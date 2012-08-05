Dedikodu : 3250 ve N-Gage karışımı Lumia'lar düşünce aşamasında

Windows Phone 8 işletim sisteminin duyurulması sonrası ilk Lumia modelleri merakla beklenirken, ilginç tasarımların olabileceğine dair bir dedikodu ortaya çıktı.





Mynokiablog sitesine gönderilen bir epostada, arkadaşının Nokia tasarım stüdyosunda çalıştığını belirten bir kişi, Nokia'nın 3250 ve N-gage karışımı farklı bir model tasarımını masaya yatırdığını iddia etmiş. Tasarım Lumia X kod adını taşıyor.





Lumia X, HD çözünürlüklü AMOLED Clear Black ekran, WP8 işletim sistemi, Snapdragon S4 yongada sistemi, 8MP Carl Zeiss lensli optik zoomlu kamera şeklinde özellikler sunacak. Modelin alttaki kamera kısmı 360 derece dönebilirken, diğer yüzde de medya çalar kontrol tuşları bulunuyor. Üst kısımda ise oyunlar için atanmış tuşlar bulunuyor. Model ayrıca N-gage efsanesini geri getirmeyi amaçlıyor.





Maili gönderen kişi herhangi bir yalan haber durumu için de şimdiden özür dilediğini belirtmiş.

Dedikodu gerçekse Nokia'nın iddialı bir Lumia modeli tasarladığı söylenebilir. Nokia 3250 ve Nokia N-Gage modelleri, satışa sunuldukları dönemde en çok ses getiren tasarımlardan olmuşlardı. Ancak Nokia tasarım stüdyosunda çalışan kişinin arkadaşını kandırmış olması olasılığı da bir hayli yüksek.