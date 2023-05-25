Tam Boyutta Gör Günümüzde birçok oyuncu hala 4K (3840×2160 piksel) monitörlere geçip geçmemeyi tartışırken, profesyonel ekran üreticileri şimdiden 6K ve hatta 8K monitörlere geçmeye başladı ve Çinli BOE tüm rekorları kırıyor.

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BOE, Display Week 2023'te 110 inç ekrana ve 16K (15.360 × 8640 piksel) çözünürlüğe sahip dünyanın ilk LCD tabanlı ekranını gösterdi. En gelişmiş grafik kartlarının bile bu çözünürlükte oyun oynatabilmesi pek mümkün değil. Başka bir deyişle, görüntü 132 milyon pikselden oluşuyor.

Karşılaştırmak gerekirse, oldukça modern kabul edilen 4K monitörlerde 16 kat daha az piksel, 1080p monitörlerde ise 64 kat daha az piksel bulunuyor. Buna paralel olarak en son seri üretilen GeForce RTX 4060 Ti veya Radeon RX 7600 gibi modern grafik kartları, artık küçük görünen bu çözünürlükler için tasarlandı.

Pikseller yakın mesafeden bile görünmüyor

BOE'nin LCD tabanlı ekran teknolojisi 1200:1 kontrast oranı sağlıyor ve DCI-P3 renk gamının %99'unu görüntüleyebiliyor. Parlaklığı ise 400 nit. BOE yeni ekranların ne zaman piyasaya çıkacağını henüz açıklamadı, ancak fuarda görme şansı bulanlar, piksellerin tek tek yakın mesafeden bile görünmediğini iddia ediyorlar.

Tam Boyutta Gör Aslında piyasada bu tür ekranlar için gereken çözünürlüğü destekleyen hiçbir grafik kartı bulunmadığını belirtmek gerek. Örneğin, amiral gemisi GeForce RTX 4090 yalnızca 8K'ya (7680 × 4320 piksel) kadar video görüntüleme kapasitesine sahip. BOE'nin ürettiği bu tür ekranlar için ekran kartlarının ne zaman piyasaya sürüleceği ise bilinmiyor.

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BOE dünyanın ilk 16K ekranını tanıttı: 132 milyon piksel