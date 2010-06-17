Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, dokunmatik ekranlı notebook isteyenler için Studio 17 modelini sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,2b
1
11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dell, dokunmatik ekranlı notebook isteyenler için Studio 17 modelini sunuyor
Tam Boyutta Gör

Bu senenin en önemli akımlarından biri olan dokunmatik ekranlı bilgisayarlar, Dell'in de gündeminde. Firma tarafından bugün gerçekleştirilen etkinlikte, dokunmatik ekranlı Studio 17 (17.3") modeli de sergilendi. Tasarımı ile dikkat çeken ve gençleri hedef alan dizüstü bilgisayar, dokunmatik paneli ile kullanım deneyimine yeni bir boyut katmayı vaad ediyor.

Intel platformunu temel alan ve dört çekirdekli Core i7 işlemci kullanan Studio 17, ekran kartı olarak 1GB bellekli ATi Radeon HD 4650 modeliyle geliyor. Her biri 500GB kapasiteli iki adet sabit disk ile 1TB depolama alanı sunan dokunmatik ekranlı Studio 17'nin en dikkat çekici detaylarından biri de JBL üretimi ses sistemi.

Studio 17 modelinde, profesyonel ses sistemleri üretiminde sektörün öncü isimlerinden biri olan JBL ile iş birliğine giden Dell, yeni modelinin çoklu ortam yeteneklerine özellikle vurgu yapıyor. İşletim sistemi olarak Windows 7'nin eşlik ettiği Dell Studio 17, dokunmatik kontrole olanak tanıyan güçlü bir notebook arayışındaki kullanıcıları hedef alıyor.

Dell, dokunmatik ekranlı notebook isteyenler için Studio 17 modelini sunuyor
Tam Boyutta Gör

Dell, dokunmatik ekranlı notebook isteyenler için Studio 17 modelini sunuyor
Tam Boyutta Gör

Dell, dokunmatik ekranlı notebook isteyenler için Studio 17 modelini sunuyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
jbl fark yaratmış ama tablet olmayıp dokunmatik olması kullanım sorluğu demek bileğe kuvvet ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Life 'Til Leather 9 yıl
Ben aldım 2 hafta sonra elimde. Dokunmatik ekran yok. İ5-520M, 1TB, 4GB 1066, ATI HD5650, 17' 1600*900 ekran ... Umarım kısa zamanda Türkiye'ye de gelir. Ben İsviçre 'den aldım. 1600 TL 'ye geldi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zouzouni 9 yıl
Bence de yeni modellerinde Dell, diğer çoğu firma gibi en azından 5650 kullanmalı. Bu arada hoparlörlerin JBL olması da çok iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
oo hp altec leansing,toshiba harman kardon ,şimdide dell jbl hoparlör koymuş güzel bir gelişme:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 9 yıl
Uzun süredir Dell kullanıcısıyım ve ürünlerinden oldukça memnunum, özelliklede dayanıklılık göz önüne alındığında gerçekten kullandığım en dayanıklı laptopu üreten firma. Fakat şu son 1 yıldır çıkan Dell modellerinde çok üst ceplere hitap eden (studio xps16) haricinde genelde ev kullanıcısı için ürettikleri tüm modellerde Ati 4330 vs çipler kullandılar grafik açısından, yeni modellerdede 5450 vs kullanıyorlar hala inatla, açıkçası bu da Dell'in "orta-üst" diyebileceğimiz müşteri kesimini kaçırdığı manasına geliyor kanımca. Haberdeki modele baktığımızda gördüğümüz 4650'yi küçümseyecek değilim fakat yeni nesil modellerde ve multimedya Notebook sayılabilecek bir modelde en azından 5650 kullanılmalıydı diyor insan. Acer bide orta sınıf denebilecek modellerinde 5650' ye yer verebiliyorken Dell' in bu tercihinin sebebini anlamak çok zor geliyor ve sıkı bir Dell kullanıcısı olarak benden -1 puan daha alıyor. Hayırlısı diyelim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
birde ekranı dönüp kasanın üzerine otursaymış hep tablet hem notebook konsepti bir arada olurmuş... çok güzel bir ürün.. umarım daha da yaygınlaşır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusc 9 yıl
dell ya kaliteden inmio hoparlörü bile Jbl :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
almila1299 9 yıl
güzel gelişme, bence dokunmatik laptop'lar için daha iyi çünkü touchpadleri kullanmak ne kadar alışsanda biraz zor geliyor insana ve bu şekilde daha özgür kullanım sunacaktır. uygulamalarda artık dokunmatik desteği verecektir. Ama DX11 li ekran kartı kullanılsa geleceğe yönelik daha iyi olurdu. BlueRay, 64'lük SDD'de cihazı daha çok tercih edilebilir kılardı tabi biraz daha para demek bunlar. dokunmatikli yeni ürünlerde daha çok tercihler ile son kullanıcının karşına çıkacaktır. bu arada Win 7 çoklu dokunmatiği destekliyor mu? desdeklesede win7 iOS kadar iyi işleye biliyor mu dokunmatiği?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gageracer 9 yıl
aynı ürünün dokunmatiksiz bir versiyonu da çıkarsa tam almalık olur(dokunmatik diye ekstra bir fiyat biçerler ve benim için hiç gerekli birşey değil laptop larda)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
480p 9 yıl
Dokunmatik kulağa hoş geliyor ama bu uygulamanın mouse'u yok edeceğini sanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24164 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, dizüstü bilgisayar ve
3 etiket daha Notebook laptop dell
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim