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Delikli ekranlı LG Q70 tanıtıldı

LG’nin Q serisi yenilendi. Bugün tanıtılan LG Q70, Snapdragon 675 yonga seti, ön kamera delikli 6.4 inç ekran, üçlü arka kamera gibi özellikleriyle öne çıkıyor.
33 dk.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Delikli ekranlı LG Q70 tanıtıldı
Bugün Güney Kore’de düzenlenene etkinlikte LG’nin yeni Q serisi telefonu tanıtıldı. Q70 ismindeki bu model, Snpdragon 675 yonga seti ve ön kamera delikli ekran gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Detaylara hep birlikte bakalım.

LG Q70 özellikleri

Firmadan alışık olduğumuz tasarım çizgilerine sahip olan LG Q70’in ön yüzüne baktığımızda daha önce de belirttiğimiz gibi delikli ekranla karşılıyoruz. Her ne kadar delikli ekran tasarımı benimsense de özellikle alt çerçevenin bir miktar kalın olduğunu söyleyebiliriz. 6.4 inç boyutundaki ekranın çözünürlüğü Full HD+. Arka tarafa geçtiğimizde ise yatay olarak dizilen üçlü arka kamera ve onun hemen altında parmak izi sensörünü görüyoruz. Üçlü paketin ana sensörü 32 MP çözünürlüğünde. Bu sensöre 13 MP ultra geniş açı sensörü ve 5 MP derinlik algılama sensörü yardımcı oluyor. Son olarak ön kameranın 16 MP çözünürlüğünde olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Cihazın içine geçtiğimiz zaman, gücünü Snapdragon 675 yonga setinden aldığını görüyoruz. Bu yonga setine Adreno 612 grafik birimi, 4 GB RAM ve 64 GB depolama eşlik ediyor. MicroSD hafıza kartı desteği sayesinde depolamayı 2 TB’a kadar yükseltebilirsiniz. LG Q70’in en çok iddialı olduğu nokta Hi-Fi Quad DAC. DTS: X 3D Cinemia Spund ve özel Google Asistan tuşu da cihazın diğer detaylarından.

Ayrıca Bkz. "DiRT Rallly oyunu Humble Bundle’da ücretsiz"

4000 mAh bataryayla gelen telefonu Quick Charge 3.0 desteği sayesinde hızla şarj edebiliyorsunuz. Bağlanabilrilik tarafında ise Bluetooh 5.0, NFC, Dual 4G Volte sıralanabilir. Ayna siyahı renkli LG Q70 için belirlenen fiyat etiketi Güney Kore için 453 dolar olarak açıklandı. 6 Eylül tarihi itibariyle satışlarına başlanacak.



https://www.fonearena.com/blog/290375/lg-q70-price-specifications.html Yorum Yaz
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darkhair 8 dk.
Fiyatı çinliler ile yarışamayacak düzeyde yüksek.
Satışta başarılar LG
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Xloud 20 dk.
Üste kocaman çerçeve var zaten kamerayı oraya koyabilirmiş saçma olmuş
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Celonfix 28 dk.
Lg ses konusunda çok iddialı. Ama keşke mono hoparlör yerine stereo hoparlör koyup Hi-Fi Quad DAC'ın hoparlörle çalışmasını sağlayabilse, işte o zaman rakipsiz olurdu.
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