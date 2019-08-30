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DiRT Rallly oyunu Humble Bundle’da ücretsiz

Popüler ralli oyunu DiRT Rally, Humble Bundle üzerinde ücretsiz oldu. Steam fiyatı 61 TL olan oyunu kütüphanenize ücretsiz ekleyebiliyorsunuz. Kampanya 1 Eylül'de son bulacak.
1 sa.
560
25
7
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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DiRT Rallly oyunu Humble Bundle’da ücretsiz
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Humble Bundle yeni bir oyunu daha ücretsiz olarak sunuyor. Adından da anlaşılabileceği üzere popüler ralli oyunu DiRT Rally, bu oyunlardan sonuncusu. Steam küptüphanenize ekleyebileceğiniz oyunun normal fiyatı 61 TL.

VR desteği de var

2015 yılında Windows için çıkışını yapan DiRT Rally, hala en popüler ralli simülasyon oyunlarından biri konumunda. Codemasters tarafından geliştirilen oyun, yerini yakın zamanda çıkış yapan DiRT Rally 2.0’a bıraksa da hala oldukça keyifli bir deneyim sunuyor.

Hem tekli hem de çoklu oyuncu destekli DiRT Rally’de ikonik ralli araçlarının şoför koltuğunda yerinizi alabilirsiniz. Çeşitli etkinlikler, farklı ralli pistleri gibi birçok detay oyun içerisinde sizleri bekliyor.

Ayrıca Bkz. "Tesla, kendi müşterilerine özel trafik sigortası hizmeti başlattı"

Oyunu Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak Steam kütüphanenize eklemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Üç gün sürecek kampanyanın 1 Eylül tarihinde sona ereceğini hatırlatalım. Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerine ek olarak oyunun VR desteği de bulunduğunu belirtelim.



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Musty3535123 36 dk.
aldık ama 5 eylüle kadar ücretsiz yükleyebilirsiniz dio
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asusokan 46 dk.
Nerede beleş oraya yerleş olduk iyice ha :D
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Paetzold 58 dk.
Teşekkürler, ekleyelim hemen.
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vassel 59 dk.
teşekkürler, zamanında almak istediğim bir oyundu
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ramowarr 1 sa.
çok teşekkürler aldım
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Rensjem 1 sa.
Epic Gamesde Celeste ve Inside Ücretsiz
epicgames.com/...
epicgames.com/...
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