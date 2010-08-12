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Dell'in Android işletim sistemli telefonu Thunder görüntülendi

Dell'in Android işletim sistemli telefonu Thunder görüntülendi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,1b
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dell'in Android işletim sistemli telefonu Thunder görüntülendi
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Dell'in Nisan ayında ilk detaylarını sunduğu Android işletim sistemli telefonu Thunder görüntülendi. Engadget'ın paylaşmış olduğu görüntüler ve videolarda Thunder'ın tasarımı ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. Dell Thunder, yan kısımlardan dar, üst ve alt kısımlardan nispeten geniş çerçeveli tasarıma sahip. Dell Thunder'da ekran boyutu 4.1 inç, çözünürlük ise 800x480 olarak belirlenmiş. Nisan ayında yayınlanan bilgiler doğrultusunda Dell Thunder'da çoklu dokunmatik destekli OLED ekrana yer verildiği ifade ediliyor. Google'ın Eclair kod adlı Android 2.1 işletim sistemine sahip olan akıllı telefonda 8 mp kamera kullanıcıların hizmetine sunulacak. Dell Thunder'ın görüntülenen prototipindeki arayüzün aksine, telefon piyasaya çıktığında Dell'in kendi arayüzünün telefonda yer alacağı ifade edildi. Dell'in Android 2.1 işletim sistemli telefonu Thunder'ın 2010 yılının son çeyreğinde piyasaya sunulması bekleniyor.

Dell'in Android işletim sistemli telefonu Thunder görüntülendi
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Dell'in Android işletim sistemli telefonu Thunder görüntülendi
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Dell'in Android işletim sistemli telefonu Thunder görüntülendi
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Kaynak: Engadget

 

 


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Rouvax 9 yıl
Android bu hızla inanılmaz gelişecek.
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sotoxs 9 yıl
4.1 inç, 800x480 ve oled gerçekten kulağa hoş geliyor. 6 inç de fena olmaz kargo pant cebine sığar. 1 tb lık sd leri uzun zaman sunmazlar da 128 lik bir hafıza etkileyici olurdu.
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