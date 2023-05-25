Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BOE dünyanın ilk 16K ekranını tanıttı: 132 milyon piksel

    Pek çok oyuncu hala 4K monitöre geçip geçmemeyi düşünürken, Çinli BOE şirketi Display Week 2023 etkinliğinde dünyanın ilk 16K ekranını sergiledi.                
    Oy Ver
    BOE dünyanın ilk 16K ekranını tanıttı: 132 milyon piksel Tam Boyutta Gör
    Günümüzde birçok oyuncu hala 4K (3840×2160 piksel) monitörlere geçip geçmemeyi tartışırken, profesyonel ekran üreticileri şimdiden 6K ve hatta 8K monitörlere geçmeye başladı ve Çinli BOE tüm rekorları kırıyor.

    BOE, Display Week 2023'te 110 inç ekrana ve 16K (15.360 × 8640 piksel) çözünürlüğe sahip dünyanın ilk LCD tabanlı ekranını gösterdi. En gelişmiş grafik kartlarının bile bu çözünürlükte oyun oynatabilmesi pek mümkün değil. Başka bir deyişle, görüntü 132 milyon pikselden oluşuyor.

    Karşılaştırmak gerekirse, oldukça modern kabul edilen 4K monitörlerde 16 kat daha az piksel, 1080p monitörlerde ise 64 kat daha az piksel bulunuyor. Buna paralel olarak en son seri üretilen GeForce RTX 4060 Ti veya Radeon RX 7600 gibi modern grafik kartları, artık küçük görünen bu çözünürlükler için tasarlandı.

    Pikseller yakın mesafeden bile görünmüyor

    BOE'nin LCD tabanlı ekran teknolojisi 1200:1 kontrast oranı sağlıyor ve DCI-P3 renk gamının %99'unu görüntüleyebiliyor. Parlaklığı ise 400 nit. BOE yeni ekranların ne zaman piyasaya çıkacağını henüz açıklamadı, ancak fuarda görme şansı bulanlar, piksellerin tek tek yakın mesafeden bile görünmediğini iddia ediyorlar.

    BOE dünyanın ilk 16K ekranını tanıttı: 132 milyon piksel Tam Boyutta Gör
    Aslında piyasada bu tür ekranlar için gereken çözünürlüğü destekleyen hiçbir grafik kartı bulunmadığını belirtmek gerek. Örneğin, amiral gemisi GeForce RTX 4090 yalnızca 8K'ya (7680 × 4320 piksel) kadar video görüntüleme kapasitesine sahip. BOE'nin ürettiği bu tür ekranlar için ekran kartlarının ne zaman piyasaya sürüleceği ise bilinmiyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    EvMüdüresiii 8 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

    Profil resmi
    srkn 8 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

    Profil resmi
    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    decameson 0.5 nedir iran 225 50 r17 hava basıncı lowlevelfatalerror hatası 93 doğan sl özellikleri termosifon çok elektrik yakar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max PRO
    Reeder S19 Max PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız