Dell'in Android işletim sistemli 4.1-inç telefonu Venue, Hong Kong'da lanse edildi

Akıllı telefon pazarında iddialı olmak isteyen Dell, uzun süredir merakla beklenen Venue modelini Hong Kong'da lanse etti. Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ve özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olan telefon, 4-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik AMOLED ekrana saihp. Qualcomm'un 1GHz hızında çalışan Snapdragon işlemcisinin güç verdiği akıllı telefon, 512MB RAM ile geliyor ve dört bant GSM ile birlikte EDGE, WCDMA, HSDPA ve HSUPA gibi yaygın olarak pek çok ağ altyapısına destek sunuyor.

121 x 64 x 12.9mm boyutlarında ve 164 gram ağırlığında olan Dell Venue'nun diğer özellikleri arasında microSD kart slotu, 8 Megapiksel çözünürlüğünde otofokus destekli kamera, GPS, Bluetooth, 802.11n WiFi, G-Sensörü ve Micro-USB konnektörü gibi detaylara yer veriliyor. Hong Kong'da 515 dolar seviyesinden sunulan Dell Venue'nun yıl sona ermeden önce Güney Kore'de de satışa sunulması beklenirken, diğer ülke pazarlarına giriş ise 2011'den önce gerçekleşmeyecek.