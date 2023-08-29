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    Üç kameralı katlanır telefon Oppo Find N3 Flip tanıtıldı: İşte özellikleri

    OPPO, yeni kapaklı katlanır telefon modeli Find N3 Flip’i tanıttı. Oppo Find N3 Flip, önceki modele kıyasla tasarım noktasında bazı değişiklikler ve donanım yükseltmesi sunuyor.
    Oppo Find N3 Flip katlanır telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo Find N3 Flip, önceki modele kıyasla biraz farklı bir tasarımla geliyor. N2 Flip gibi yanda dikdörtgen kapak ekranı yanda ancak Hasselblad markalı üç kamera merceğini barındıran yeni bir dairesel kamera modülüne sahip. Katlanır telefonun sağ yanında parmak izi sensörü barındıran güç düğmesi ve ses düğmeleri, solda bir uyarı kaydırıcısı konumlandırılmış.

    Oppo, yeni modelde “Seiko Pseudo-cone Hinge" adını verdiği yeni bir menteşe mekanizması kullanmış. Şirket, telefonun 600.000 katlanmaya kadar test edildiğini söylüyor. Menteşe, ayrıca -20°C ile 50°C arası sıcaklıklara dayanıklı. Telefon, açık durumdayken 166,4 mm x 75,8 mm x 7,79 mm boyutlarında. Katlandığında ise 85,5 mm x 75,8 mm x 16,45 mm boyutlarında.

    Oppo Find N3 Flip özellikleri Tam Boyutta Gör
    Find N3 Flip katlanır telefon, 6.80 inç boyutunda iç ekran, 3.26 inç dış ekrana sahip. Dahili ekran, 2520x1080 piksel çözünürlük, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 403 PPI piksel yoğunluğu, 1600 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Dış ekran ise, 720×382 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık sunuyor. Her iki ekran da AMOLED teknolojisini kullanıyor.

    Oppo Find N3 Flip modelinde MediaTek Dimensity 9200 işlemci bulunuyor. 12GB RAM (LPDDR5x), 256GB ve 512 GB (UFS 4.0) depolama alanı sunan telefon, 44w hızlı şarjı destekleyen 4.300mAh bataryadan güç alıyor.

    Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 ile gelen Find N3 Flip, 50MP ana kamera, 32MP telefoto kamera, 48MP ultra geniş açılı kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Bu kameralar, 2x optik yakınlaştırma, 20x dijital yakınlaştırma, gece çekimi dahil çeşitli modları destekliyor. Önde de çoklu çekim moduna sahip 32MP kamera mevcut.

    OPPO Find N3 Flip fiyatı

    Oppo Find N3 Flip fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    OPPO Find N3 Flip başlangıç fiyatı; 932 dolar. Bu fiyatlandırma 12GB RAM 256 GB depolama için geçerli. 512GB depolama alanlı modelin fiyatı; 1042 dolar. Telefon, 8 Eylül’de Çin’de satışa çıkacak.

    Oppo Find N3 Flip özellikleri

    Oppo Find N3 Flip teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ana Ekran: 6.8 inç, FHD+, 120 Hz, 403 ppi, 21:9, 1600 nit, SCHOTT UTG cam koruması
    • Dış Ekran: 3.26 inç, 720x382 piksel, 60Hz, 250 ppi, 17:9, 900 nit, Corning Gorilla Glass Victus koruması
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9200
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB
    • Yazılım: ColorOS 13.2, Android 13
    • Arka kamera: 50 MP f/1.8 Sony IMX890 + 48 MP ultra geniş f/2.2 Sony IMX581 + 32 MP f/2.0 2x telefoto Sony IMX709 Hasselblad
    • Ön kamera:32MP f/2.4 Sony IMX709 sensör
    • Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
    • Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC
    • Ağırlık: 198g
    • Batarya: 4300mAh, 44w SUPERVOOC
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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