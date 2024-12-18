Poco M7 Pro 5G tanıtıldı: Giriş seviyesi fiyata orta seviye özellikler

Poco M7 Pro 5G, 1080×2400 piksel çözünürlüğe sahip 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ gOLED ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, 10 bit renk derinliği, yüksek frekanslı PWM karartma ve 2100 nit tepe parlaklık düzeyiyle gelişmiş bir deneyim sunuyor. Ekran ayrıca, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Kamera kısmında, arkada OIS destekli 50 MP Sony LYT-600 sensör ve 2 MP derinlik sensörü, ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor.
M7 Pro 5G, Anroid 14 temelli Xiaomi HyperOS ile kutudan çıkıyor ve 2 yıl işletim sistemi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi sunuyor. Telefon ayrıca, AI Erase, AI Magic Sky ve AI Album gibi yapay zeka destekli özellikleri kullanıcılara sunuyor.
Poco M7 Pro 5G fiyatı
Poco M7 Pro 5G'nin 6 GB + 128 GB versiyonu 177 dolar, 8 GB + 256 GB versiyonu ise 200 dolar fiyattan 20 Aralık'ta Hindistan'da satışa sunulacak.
Poco M7 Pro 5G özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 162.4 x 75.7 x 8 mm, 190 gr
- Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 2100 nit
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7025 Ultra
- RAM: 6GB, 8GB
- Depolama: 128GB, 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.5, OIS (ana kamera) + 2 MP f/2.4 (derinlik sensörü)
- Ön Kamera: 20 MP, f/2.2
- Pil: 5.110 mAh, 45 W şarj hızı
- İşletim sistemi: Android 14, HyperOS
- Bağlantı ve diğer: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, ekran altı parmak izi okuycu (optik), stereo hoparlörler
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor