Deezer artık şarkı sözlerini de gösterecek





Ülkemizde de faaliyet gösteren global dijital müzik servisi Deezer, müzikseverlerin en sevilen şarkıların sözlerine ulaşabilmelerini sağlama hedefiyle, şarkı sözleri özelliği Lyrics'i başlattığını duyurdu.





Bugün itibariyle hayata geçen servite iki farklı mod mevcut. Sing-a-long modunda kullanıcılar; sözcükleri telaffuz edildiği anda otomatik olarak renklendiren senkronize sistemle, şarkıyı eş zamanlı olarak söyleme imkanı bulacak. Score modunda ise şarkı sözleri tek sayfada gösterilecek.





Kullanıcıların her gün Google'da şarkı sözleri için bir milyonu aşkın arama gerçekleştirmesi Deezer'ı harekete geçirmiş ve yasal şarkı sözü çözümlerinde dünya lideri LyricFind ile ortaklığa gitmiş. Deezer şarkı sözleri sunan ilk dijital müzik servisi olduğunu belirtiyor.





Müzik çalarda şarkı sözlerine erişim mikrofon simgesi üzerinden tek tıklama ile yapılabiliyor. Servis hem ücretsiz hem de Premium+ kullanıcıların erişimine açık olacak.