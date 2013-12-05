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Dell, 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 21:9 sinema ekran üzerinde çalışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell, 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 21:9 sinema ekran üzerinde çalışıyor
Donanım dünyasının köklü firmalarından Dell, kısa süre içerisinde kullanıcıların beğenisine sunduğu 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 28-inç UltraSharp P2815Q ve 24-inç UltraSharp U2414Q 16:9 ekran modelleri sonrası, gelen bilgilere göre 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe ve 21:9 en-boy oranına sahip UltraSharp U3415W sinema ekranı üzerinde de çalışıyor.
34-inç panel boyutuyla hazırlandığı söylenen UltraSharp U3415W, 21:9 en-boy oranıyla özellikle sinema filmleri ve çoklu pencere ofis çalışmaları için üst düzey bir deneyim sunabilecek. 3440 x 1440 değeriyle Ultra HD çözünürlükten %40 daha düşük, WQHD çözünürlükten ise daha yüksek piksel sayısıyla geleceği belirtilen U3415W, IPS panel (LG tarafından üretilen) teknolojisiyle 178 derece görüş açısı sağlayabilecek.
Resmi çıkış tarihi hakkında bilgi bulunmayan Dell UltraSharp U3415W, tahminler doğrultusunda 500$ fiyat etiketiyle satılacak.


http://news.softpedia.com/news/32-Inch-Dell-UltraSharp-U3415W-Monitor-Has-3440-x-1440-Pixels-Resolution-406149.shtml Yorum Yaz
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Hobar 5 yıl en beğenilen
500$ sa iyiymiş yav.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Ekranlarda fiyatlar düşüyor, 4k, dokunmatik, oled üçgeninde işin içine Led TV'ler de girdi, rekabet başladı, daha da düşecek. Monitör satıcıları iflas bayrağını çekmezse iyi.
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turbo-powwer 5 yıl
İşin yoksa bir de 21:9 a alış , 34 inç güzel düşünülmüş bu dikdörtgenliği anca kotarır.
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Fear of the Dark 5 yıl
Türkiye de rahat 1500tl olur.
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DH Misafiri 5 yıl
500$ diye hemen sevinmeyin.Dhah vergiler var ülkeye getiren şirketin kar payı var.Lojistik masraf var.Var da var.Ülkeye gelince 1500-2000 TL mi ne olur.
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katanaone 5 yıl
fiyat nıye bu kadar uygun yanlışlık mı var fiyat böyleyse direk alırım
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allking 5 yıl
Sandart dışı en boy oranı olduğu için fiyat muhtemel ama zayıf
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bodyman700 5 yıl
eninde sonunda bu monitörlerde standartlaşacak ve üretim maliyetleri azalarak fiyatları aşağıya inecek. işte o zaman alacağım bunlardan
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Hobar 5 yıl en beğenilen
500$ sa iyiymiş yav.
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CanTnçr 5 yıl
Fiyat kesin değil ama bu fiyat etiketinin olabiltiesi biraz düşük. 29-inç modellerin çoğu 500-600$ civarında gidiyor. Gerçi firmaların da ne yapacağı pek belli olmuyor
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depeche35 5 yıl
Sayın editörüm evet, kaynağınıza da baktım Dell UltraSharp U3415W için 500$ diyor . Bu mümkün olabilir mi sahiden. Yani bizde maksimum 1500-2000 TL aralığına ben dünden razıyım malesef. Tam monitör alma arifesindeyim. Dell 29' olan modeli şu an 1300 TL ye bulunuyor türkiyede. Ama bu tam 34 ! Bu fiyat ne kadar gerçekçi sizce ? Bir yanlışlık mı var !
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