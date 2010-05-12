Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, WM311 adını verdiği kablosuz faresini duyurdu

Dell, WM311 adını verdiği kablosuz farelerini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,8b
1
3
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dizüstü bilgisayar pazarında söz sahibi olan firmalardan biri olan Dell, WM311 adını verdiği kablosuz faresini duyurdu. Siyah, mavi, kırmızı ve beyaz renklere sahip olan fareler, bilgisayara mini usb alıcı ile bağlanıyor. Dell'in WM311 kablosuz faresinin 1000dpi çözünürlüğe sahip olduğu belirtildi. Kompakt tasarımı sayesinde netbook ve notebook bilgisayarlar için uygun olan WM331'in mini USB alıcısı taşınabilirlik için farenin altına yerleştirilebiliyor. Enerji tasarrufu özelliği sayesinde kullanılmadığı zaman bekleme moduna geçebiliyor.

Dell'in farklı renklere sahip kablosuz faresi WM311'in 29.99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
koxp94 9 yıl
enerji tasarruf modu iyi olmuş iyi markalar bunu zaten kullanıyor pil açısından.
şahsen laser mouse kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
aksine kablusuzlar oldukça kulanışlı oluyorlar.. yalnız optikler bazen iyi olmuyor kullandığın yüzeye göre... laser tercih edilmeli optik yerine..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl LED Aydınlatma hakkında merak ettiğiniz her şey! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim