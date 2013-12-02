Dell'den profesyonellere: 24 inç 4K UltraSharp IPS monitör

Monitörleriyle gerek tüketici gerekse de kurumsal müşterilerin tercih ettiği markaların başında gelen Dell, 4K UltraSharp serisi monitörleri için geri sayıma başladı.

Dell'in sitesinde yer verdiği UltraSharp "UP2414Q" 4K monitörün hedef kitlesini Mac Pro gibi güçlü iş istasyonlarını kullanan profesyonel kullanıcılar oluşturuyor. İzlenebilir ekran boyutu 23.8 inç olan monitör, DP1.2 ile 60HZ'de, HDMI ile ise 30Hz'de 3840 x 2160 piksellik görüntü sunuyor. IPS teknoloji sayesinde 178° Dikey / 178° yatay bakış açısı sunan monitör, griden griye 8ms'de tepki verirken; 350 nit parlaklık ve 2.000.000:1 dinamik kontrast oranına sahip. Renk gamı olarak Adobe RGB 99%, sRGB 100%'ü kapsayan ve renk derinliği 1.07 milyar renk olan monitörün izlenebilir alanı üzerinde 3H ile parlama önleyici sert kaplama bulunuyor.

Dell, monitörün şimdilik sadece teknik özelliklerine yer verdiğinden monitörün fiyatı ya da hangi tarihte satışa sunulacağıyla ilgili bilgi sahibi değiliz. Ancak konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız.