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Dell'in akıllı telefon pazarındaki 2011 yol haritası ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in akıllı telefon pazarındaki 2011 yol haritası ortaya çıktı
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Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Dell'e ait olduğu belirtilen yol haritasına göre firma, akıllı telefon pazarındaki ürün gamını yeni modellerle genişletmeye hazırlanıyor. Elde edilen bilgilere göre Dell, 2011 için en azından mevcut planları doğrultusunda ikisi Windows Phone 7, diğer ikisi de Android tabanlı olmak üzere dört yeni model planlıyor.

Dell'in yeni modellerinden ilki, Windows Phone 7 tabanlı Venue Pro MLK olacak. Firmanın belli başlı pazarlarda satışa sunduğu Venue Pro modelinin güncellenmiş modeli olarak telaffuz edilen telefonun Nisan ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Venue Pro MLK modelini takiben Temmuz ayında ise Wrigley kod adlı yeni modelin çıkması bekleniyor.

1GHz işlemci ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde 4-inç dokunmatik ekrana sahip olacak telefonda, kızaklı tuş takımına ve 8MP çözünürlüğünde kameraya da yer verilecek. İşletim sistemi olarak Windows Phone 7'nin güncellenmiş versiyonuna sahip olacağı belirtilen telefon, bu vesileyle IE9, çoklu uygulama çalıştırma ve Kinect desteği de sunacak.

Android tarafına baktığımızda ise Ağustos ayının sonlarına doğru Hancock, Ekim ayı gibi de Millenium kod adlı modellerin çıkması bekleniyor. Her ikisinde de çif çekirdekli işlemci kullanacağı ve 1080p video kaydedeceği belirtilen telefonlardan Hancock 4-inç büyüklüğünde qHD ekrana sahip olacak ve kızaklı QWERTY klavye ile birlikte gelecek.

Millenium modelinin ise 4.3-inç büyüklüğünde qHD ekrana sahip olacağı belirtilirken diğer detayları hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Masaüstü bilgisayar satışlarındaki düşüşü, akıllı telefon pazarındaki satış adetleriyle telafi etmeyi hedefleyen üreticilerin, pazarın iddialı oyuncuları karşısında ne derece etkili olacaklarını ise zamanla göreceğiz.

Dell'in akıllı telefon pazarındaki 2011 yol haritası ortaya çıktı
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ujkdhtyfhed 8 yıl
Umarım doğrudur, dell kesinlikle kalite demek, belki diğer firmalara servis destek konusunda da örnek olur.
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