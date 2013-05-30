Dell, 21.5-inç Full HD dokunmatik panele sahip yeni ekran modelini tanıttı

Bilgisayar dünyasının köklü firmalarından Dell, tasarımı ve geriye doğru yatabilen ayak yapısı ile dikkat çeken S2240T isimli ekran modelini tanıttı.

Firmanın hali hazırda piyasada yer alan 23-inç S2340T modelinin altına yerleştirilen S2240T, Windows 8'in getirdiği dokunmatik imkanlardan yararlanmak isteyenler için hazırlanmış durumda. Teknik olarak 21.5-inç 1920x1080 piksel LED arka aydınlatmalı çoklu dokunmatik panele, 250 cd/m2 parlaklığa, 16.7 milyon renk desteğine, 12ms tepki süresine ve 8 milyon:1 dinamik kontrast oranıyla gelen Dell S2240T, geriye doğru 60 derece yatan ayak yapısı sayesinde dokunmatik işlemler için oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyabiliyor.

Üzerinde DVI-D (HDCP), HDMI, VGA ve USB 2.0 portları yer alan, istenirse VESA bağlantısı üzerinden duvara asılabilen ve düşük güç tüketimine sahip olduğu belirtilen S2240T, 370.8 x 522.5 x 205.7mm boyutlara ve 5,80 kg ağırlık değerine sahip.

Genel kullanım için oldukça başarılı olduğu belirtilen Dell S2240T dokunmatik ekran modeli, 399$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&cs=19&l=en&sku=320-9738