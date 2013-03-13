Dell'den yeni dizüstü bilgisayar modeli, I15RV-1428BLK









Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell, dizüstü bilgisayar modellerine bir yenisi ekledi.

Dell tarafından duyurulan ve I15RV-1428BLK ismine sahip olan model, oldukça şık ve dokulu bir gövde yapısı ile tasarlanmış. 1.0x14.8x10.2 inç boyutlara ve 2.3 kg ağırlığa sahip olan model teknik olarak, 15.6" WLED 1366x768 piksel çözünürlüğüne sahip parlak ekrana, 1.8GHz çift çekirdekli Intel Pentium 2117U işlemciye, Intel HD grafik birimine, 4GB DDR3 RAM oranına ve 500GB depolama birimine sahip.

Windows 8 64bit işletim sisteminin eşlik ettiği Dell I15RV-1428BLK, Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı özellikleri yanında, HDMI, USB ve LAN portlarını da bünyesinde barındırıyor. Görüntü konuşma işlemleri için üzerinde 1MP kamera yer alan dizüstü bilgisayar ayrıca, 8-1 hafıza kartı okuyucu, DVD yazıcı, stereo hoparlör, çoklu dokunmatik touchpad gibi ekstralar yanında, 4 hücreli lityum-iyon bataryadan güç alarak çalışıyor.

Siyah ve ve beyaz renk seçenekleri ile yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Dell I15RV-1428BLK, 310$ fiyat etiketine sahip.

http://laptops.starapplet.com/dell/dell-inspiron-i15rv-1428blk-1-8ghz-2117u-for-just-310/