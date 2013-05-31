Dell, Optiplex 3011 isimli hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu

Daha çok sınırlı alana sahip tüketiciler tarafından tercih edilen hepsi bir arada bilgisayar modellerine dünyaca ünlü Dell firmasından Optiplex 3011 isimli yeni bir üye eklendi.

Şık ve modern çizgisi ile göz dolduran Optiplex 3011, teknik olarak 20-inç WLED 1600x900 piksel parlama yapmayan dokunmatik ekrana, Intel dört çekirdekli Core i5, çift çekirdekli i3 ve çift çekirdekli Celeron işlemcilere, Intel HD grafik birimine, maksimum DDR3 8GB RAM miktarına, 1TB HDD, 500GB hibrit ve isteğe bağlı 128GB SSD depolama seçeneklerine ve Windows 8, 7 ya da Ubuntu işletim sistemi seçeneklerine sahip. Görüntülü konuşma işlemleri için üzerinde kamera unutulmayan model, Ethernet portu ya da Wi-Fi üzerinden internet erişimi sağlayabiliyor.

Önümüzdeki haftadan itibaren Dell internet sitesi üzerinden satışa çıkacağı belirtilen Optiplex 3011 hepsi bir arada bilgisayar modeli, 649$ fiyat etiketine sahip olacak.





http://en.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell/b/direct2dell/archive/2013/05/29/dell-announces-affordable-optiplex-3011-all-in-one-for-clutter-free-productivity-and-collaboration-in-the-office-classroom-and-beyond.aspx