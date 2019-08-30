DiRT Rallly oyunu Humble Bundle’da ücretsiz

VR desteği de var
2015 yılında Windows için çıkışını yapan DiRT Rally, hala en popüler ralli simülasyon oyunlarından biri konumunda. Codemasters tarafından geliştirilen oyun, yerini yakın zamanda çıkış yapan DiRT Rally 2.0’a bıraksa da hala oldukça keyifli bir deneyim sunuyor.
Hem tekli hem de çoklu oyuncu destekli DiRT Rally’de ikonik ralli araçlarının şoför koltuğunda yerinizi alabilirsiniz. Çeşitli etkinlikler, farklı ralli pistleri gibi birçok detay oyun içerisinde sizleri bekliyor.Ayrıca Bkz. "Tesla, kendi müşterilerine özel trafik sigortası hizmeti başlattı"
Oyunu Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak Steam kütüphanenize eklemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Üç gün sürecek kampanyanın 1 Eylül tarihinde sona ereceğini hatırlatalım. Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerine ek olarak oyunun VR desteği de bulunduğunu belirtelim.
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epicgames.com/...