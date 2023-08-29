Üç kameralı katlanır telefon Oppo Find N3 Flip tanıtıldı: İşte özellikleri

Oppo, yeni modelde “Seiko Pseudo-cone Hinge" adını verdiği yeni bir menteşe mekanizması kullanmış. Şirket, telefonun 600.000 katlanmaya kadar test edildiğini söylüyor. Menteşe, ayrıca -20°C ile 50°C arası sıcaklıklara dayanıklı. Telefon, açık durumdayken 166,4 mm x 75,8 mm x 7,79 mm boyutlarında. Katlandığında ise 85,5 mm x 75,8 mm x 16,45 mm boyutlarında.
Oppo Find N3 Flip modelinde MediaTek Dimensity 9200 işlemci bulunuyor. 12GB RAM (LPDDR5x), 256GB ve 512 GB (UFS 4.0) depolama alanı sunan telefon, 44w hızlı şarjı destekleyen 4.300mAh bataryadan güç alıyor.
Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 ile gelen Find N3 Flip, 50MP ana kamera, 32MP telefoto kamera, 48MP ultra geniş açılı kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Bu kameralar, 2x optik yakınlaştırma, 20x dijital yakınlaştırma, gece çekimi dahil çeşitli modları destekliyor. Önde de çoklu çekim moduna sahip 32MP kamera mevcut.
OPPO Find N3 Flip fiyatı
Oppo Find N3 Flip özellikleri
- Ana Ekran: 6.8 inç, FHD+, 120 Hz, 403 ppi, 21:9, 1600 nit, SCHOTT UTG cam koruması
- Dış Ekran: 3.26 inç, 720x382 piksel, 60Hz, 250 ppi, 17:9, 900 nit, Corning Gorilla Glass Victus koruması
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Yazılım: ColorOS 13.2, Android 13
- Arka kamera: 50 MP f/1.8 Sony IMX890 + 48 MP ultra geniş f/2.2 Sony IMX581 + 32 MP f/2.0 2x telefoto Sony IMX709 Hasselblad
- Ön kamera:32MP f/2.4 Sony IMX709 sensör
- Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
- Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC
- Ağırlık: 198g
- Batarya: 4300mAh, 44w SUPERVOOC
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.