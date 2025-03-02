Monster Hunter Wilds, Steam'de tüm zamanların en çok oynanan oyunları arasına girdi

- Monster Hunter Wilds, Steam'de en çok oynanan 2. oyun oldu ve 1.3 milyon oyuncuya ulaştı
- Monster Hunter Wilds minimum sistem gereksinimleri
- Monster Hunter Wilds önerilen sistem gereksinimleri
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Monster Hunter Wilds, Steam'de en çok oynanan 2. oyun oldu ve 1.3 milyon oyuncuya ulaştı
Monster Hunter Wilds, Steam’de tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısı sıralamasında Dota 2, Cyberpunk 2077, Elden Ring ve Marvel Rivals gibi hit oyunları da geride bıraktı. En önemlisi, Capcom'un multiplayer hayatta kalma aksiyon oyununun halihazırda 40'tan fazla modu var ve toplamda 10.000'den fazla indirmeye ulaştı.
Steam'deki başarısı buzdağının sadece görünen kısmı. Bu sayılar, oyunu PS5 ve Xbox Series konsollarında oynayan kullanıcıların çoğunluğunu içermiyor. Oyun, ciddi performans sorunlara rağmen Steam’de büyük bir başarı elde etti.
Monster Hunter Wilds minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-10400 veya Intel Core i3-12100 veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660(VRAM 6GB) veya AMD Radeon RX 5500 XT(VRAM 8GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
Monster Hunter Wilds önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-10400 veya Intel Core i3-12100 veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super(VRAM 8GB) veya AMD Radeon RX 6600(VRAM 8GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum