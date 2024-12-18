Poco M7 Pro 5G tanıtıldı: Giriş seviyesi fiyata orta seviye özellikler

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Tam Boyutta Gör Poco, orta seviyeye hitap eden M7 Pro 5G isimli akıllı telefonunu resmen tanıttı. Uygun fiyata güçlü özellikler sunan cihaz neler sunuyor bir göz atalım.

Poco M7 Pro 5G, 1080×2400 piksel çözünürlüğe sahip 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ gOLED ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, 10 bit renk derinliği, yüksek frekanslı PWM karartma ve 2100 nit tepe parlaklık düzeyiyle gelişmiş bir deneyim sunuyor. Ekran ayrıca, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Kamera kısmında, arkada OIS destekli 50 MP Sony LYT-600 sensör ve 2 MP derinlik sensörü, ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor.

Tam Boyutta Gör 45 W hızlı şarj destekli 5110 mAh pil ile donatılan telefonda ayrıca, ekran altı parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör, Dolby Atmos ve Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörler, 3.5 mm kulaklık girişi ve IP64 toza ve suya dayanıklılık özellikleri yer alıyor.

M7 Pro 5G, Anroid 14 temelli Xiaomi HyperOS ile kutudan çıkıyor ve 2 yıl işletim sistemi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi sunuyor. Telefon ayrıca, AI Erase, AI Magic Sky ve AI Album gibi yapay zeka destekli özellikleri kullanıcılara sunuyor.

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Poco M7 Pro 5G fiyatı

Poco M7 Pro 5G'nin 6 GB + 128 GB versiyonu 177 dolar, 8 GB + 256 GB versiyonu ise 200 dolar fiyattan 20 Aralık'ta Hindistan'da satışa sunulacak.

Poco M7 Pro 5G özellikleri

Boyut ve ağırlık: 162.4 x 75.7 x 8 mm, 190 gr

162.4 x 75.7 x 8 mm, 190 gr Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 2100 nit

6,67 inç AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 2100 nit İşlemci: Mediatek Dimensity 7025 Ultra

Mediatek Dimensity 7025 Ultra RAM: 6GB, 8GB

6GB, 8GB Depolama: 128GB, 256 GB

128GB, 256 GB Arka Kamera: 50 MP, f/1.5, OIS (ana kamera) + 2 MP f/2.4 (derinlik sensörü)

50 MP, f/1.5, OIS (ana kamera) + 2 MP f/2.4 (derinlik sensörü) Ön Kamera: 20 MP, f/2.2

20 MP, f/2.2 Pil: 5.110 mAh, 45 W şarj hızı

5.110 mAh, 45 W şarj hızı İşletim sistemi: Android 14, HyperOS

Android 14, HyperOS Bağlantı ve diğer: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, ekran altı parmak izi okuycu (optik), stereo hoparlörler

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Poco M7 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı