Dizüstü bilgisayar pazarında söz sahibi olan firmalardan biri olan Dell, WM311 adını verdiği kablosuz faresini duyurdu. Siyah, mavi, kırmızı ve beyaz renklere sahip olan fareler, bilgisayara mini usb alıcı ile bağlanıyor. Dell'in WM311 kablosuz faresinin 1000dpi çözünürlüğe sahip olduğu belirtildi. Kompakt tasarımı sayesinde netbook ve notebook bilgisayarlar için uygun olan WM331'in mini USB alıcısı taşınabilirlik için farenin altına yerleştirilebiliyor. Enerji tasarrufu özelliği sayesinde kullanılmadığı zaman bekleme moduna geçebiliyor.

Dell'in farklı renklere sahip kablosuz faresi WM311'in 29.99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.