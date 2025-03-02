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    Monster Hunter Wilds, Steam'de tüm zamanların en çok oynanan oyunları arasına girdi

    Monster Hunter Wilds, çıkışından birkaç gün sonra Steam'de tüm zamanların en çok oynanan 5 oyunu arasına girmeyi başardı ve 1.3 milyon oyuncu sayısına ulaştı.   
    Monster Hunter Wilds Steam rekor Tam Boyutta Gör
    Monster Hunter Wilds, Steam’de rekor kırdı. SteamDB'ye göre, oyun çıkışından yaklaşık 12 saat sonra Steam'de yaklaşık 1.3 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaşarak bir milyonu aşan ilk Capcom oyunu oldu. Oyun, 480 bin oyuncuyla Capcom Arcade Stadium, 334 bin oyuncuyla Monster Hunter: World gibi şirketin önceki oyunlarını hemen geride bıraktı.

    Monster Hunter Wilds, Steam'de en çok oynanan 2. oyun oldu ve 1.3 milyon oyuncuya ulaştı

    Monster Hunter Wilds, Steam’de tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısı sıralamasında Dota 2, Cyberpunk 2077, Elden Ring ve Marvel Rivals gibi hit oyunları da geride bıraktı. En önemlisi, Capcom'un multiplayer hayatta kalma aksiyon oyununun halihazırda 40'tan fazla modu var ve toplamda 10.000'den fazla indirmeye ulaştı.

    Steam'deki başarısı buzdağının sadece görünen kısmı. Bu sayılar, oyunu PS5 ve Xbox Series konsollarında oynayan kullanıcıların çoğunluğunu içermiyor. Oyun, ciddi performans sorunlara rağmen Steam’de büyük bir başarı elde etti.

    Monster Hunter Wilds minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-10400 veya Intel Core i3-12100 veya AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660(VRAM 6GB) veya AMD Radeon RX 5500 XT(VRAM 8GB)
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

    Monster Hunter Wilds önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-10400 veya Intel Core i3-12100 veya AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super(VRAM 8GB) veya AMD Radeon RX 6600(VRAM 8GB)
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
    Kaynakça https://www.techspot.com/news/106977-monster-hunter-wilds-cracks-steam-all-time-top.html https://steamdb.info/charts/
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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

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    -OFLU- 4 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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