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Deezer artık şarkı sözlerini de gösterecek

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Deezer artık şarkı sözlerini de gösterecek

Ülkemizde de faaliyet gösteren global dijital müzik servisi Deezer, müzikseverlerin en sevilen şarkıların sözlerine ulaşabilmelerini sağlama hedefiyle, şarkı sözleri özelliği Lyrics'i başlattığını duyurdu.

Bugün itibariyle hayata geçen servite iki farklı mod mevcut. Sing-a-long modunda kullanıcılar; sözcükleri telaffuz edildiği anda otomatik olarak renklendiren senkronize sistemle, şarkıyı eş zamanlı olarak söyleme imkanı bulacak. Score modunda ise şarkı sözleri tek sayfada gösterilecek. 

Kullanıcıların her gün Google'da şarkı sözleri için bir milyonu aşkın arama gerçekleştirmesi Deezer'ı harekete geçirmiş ve yasal şarkı sözü çözümlerinde dünya lideri LyricFind ile ortaklığa gitmiş. Deezer şarkı sözleri sunan ilk dijital müzik servisi olduğunu belirtiyor. 

Müzik çalarda şarkı sözlerine erişim mikrofon simgesi üzerinden tek tıklama ile yapılabiliyor. Servis hem ücretsiz hem de Premium+ kullanıcıların erişimine açık olacak.  

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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Çok iyi olmuş
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shadow006 4 yıl
Arkadaslar 3 aylik yada ustu Deezer promo kodu nereden bulabiliriz. Nereye baktıysam kurumus.
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ALLAME.1 4 yıl
İyi çalışma
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Deneme süresinin 15 gün olması güzeldi. Bu yüzden dezeer ı beğendim. spotify nin süresi en son 24 saatti. O yüzden beğenmedim. Satın Alma konusunda beklemekten yanayım. Şu an sadece 2 servis var. Umarım çoğalır.
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Robin- 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
Deneme süresinin 15 gün olması güzeldi. Bu yüzden dezeer ı beğendim. spotify nin süresi en son 24 saatti. O yüzden beğenmedim. Satın Alma konusunda beklemekten yanayım. Şu an sadece 2 servis var. Umarım çoğalır.

spotify da 1 ay
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mab4ever 4 yıl
bkz. spotify "musixmatch"
ayrıca deezer türkiye, kralfm kafasından vazgeçmedikçe
bir yere varamaz
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2K 4 yıl
İlk başta Deezer kullanıyordum oldukça da memnundum fakat Spotify'e geçince ne kadar kötü olduğunu anladım fakat güzel özellik gerçekten. Bu arada Spotify kullananlar bizde niye yok diyorsa arkadaşın dediği gibi musiXmatch ile bu özelliğe kavuşabilirler.
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john ronald reuel tolkien 4 yıl
MP3 yerine FLAC olsa harika olacak da olmuyor işte.
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XQS 4 yıl
Iyi alternatif olabilir ama sahsen deezer bir ay kullandim begenmedim reklam lisans uzerine kurulu bir site
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Tridz 4 yıl
iyi güzel de şu flow özelliğinde hep aynı şarkılar geliyor
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ø 4 yıl
Güzel çalışma, teşekkürler.
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