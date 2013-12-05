Dell, 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 21:9 sinema ekran üzerinde çalışıyor

Donanım dünyasının köklü firmalarından Dell, kısa süre içerisinde kullanıcıların beğenisine sunduğu 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 28-inç UltraSharp P2815Q ve 24-inç UltraSharp U2414Q 16:9 ekran modelleri sonrası, gelen bilgilere göre 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe ve 21:9 en-boy oranına sahip UltraSharp U3415W sinema ekranı üzerinde de çalışıyor.

34-inç panel boyutuyla hazırlandığı söylenen UltraSharp U3415W, 21:9 en-boy oranıyla özellikle sinema filmleri ve çoklu pencere ofis çalışmaları için üst düzey bir deneyim sunabilecek. 3440 x 1440 değeriyle Ultra HD çözünürlükten %40 daha düşük, WQHD çözünürlükten ise daha yüksek piksel sayısıyla geleceği belirtilen U3415W, IPS panel (LG tarafından üretilen) teknolojisiyle 178 derece görüş açısı sağlayabilecek.

Resmi çıkış tarihi hakkında bilgi bulunmayan Dell UltraSharp U3415W, tahminler doğrultusunda 500$ fiyat etiketiyle satılacak.





http://news.softpedia.com/news/32-Inch-Dell-UltraSharp-U3415W-Monitor-Has-3440-x-1440-Pixels-Resolution-406149.shtml