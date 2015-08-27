Dell, G-Sync desteğine sahip ilk oyun odaklı monitörünü duyurdu

Bilgisayar sektörünün köklü firması Dell, Nvidia'nın G-Sync desteğine sahip ilk oyun odaklı monitörü S2716DG'yi resmi olarak duyurdu.

27-inçlik TN olduğu tahmin edilen panelinde 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan Dell S2716DG, Nvidia'nın G-SYNC teknolojisiyle monitörün yenileme hızı ile GPU'nun render hızını senkronize ederek oldukça akıcı ve düşük gecikmeye sahip bir oyun deneyimi ortaya koyabiliyor. Griden griye tepki süresi 1ms olarak belirtilen oyuncu monitörü, 144 Hz tazeleme hızıyla geliyor ve bünyesinde DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, kulaklık ve 4 x USB 3.0 portlarını barındırıyor. Monitör ayrıca özel bacağıyla pivot kullanıma da izin veriyor ve ince çerçeveleriyle oldukça şık görünüyor.

Dell'in teknik detaylarıyla dikkat çeken yeni monitörü S2716DG, 800$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor.