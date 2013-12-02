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Dell'den profesyonellere: 24 inç 4K UltraSharp IPS monitör

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,7b
1
19
Monitör
Shady
Haber Editörü
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Dell'den profesyonellere: 24 inç 4K UltraSharp IPS monitör

Monitörleriyle gerek tüketici gerekse de kurumsal müşterilerin tercih ettiği markaların başında gelen Dell, 4K UltraSharp serisi monitörleri için geri sayıma başladı. 

Dell'in sitesinde yer verdiği UltraSharp "UP2414Q" 4K monitörün hedef kitlesini Mac Pro gibi güçlü iş istasyonlarını kullanan profesyonel kullanıcılar oluşturuyor. İzlenebilir ekran boyutu 23.8 inç olan monitör, DP1.2 ile 60HZ'de, HDMI ile ise 30Hz'de 3840 x 2160 piksellik görüntü sunuyor. IPS teknoloji sayesinde 178° Dikey / 178° yatay bakış açısı sunan monitör, griden griye 8ms'de tepki verirken; 350 nit parlaklık ve 2.000.000:1 dinamik kontrast oranına sahip. Renk gamı olarak Adobe RGB 99%, sRGB 100%'ü kapsayan ve renk derinliği 1.07 milyar renk olan monitörün izlenebilir alanı üzerinde 3H ile parlama önleyici sert kaplama bulunuyor.

Dell, monitörün şimdilik sadece teknik özelliklerine yer verdiğinden monitörün fiyatı ya da hangi tarihte satışa sunulacağıyla ilgili bilgi sahibi değiliz. Ancak konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız.


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Father Torque 5 yıl en beğenilen halitozbasli
halitozbasli

BEnim bildiğim 4k görüntüyü sece bilmek için enaz 60. ekran gerektiği. BU boyda 4k çözünürlüğün 1080p den cok büyük farkı olmaz.

Fotoğraf çalışmalarında oldukça farkeder, örneğin çekilen fotoğraflara 4K'da tam ekran bakarken 1080p'ye oranla çok daha fazla detay görülecektir.
halitozbasliBEnim bildiğim 4k görüntüyü sece bilmek için enaz 60. ekran gerektiği. BU boyda 4k çözünürlüğün 1080p den cok büyük farkı ol...
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giogo 5 yıl
Tam fotoğrafçılar için çizimciler için bir monitör.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Eller gitti aya biz kaldık hala yaya
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Chris Brown 5 yıl
Bunlar tamamen boşuna uğraş. 4K teknolojisi yeni bir teknoloji değil. Sadece çözünürlük olarak yükseltme yoluna gitmek yenilik olmuyor. Profesyonel kullanıcılar ergonomiye önem verir. Herkesin de söylediği gibi , bu boyutlardaki bir monitör için 4K çözünürlük fazla. Ben 15.6 lık laptopta 1920x1080 de kullanıyorum ve oyunlar dışında günlük kullanımda ideal bir çözüm sunmuyor. Çözünürlük yüksek geliyor.

24-27 arası monitörler ideal çalışma ve günlük kullanım boyutlarına sahipler ama kullanılacaksa 4K 27 ve üzerinde kullanılmalı. Onun dışında sadece çözünürlük arttırımının bir anlamı yok artık şu monitörler daha ince ve oval (içbükey) olsun. Bu teknoloji var ve 4K dan bir nemalanıp daha sonra piyasaya sürmek istiyor üreticiler.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Alienware Ces2008 de tanıttı, aradan geçen 5 yılda hiç mi gelişmedi
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strathmorea 5 yıl
4K olması haricinde öyle aman aman bir özelliği yok. mat kaplama şu an bunu yazdığım monitörde de var, 350 nit parlaklık 700 tl ve üzeri çoğu monitörde verilen bir özellik, keza ıps olması da. Ayrıca 60 hz en alt görüntü tazeleme oranı zaten. 4K var diye buna yüksek fiyat biçerlerse de alana güle güle kullan derim o kadar.
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Batuist 5 yıl
off tam benlik monitör.. şöyle ppi oranı yüksek bir monitör istiyorum.. artık ekrana bakarken pikselleri görmek istemiyorum.. küçücük cep telefonlarında bile pikselleri göremiyorken 90W güç çeken bir işlemcinin çalıştırdığı bir bilgisayarın monitöründe pikselleri saymak biraz abes oluyor.. 2Wlık cihazdaki görüntü daha net...
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biggame 5 yıl
24inçe o yazıları okumak tam bir işkence
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TurkishDrifter 5 yıl biggame
biggame
24inçe o yazıları okumak tam bir işkence

Yazılar büyütülür sorun değil, 24"@ 4kda hiçbir oyunda aa açmaya gerek kalmaz zerre tırtık göremezsiniz :)))
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Nokia Specialist 5 yıl
Para olacak alıcan, olsa bile bağlarız HD 5450 Windows masaüstünde bile kasar bu monitör ile
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archi12345 5 yıl
29 ' 30 ' beklentısını karsılamıyor ... cok ıyı ama 24 '
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fbkaya 5 yıl
27-29" falan olsa daha iyi olacakmış diyorum ama işin ustaları daha iyi bilir tabi
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rabitelli 5 yıl
Bir fotografçı ve bazan da çızıktırıcı
olarak diyorum ki o çözünürlük 23küsür inch'de ergonomik olmaz. Bu makina eğer enaz 30" üstü olsaydı parasına bakmaz U3011'e kardeş alırdım. Kim bilin, 30" modeller de yoldadır belki.
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artenis 5 yıl
24'' bu sınıftaki bir monitor için çok küçük, bu özellikler aynı DELL U27 serisinde oldugu gibi en az 27 '' olmalı. Bu piyasayı denemek için yapılmış izlenimi verdi.
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Megavolt 5 yıl
Tahminim 3-4000 $ arası
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halitozbasli 5 yıl
BEnim bildiğim 4k görüntüyü sece bilmek için enaz 60. ekran gerektiği. BU boyda 4k çözünürlüğün 1080p den cok büyük farkı olmaz.
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Father Torque 5 yıl halitozbasli
halitozbasli

BEnim bildiğim 4k görüntüyü sece bilmek için enaz 60. ekran gerektiği. BU boyda 4k çözünürlüğün 1080p den cok büyük farkı olmaz.

Fotoğraf çalışmalarında oldukça farkeder, örneğin çekilen fotoğraflara 4K'da tam ekran bakarken 1080p'ye oranla çok daha fazla detay görülecektir.
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giogo 5 yıl
Tam fotoğrafçılar için çizimciler için bir monitör.
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Bradley Cooper 5 yıl
bu bize gelmez aga bu tam prof bi ekran
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