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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell'den yeni dizüstü bilgisayar modeli, I15RV-1428BLK

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell'den yeni dizüstü bilgisayar modeli, I15RV-1428BLK
Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell, dizüstü bilgisayar modellerine bir yenisi ekledi.
Dell tarafından duyurulan ve I15RV-1428BLK ismine sahip olan model, oldukça şık ve dokulu bir gövde yapısı ile tasarlanmış. 1.0x14.8x10.2 inç boyutlara ve 2.3 kg ağırlığa sahip olan model teknik olarak, 15.6" WLED 1366x768 piksel çözünürlüğüne sahip parlak ekrana, 1.8GHz çift çekirdekli Intel Pentium 2117U işlemciye, Intel HD grafik birimine, 4GB DDR3 RAM oranına ve 500GB depolama birimine sahip.
 
Dell'den yeni dizüstü bilgisayar modeli, I15RV-1428BLK
Windows 8 64bit işletim sisteminin eşlik ettiği Dell I15RV-1428BLK, Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı özellikleri yanında, HDMI, USB ve LAN portlarını da bünyesinde barındırıyor. Görüntü konuşma işlemleri için üzerinde 1MP kamera yer alan dizüstü bilgisayar ayrıca, 8-1 hafıza kartı okuyucu, DVD yazıcı, stereo hoparlör, çoklu dokunmatik touchpad gibi ekstralar yanında, 4 hücreli lityum-iyon bataryadan güç alarak çalışıyor.
Siyah ve ve beyaz renk seçenekleri ile yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Dell I15RV-1428BLK, 310$ fiyat etiketine sahip.
Dell'den yeni dizüstü bilgisayar modeli, I15RV-1428BLK

http://laptops.starapplet.com/dell/dell-inspiron-i15rv-1428blk-1-8ghz-2117u-for-just-310/ Yorum Yaz
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dreamblue35 6 yıl
bu notebook' un çok eksiği var misal - benim 2. yılını dolduracak olan lenovo marka notebook' um da bile vga, e-sata ve hdmı, 3 adet usb 2.0 girişleri mevcut + ek olarak 3g bağlantısı için sim kart girişi ve 0.3mp kamerasıda mevcut, daha giriş seviyesi nvidia harici ekran kartımı bile söylemedim! zamanında taksitle kargo dahil 760 tl almıştım marka hayranlığı bir yere kadar aynı malı aynı kalitede daha ucuz almak varken neden daha fazla para ödeyesiniz; iyi forumlar
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taşkafa 6 yıl

Yazacak bir kaç cümle daha ..Ne kadar yeni, hızlı, mükemmel makina seçerseniz seçin...3500 Lira verdiğiniz makinanın daha gelişmişi daha ucuza 6 ay içinde geliyor...Özetle yeniyi kovalamaya para yetmiyor..Evlerde bireysel kullanıcılar için düşüncem mükemmel makinalara çok para ödemekten çok , 800 - 1000 Lira aralığında donanımları yeterli makina almak 3-5 yılda yenilemek daha mantıklı....Diyorum..((.İşyerinde, mühendislik bürolarında büyük şirketlerde kullanılan iş bilgisayarları bu tanımın dışında..Onlar büyük ve güçlü makinaları her zaman arıyorlar, tercih ediyorlar..Elleri mahkum..)) Saygılarımla..
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DH Misafiri 6 yıl
1366x768 piksel çözünürlük yasaklansın. Cep telefonları bile fullhd ye geçti.
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revelax 6 yıl
dvd veya bluray sürüceleri artık dizüstü bilgisyarlardan kadlırsalar çok iyi olur ekstra yer kaplıyor ve işlevselligini yitirdiler.
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sürgün34 6 yıl
evet aynı kasa bu


pcdepo.com/...
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taşkafa 6 yıl

Bu haber güncel değil. O makina şu anda satışa geldi ve bazı teknomarketlerde satılıyor.. DELL hala Türkiye yi Afrika sanıyor...Başka markalar 900 - 1200 Liraya 960 işlemcili , İ-3 , İ -5 işlemcili 2,3 GHZ , 3 GHZ TURBO BOOST makinalar satarken bunlar DELL 1,8 GHZ makinayı ucuz fiyatla satıyorlar..Benim 8 yıl önce aldığım DELL İnspiron 1,7 GHZ Pentium M 735 işlemciliydi..Ayıp diyorum ve kınıyorum... DELL TÜRKİYE inş yazdıklarımı gereken yerlere aktarır..DELL VASTRO diye satılan makinalarda en pahalı bir kaç model dışında ALÜMİNYUM KAPAK niye yok ?. Hepsinde 1 MP Webcam niye yok ?.. Biz ABD deki fiyatların iki katına bilgisayar alıyoruz..
İnsanlar aptal değil...Kimsede parayı sokaktan toplamıyor..Ne veriyorum ? Neler alıyorum ? Mukayesesini her zaman yapıyorlar...Elimdeki DELL İNSPİRON tam 8 yıllık ..Hiç bir şikayetim yok.Ramı büyüttüm ancak..Beyni küçük kaldı...Uygun bir makina bakıyorum..Pentium 960 dan aşağı işlemci ve 2,2 GHZ - 2,5 GHz den aşağı hızda makina almam.Ekran kartı paylaşımlı değil ayrı olacak...Hard disklerde 7200 Devirlileri bir zahmet satışa verin...Hala 5400 dayanıyorsunuz..Bir çok markalarda Sabit diskler çıkalı 2 yıl oldu.Bazı markalar .WEBCAM hala 0,3 MP satmaya utanmıyorlar..Cep telefonları bile onlardan daha kaliteli çekim yapıyorlar...
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