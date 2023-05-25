BOE dünyanın ilk 16K ekranını tanıttı: 132 milyon piksel

BOE, Display Week 2023'te 110 inç ekrana ve 16K (15.360 × 8640 piksel) çözünürlüğe sahip dünyanın ilk LCD tabanlı ekranını gösterdi. En gelişmiş grafik kartlarının bile bu çözünürlükte oyun oynatabilmesi pek mümkün değil. Başka bir deyişle, görüntü 132 milyon pikselden oluşuyor.
Karşılaştırmak gerekirse, oldukça modern kabul edilen 4K monitörlerde 16 kat daha az piksel, 1080p monitörlerde ise 64 kat daha az piksel bulunuyor. Buna paralel olarak en son seri üretilen GeForce RTX 4060 Ti veya Radeon RX 7600 gibi modern grafik kartları, artık küçük görünen bu çözünürlükler için tasarlandı.
Pikseller yakın mesafeden bile görünmüyor
BOE'nin LCD tabanlı ekran teknolojisi 1200:1 kontrast oranı sağlıyor ve DCI-P3 renk gamının %99'unu görüntüleyebiliyor. Parlaklığı ise 400 nit. BOE yeni ekranların ne zaman piyasaya çıkacağını henüz açıklamadı, ancak fuarda görme şansı bulanlar, piksellerin tek tek yakın mesafeden bile görünmediğini iddia ediyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.