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Dedikodu : 3250 ve N-Gage karışımı Lumia'lar düşünce aşamasında

6 yıl
4,4b
1
36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8 işletim sisteminin duyurulması sonrası ilk Lumia modelleri merakla beklenirken, ilginç tasarımların olabileceğine dair bir dedikodu ortaya çıktı.

Mynokiablog sitesine gönderilen bir epostada, arkadaşının Nokia tasarım stüdyosunda çalıştığını belirten bir kişi, Nokia'nın 3250 ve N-gage karışımı farklı bir model tasarımını masaya yatırdığını iddia etmiş. Tasarım Lumia X kod adını taşıyor. 

Lumia X, HD çözünürlüklü AMOLED Clear Black ekran, WP8 işletim sistemi, Snapdragon S4 yongada sistemi, 8MP Carl Zeiss lensli optik zoomlu kamera şeklinde özellikler sunacak. Modelin alttaki kamera kısmı 360 derece dönebilirken, diğer yüzde de medya çalar kontrol tuşları bulunuyor. Üst kısımda ise oyunlar için atanmış tuşlar bulunuyor. Model ayrıca N-gage efsanesini geri getirmeyi amaçlıyor.

Maili gönderen kişi herhangi bir yalan haber durumu için de şimdiden özür dilediğini belirtmiş.
Dedikodu gerçekse Nokia'nın iddialı bir Lumia modeli tasarladığı söylenebilir. Nokia 3250 ve Nokia N-Gage modelleri, satışa sunuldukları dönemde en çok ses getiren tasarımlardan olmuşlardı. Ancak Nokia tasarım stüdyosunda çalışan kişinin arkadaşını kandırmış olması olasılığı da bir hayli yüksek.

http://mynokiablog.com/2012/08/04/weekend-lol-nokia-lumia-x-twisty-camera-n-gage-thing/ Yorum Yaz
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iceman_54 6 yıl
5 sene dir 5700 kullanıyorum en sonunda yeni stereo hoparlörlü bir telefon çıkaracaklar herhalde
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wustti 6 yıl
DH Misafiri
xbox live olan telefonda n-gage neyime lazım ? saçmalamayın.

tabi telefonda xboxlive var diye xbox oyunlarını oynayacağını zannediyorsun değil mi? az biraz okusan az biraz araştırsan çözümü hemen göreceksin de ben o günleri göremeyeceğim. xboxlive ile live girebileceksin xbox ile eliteşem kurabileceksin oyun satın alabileceksin. bazı oyunlarda ek joistik olarak kullanabileceksin telefonunu. ayrıca arcade tarzı oyunların wp versiyonu çıkarsa en fazla onu oynarsın. yoksa bi forza yı telefon da oynayamazsın. nokia da ne yapar ngage platformunu da koyar sadece microsofta bağlı kalmadan cihazlarına oyun çıkartır. bunun neresi kötü anlamadım. ek olarak bi oyun marketi sana. adamlar koyacaz diyor sen istemem diyorsun. ne diyim ki şimdi hata bende laf anlatıyorum...
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Silent Guardian 6 yıl
Nokia'nın bu durumu bana bakkallardaki "Veresiye satan-Peşin satan" tablosunu hatırlatıyor."Android'e geçen-Android'e geçmeyen"
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Legendery 6 yıl
N-Gage'in yeri coook ayrıydı hey gidi be ne günlerdi.
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SystemApps 6 yıl
İllaki oyun yönünde de nokia meydanı boş bırakmaacaktır.Bence bi ara çalıştığı n gage platformu gayet iyi idi...
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DH Misafiri 6 yıl
xbox live olan telefonda n-gage neyime lazım ? saçmalamayın.
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muuzipiz 6 yıl
Takoz gibi kullanırık artık
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DH Misafiri 6 yıl
Nokia acele etmeli, önümüz kış el freni yetersiz kalabilir malum. Tekerlek altlarına yardım lazım. Umarım bu sefer 808'den daha kalın modeller üretirler.
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eP_362 6 yıl
Eski telefonum 5700'a da WP yakışmış
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ozqur333 6 yıl
şu n-gage'ler çıktığında ne kadar sevmiştim ama ne kadar başarılı olurlar bilinmez
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mehmetoguzderin 6 yıl
Lumia - X[box] olay bu.
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FRAPS 6 yıl
Nokia Elindeki tüm teknolojileri Win8 phone için kullanmalı ,yoksa artık marka değeri hiç kalmayabilir.

Donanıma ,yazılıma ve tasarıma asılırsa yine 1. liğe oturacaktır.
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safe-e 6 yıl
çoooook popüler olacak gerçekden sağlam donanıma sahip bir model yapmaları gerek belki ozaman yine akıllı telefon pazarında yukarlarda biryerlere gelirler
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