Deloitte teknoloji ve Telekom sektöründe 2019 tahminlerini paylaştı

Farklı sektörlerin nabzını tutarak gelecek yıllarla ilgili önemli tespitler yapan Deloitte, bu yıl için teknoloji ve Telekom sektörlerinde öne çıkacak konuları derledi. En önemli konulardan birisi elbette 5G altyapısı.

5G nereye gidiyor?

Beşinci nesil iletişim altyapısını tanımlayan 5G ifadesi bu yıl en çok konuşacağımız konuların başında geliyor. Halka açık ilk kullanım aşamasına geçeceğimiz 5G altyapısı yeni bir teknoloji olduğu için benimseme de yavaş olacak.

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Tahminlere göre bu yıl yaklaşık 50 operatör 5G kullanımına başlayacak. 5G altyapısının daha çok kalabalık şehirlerde sunulacağı ifade ediliyor. Yıl sonuna kadar 1 milyon 5G telefonu satılması beklenirken mobil modem tarzında da 1 milyon civarında satış yapılacak.

2020 yılında 5G uyumlu telefonların 15-20 milyon arasında satması bekleniyor. 2021 yılında ise bu rakam 100 milyon civarına yükselecek. 5G standardının gerçek anlamda benimsenmeye başlaması 2021 sonrasını bulacak zira 2025 yılında her 7 telefondan birisinin 5G uyumlu olacağı belirtiliyor.

Yapay zekâ

Geçen yıl trendi yükselen konulardan birisi de yapay zekâ idi. Daha çok mobil dünyada gördüğümüz yapay zekâ teknolojileri bu yıl kurumsal tarafta da kendisini gösterecek. Bu yıl yapay zekâ teknolojileri kullanan işletmelerin yüzde 65-70 oranında kendi çözümlerini geliştirmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

2020 yılında ise kurumlarda kullanılan yapay zekâ yazılımlarının yüzde 83 oranında bulut tabanlı olacağı ifade ediliyor. Bu da Microsoft Azure AI gibi platformların önemini arttıracak.

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Akıllı hoparlör

2017 sonlarında başlayan akıllı hoparlör trendi giderek yükseliyor. Sadece İngilizce olarak satışa çıkan ses sistemleri bugün Çince dahil pek çok önemli bölgeye hitap eder hale geldi.

Raporlara göre akıllı hoparlör trendini sürükleyen iki büyük oyuncu var. ABD ve Çin’in kentsel kesimleri. Yüzde 20-22 oranında değişen benimsenme oranları rekor düzeyde. Bunun haricinde global ortalama yüzde 10 altında seyrediyor.

Bu yıl dijital sesli asistanlara yaklaşık 7 milyar dolar para harcanacağı belirtiliyor. Bu da daha fazla oyuncunun pazara girmesi demek. Analizler bu yıl 164 milyon akıllı hoparlör satılacağını ve ortalama fiyatın 43$ civarında olacağını belirtiyor. İnternet bağlantılı cihaz kategorisinde en hızlı büyüyen sınıf akıllı hoparlörler olurken kümülatif olarak 250 milyon kullanıcıya ulaşacak.