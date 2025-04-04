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    Honor 400 Lite tanıtıldı: Orta segmentte güçlü bir alternatif

    Honor, orta segment akıllı telefon pazarına yeni modeliyle iddialı bir giriş yaptı. Avrupa’da listelenen Honor 400 Lite, hem teknik donanımı hem de yazılımsal özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Honor 400 Lite tanıtıldı: Orta segmentte güçlü bir alternatif Tam Boyutta Gör

    Honor, orta segment akıllı telefon pazarını hareketlendirecek yeni modeli Honor 400 Lite’ı duyurdu. Avrupa’da bir çevrimiçi mağazada listelenen cihaz, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Model, 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran taşıyor. 120Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük ve 3.500 nit’e ulaşan parlaklık değeriyle özellikle görsel deneyime önem veren kullanıcıları hedefliyor. Ekranın sunduğu renk doğruluğu ise DCI-P3 standardıyla destekleniyor.

    Performans tarafında MediaTek’in Dimensity 7025 Ultra işlemcisi kullanılmış. 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama seçenekleri sunuluyor. Gün boyu kullanım vadeden 5.230 mAh batarya, 35W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede dolabiliyor.

    Honor 400 Lite, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 arayüzüyle geliyor. Kamera kurulumu da oldukça iddialı: 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı lens ve bir derinlik sensörü arka tarafta yer alıyor. Ön yüzde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Cihaz, yapay zeka destekli silme aracı, çeviri özelliği ve kamera kısayolu gibi pratik yazılımsal araçlarla donatılmış.

    Suya ve toza karşı IP65 sertifikasına sahip olan telefon, sadece 7.29 mm kalınlığında ve 171 gram ağırlığında. Ekran altı parmak izi okuyucu, sanal RAM desteği ve çeşitli ekran güvenliği sertifikaları da dikkat çeken diğer detaylar arasında.

    Mars Yeşili, Kadife Siyahı ve Kadife Grisi olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan Honor 400 Lite’ın fiyatı ve kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Avrupa’da listelenmiş olması, global lansmanın yakın olduğuna işaret ediyor.

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