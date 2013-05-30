Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, 21.5-inç Full HD dokunmatik panele sahip yeni ekran modelini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
813
1
1
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dell, 21.5-inç Full HD dokunmatik panele sahip yeni ekran modelini tanıttı
Bilgisayar dünyasının köklü firmalarından Dell, tasarımı ve geriye doğru yatabilen ayak yapısı ile dikkat çeken S2240T isimli ekran modelini tanıttı.
Firmanın hali hazırda piyasada yer alan 23-inç S2340T modelinin altına yerleştirilen S2240T, Windows 8'in getirdiği dokunmatik imkanlardan yararlanmak isteyenler için hazırlanmış durumda. Teknik olarak 21.5-inç 1920x1080 piksel LED arka aydınlatmalı çoklu dokunmatik panele, 250 cd/m2 parlaklığa, 16.7 milyon renk desteğine, 12ms tepki süresine ve 8 milyon:1 dinamik kontrast oranıyla gelen Dell S2240T, geriye doğru 60 derece yatan ayak yapısı sayesinde dokunmatik işlemler için oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyabiliyor.
Üzerinde DVI-D (HDCP), HDMI, VGA ve USB 2.0 portları yer alan, istenirse VESA bağlantısı üzerinden duvara asılabilen ve düşük güç tüketimine sahip olduğu belirtilen S2240T, 370.8 x 522.5 x 205.7mm boyutlara ve 5,80 kg ağırlık değerine sahip.
Genel kullanım için oldukça başarılı olduğu belirtilen Dell S2240T dokunmatik ekran modeli, 399$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
 
Dell, 21.5-inç Full HD dokunmatik panele sahip yeni ekran modelini tanıttı

http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&cs=19&l=en&sku=320-9738 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ycanatilgan 6 yıl
Sony vaio tap veya hp rove 20 cok daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD FX-4130 işlemci video inceleme "FX ailesinin dört çekirdekli ekonomik üyesi testte!" 6 yıl Mobilite: Casper'ın ilk akıllı telefonu, en ince Android telefon, Haswell işlemcili ultrabook ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim