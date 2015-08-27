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Dell, G-Sync desteğine sahip ilk oyun odaklı monitörünü duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,2b
1
13
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell, G-Sync desteğine sahip ilk oyun odaklı monitörünü duyurdu
 
Bilgisayar sektörünün köklü firması Dell, Nvidia'nın G-Sync desteğine sahip ilk oyun odaklı monitörü S2716DG'yi resmi olarak duyurdu.
27-inçlik TN olduğu tahmin edilen panelinde 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan Dell S2716DG, Nvidia'nın G-SYNC teknolojisiyle monitörün yenileme hızı ile GPU'nun render hızını senkronize ederek oldukça akıcı ve düşük gecikmeye sahip bir oyun deneyimi ortaya koyabiliyor. Griden griye tepki süresi 1ms olarak belirtilen oyuncu monitörü, 144 Hz tazeleme hızıyla geliyor ve bünyesinde DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, kulaklık ve 4 x USB 3.0 portlarını barındırıyor. Monitör ayrıca özel bacağıyla pivot kullanıma da izin veriyor ve ince çerçeveleriyle oldukça şık görünüyor.
Dell'in teknik detaylarıyla dikkat çeken yeni monitörü S2716DG, 800$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor. 

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Statistik 4 yıl Mianfei
Kalasso
kadirirdem
güzel ekrana benziyor ama Ips değil galiba Ips olmayanlar pek iyi değil....

Burayı terket lütfen.


Bence siz terkediniz, 800$a TN panelli monitor mu olur
Kalassokadirirdemgüzel ekrana benziyor ama Ips değil galiba Ips olmayanlar pek iyi değil....Burayı terket...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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fthyrr1976fy 2 yıl
yakından takip ediyorum
tek kötü tarafı malum dolar yüzünden ülkemizdeki fiyatı
yapıcak bişey yok
güzel monitör
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IzzeT T. 3 yıl
Taş gibi monitör neden bunu kimse önermemiş hayret doğrusu azda yakıyo yani 47w gibi bi enerji harcıyor.
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THUGGER 4 yıl
Guzel bir monitor.
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kadirirdem 4 yıl
güzel ekrana benziyor ama Ips değil galiba Ips olmayanlar pek iyi değil....
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Mianfei 4 yıl kadirirdem
kadirirdem
güzel ekrana benziyor ama Ips değil galiba Ips olmayanlar pek iyi değil....

Burayı terket lütfen.
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alito 4 yıl
LOSSLESSGAME

Monitör IPS olsa iyi olur. Asusun buna benzer IPS bir modeli var. Ayrıca artık üreticilerin HDMI 2.0a geçme vakti geldi. Display Port yaygınlaşsa da herkes bu bağlantıya sahip değil. HDMI 1.4 sürümü de 144 Hz için uygun değil. Yıl olmuş 2015 artık taşın altına el koyma vakti.


Oyuncu odaklı bir monitör olduğu için TN panel kullanılmış. Aksi taktirde 1ms gibi bir değeri görmek şu an için IPS panellerde mümkün değil. IPS panellerde en düşük yenileme hızı 4ms, bu yüzden genelde oyuncular pek tercih etmezler. Fakat fiyatı çok yüksek olduğu için pek satılacağını düşünmüyorum.
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ozmenakif 4 yıl
800$*2,9*1,18=2737.6 TL
Pahalı mı sanki?
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Umutcan 4 yıl ozmenakif
ozmenakif

800$*2,9*1,18=2737.6 TL

Pahalı mı sanki?


Amerikalılara göre ortalama bir fiyat, bize göre ise pahalı. Bizde vergiler dahil 800tl olduğunu düşünün, fiyat nasıl gelirdi ? İşte onlara da gelirleriyle karşılaştırınca öyle geliyor.
Dolar krizi düzelmediği sürece elektronik ürünler böyle abuk subuk fiyatlardan devam edecektir malesef. Zaten düzelse bile ekstra tonla vergi biniyor.
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