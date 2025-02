Mart ayı oyunseverler için dolu dolu bir programla geliyor. Önümüzdeki ay oyunseverlerle buluşacak oyunların başında ise elbette Assassin's Creed Shadows geliyor. Feodal Japonya'da geçen yeni Assassin's Creed oyunu, gerek iki farklı ana karaktere sahip olmasıyla, gerek yeni eklenen mevsim sistemiyle seri için önemli değişiklikler vaadediyor. Diğer yandan The Sims'in daha gerçekçi bir versiyonu olarak dikkat çeken inZOI ve fragmanlarıyla dikkat çeken The First Berserker: Khazan gibi dikkat çekici oyunlar da mart ayında oyunseverlerle buluşacak.

Mart Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Mart ayında çıkacak oyunlar arasından en dikkat çeken 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

1️⃣ Assassin's Creed Shadows

Tam Boyutta Gör Normalde 14 Şubat'ta çıkması beklenen Assassin's Creed Shadows biraz gecekmeli de olsa nihayet oyunseverlerle buluşuyor.

Çıkış tarihi : 20 Mart

: 20 Mart Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Aksiyon-RPG

Yeni Assasin's Creed oyunu, Feodal Japonya'da geçiyor. Shadows'un hikâyesi, Japonya'da iç savaşların zirve yaptığı Sengoku döneminin sonuna denk geliyor. Oyunda birbirinden tamamen farklı özelliklere sahip iki ana karakter bulunuyor: Kadın bir ninja (shinobi) olan Naoe ve erkek bir samuray olan Yasuke. Oyuncular görevler sırasında bu iki karakter arasında tercih yaparak aslında oyun boyu iki karakteri de kontrol ediyor olacaklar.

2️⃣ InZOI

InZOI, şu ana kadar yayınlanan fragmanları ve oynanış videolarıyla oyunseverleri heyecanlandırmayı başardı. Çünkü InZOI, The Sims'in çok daha gerçekçi bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Çıkış tarihi : 28 Mart

: 28 Mart Platformlar: PC (Erken Erişim)

PC (Erken Erişim) Tür: Simülasyon

PUBG: Battlegrounds'ın arkasındaki stüdyo olan Güney Kore merkezli Krafton tarafından geliştirilen oyun, ilk olarak 28 Mart'ta PC'ye yönelik olarak çıkacak. Oyun bu yıl bitmeden PlayStation ve Xbox'a da gelecek ama bu platformlar için henüz net bir çıkış tarihi verilmedi.

3️⃣ Split Fiction

Tam Boyutta Gör A Way Out ve It Takes Two gibi beğeni kazanan co-op oyunlarıyla tanınan Hazelight Studios, artık özdeşleşmeye başladığı bu türdeki yeni oyununu mart ayında oyunseverlerin beğenisine sunacak.

Çıkış tarihi : 6 Mart

: 6 Mart Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Co-Op, Platform

Stüdyonun önceki oyunları gibi bu da iki kişilik bir co-op oyunu olacak. Oyunu oynamak için iki kişi şart olsa da sadece bir kişinin bu oyuna sahip olması yeterli oluyor. Oyunu alan kişi, istediği bir kişiyi beraber oynamaya davet edebiliyor. Üstelik bu kişinin oyuna ya da oyunun sahibiyle aynı cihaza sahip olması bile gerekmiyor. Elbette oyunda lokal co-op özelliği de bulunuyor.

4️⃣ The First Berserker: Khazan

Tam Boyutta Gör İlk fragmanı yayınlandığı günden beri merakla beklenen The First Berserker: Khazan da mart ayında çıkacak.

Çıkış tarihi : 27 Mart

: 27 Mart Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Aksiyon-RPG

Gösterişli tasarımlarıyla dikkat çeken oyun, Dungeon & Fighter serisinin bir parçası olacak. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar ve oynanış videoları, bunun God of War gibi hack and slash oyunlarıyla Dark Souls benzeri (Soulslike) yapımların bir karışımı olacağını gösteriyor.

5️⃣ Atomfall

Tam Boyutta Gör Sniper Elite oyunlarının arkasındaki stüdyo olan Rebellion Developments tarafından geliştirilen Atomfall, Fallout ve STALKER'ın bir karışımı gibi görünüyor.

Çıkış tarihi : 27 Mart

: 27 Mart Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Tür: Aksiyon, Hayatta Kalma

Rebellion Developments'ın hikâye odaklı ilk tek kişilik oyunu olan Atomfall, 1960'ların ortasında Britanya kırsalında geçiyor. Yaşanan nükleer felaket sonrası bir karantina bölgesine dönüştürülen kasabalarda, oyuncular tuhaf karakterler ve örgütlerle dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyor. Atomfall'da NPC'lerle girilen etkileşimlerin, hikâyenin ilerleyişini kayda değer ölçüde değiştireceği söyleniyor.

