster Hunter Wilds minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11 64-bit

: Windows 10 / Windows 11 64-bit İşlemci : Intel Core i5-10400 veya Intel Core i3-12100 veya AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-10400 veya Intel Core i3-12100 veya AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660(VRAM 6GB) veya AMD Radeon RX 5500 XT(VRAM 8GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1660(VRAM 6GB) veya AMD Radeon RX 5500 XT(VRAM 8GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Monster Hunter Wilds önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-bit

Windows 10 / Windows 11 64-bit İşlemci : Intel Core i5-10400 veya Intel Core i3-12100 veya AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-10400 veya Intel Core i3-12100 veya AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 Super(VRAM 8GB) veya AMD Radeon RX 6600(VRAM 8GB)

: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super(VRAM 8GB) veya AMD Radeon RX 6600(VRAM 8GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

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Monster Hunter Wilds, Steam'de listeleri alt üst etti!