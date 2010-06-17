Dell, dokunmatik ekranlı notebook isteyenler için Studio 17 modelini sunuyor

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Bu senenin en önemli akımlarından biri olan dokunmatik ekranlı bilgisayarlar, Dell'in de gündeminde. Firma tarafından bugün gerçekleştirilen etkinlikte, dokunmatik ekranlı Studio 17 (17.3") modeli de sergilendi. Tasarımı ile dikkat çeken ve gençleri hedef alan dizüstü bilgisayar, dokunmatik paneli ile kullanım deneyimine yeni bir boyut katmayı vaad ediyor.

Intel platformunu temel alan ve dört çekirdekli Core i7 işlemci kullanan Studio 17, ekran kartı olarak 1GB bellekli ATi Radeon HD 4650 modeliyle geliyor. Her biri 500GB kapasiteli iki adet sabit disk ile 1TB depolama alanı sunan dokunmatik ekranlı Studio 17'nin en dikkat çekici detaylarından biri de JBL üretimi ses sistemi.

Studio 17 modelinde, profesyonel ses sistemleri üretiminde sektörün öncü isimlerinden biri olan JBL ile iş birliğine giden Dell, yeni modelinin çoklu ortam yeteneklerine özellikle vurgu yapıyor. İşletim sistemi olarak Windows 7'nin eşlik ettiği Dell Studio 17, dokunmatik kontrole olanak tanıyan güçlü bir notebook arayışındaki kullanıcıları hedef alıyor.

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