Mart ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 20 sa. önce eklendi

6️⃣ Killing Floor 3

Çıkış tarihi : 25 Mart

: 25 Mart Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: FPS, Korku, Hayatta Kalma

Killing Floor 3, 2091'de, yani ikinci oyunun tam 70 yıl sonrasında geçiyor. Mega-şirket Horzine'ın Zedler olarak bilinen canavarlardan ölümcül bir ordu kurduğu bu gelecekte, Nightfall olarak bilinen asi grubu insanların son umudu olarak ortaya çıkıyor. Killing Floor 3'te oyuncular, bu şeytani orduya karşı savaşmak zorunda olan bir Nightfall askerini kontrol ediyor. Zedlerle verilen savaşta oyuncular yanına beş ya da daha takım arkadaşı alabiliyor.

7️⃣ Two Point Museum

İş yeri kurma ve yönetme simülasyonları ile tanınan Two Point Studios, mart ayında Sim oyunlarına bir yenisini daha ekliyor.

Çıkış tarihi : 4 Mart

: 4 Mart Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Simülasyon, Şehir Kurma

Daha önce Two Point Hospital ve Two Point Campus'a imza atan stüdyo, bu kez Two Point Museum ile oyuncuları en iyi müzeyi kurup işletmeye davet ediyor. Oyuncular kendilerine sunulan farklı seçenekler arasından en başarılı olacağını düşündüklerini seçip müzelerine ziyaretçi çekmeye çalışıyor. Tabii başarılı olabilmek için tüm bu seçimler arasında bir denge ve uyum tutturmak büyük önem taşıyor.

8️⃣ FragPunk

Tam Boyutta Gör Mart ayında çıkacak ücretsiz oyunların başında ise FragPunk geliyor. Son dönemde sayıları hızla artan free-to-play FPS oyunlarından olan FragPunk, bu türe yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Çıkış tarihi : 6 Mart

: 6 Mart Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: FPS, Arena

Beşerli takımların kahramanlarını seçip arenada karşı karşıya geldiği FragPunk bu yönüyle türün diğer örneklerine benziyor olsa da işin içine özel yetenek kartlarını da katarak benzerlerinden ayrışıyor. Oyuncuların rakiplerini alt etmek için ellerindeki kartları stratejik olarak kullanmaları gerekiyor. Doğru zamanlamayla kullanıldığında büyük avantaj sağlayabilen bu kartlar, rakip oyuncuların kafalarını büyütme, hava şartlarını değiştirme ya da yer çekimini ortadan kaldırma gibi ilginç seçenekler sunuyor. Üstelik bu kartlar tamamen ücretsiz olacak. Oyun gelirini kozmetik harcamalarından elde etmeyi hedefliyor.

9️⃣ JDM: Japanese Drift Master

Tam Boyutta Gör Araba-yarış oyunlarına meraklı olanlar için mart ayının öne çıkan yapımı JDM: Japanese Drift Master olacak.

Çıkış tarihi : 26 Mart

: 26 Mart Platformlar: PC

PC Tür: Yarış

Japonya'da geçen açık dünya bir araba sürme oyunu olan JDM: Japanese Drift Master, adından da anlaşılacağı üzere drift yarışlarına odaklanıyor. Oyuncuların araçlarını geliştirip yarışlara katıldığı oyun bu yarışları ve açık dünyadaki sürüş deneyimini gerçekçi grafiklerle sunarken, oyunun hikâyesi anime estetiğinde sunuluyor.

🔟 Rise of the Ronin (PC)

Tam Boyutta Gör Açık dünyada geçen bir samuray oyunu olan Rise of the Ronin, çıkışından bir yıl sonra PC'ye geliyor. Geçtiğimiz yılın mart ayında PlayStation 5'e yönelik olarak çıkan oyun, genel olarak olumlu yorumlar almıştı.

Çıkış tarihi : 11 Mart

: 11 Mart Platformlar: PC

PC Tür: Aksiyon-RPG

Rise of the Ronin, 19. yüzyılın sonlarında, Japonya'nın büyük bir değişimden geçtiği dönemde geçiyor. İç savaş yüzünden diyarın kaosa sürüklendiği bu dönemde, oyuncular efendisiz bir samuray olan Ronin'i kontrol ediyor. Rise of the Ronin; Ninja Gaiden, Dead or Alive, Nioh gibi oyunların arkasındaki stüdyo olan Team Ninja'nın imzasını taşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Mart 2025'in en dikkat çekici 10 oyunu