Delta Havayolları bu ay ücretsiz Wi-Fi hizmetini test edecek

ABD'nin Georgia eyaleti Atlanta merkezli havayolu şirketi Delta Air Lines, bu ay gerçekleştirilecek olan 55 iç hat uçuşlarında ücretsiz Wi-Fi hizmetini test edecek. 13 Mayıs tarihinde başlayacak olan bu testler iki hafta sürecek ve yolcular video akışı dışında, inerneti istedikleri gibi kullanabilecekler.

Ücretsiz Wi-Fi sunan ikinci havayolu şirketi olacak

Delta Havayolları bu testleri, uçuş sırasında ücretsiz Wi-Fi hizmetini başlatmak için ön hazırlık olarak tanımlıyor. Zira bu hizmetin yolculara sunulmadan önce çeşitli hazırlık ve testlerden geçmesi gerekiyor. Şu anda ABD'de ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunan tek havayolu şirketi ise JetBlue Airways.

https://www.theverge.com/2019/5/9/18563271/delta-free-in-flight-wi-fi-test-may-2019

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Delta Havayolları test aşamasındarotaların belirlendiğini açıkladı. Test uçuşlarında bilet sahibi olan yolcular, önceden e-posta yoluyla veya şirketin mobil uygulamasıyla bilgilendirilecekler. Havada ücretsiz Wi-Fi sunmak Delta'ya göre çözülmesi gereken oldukça karmaşık bir sorun. Ziraolması kullanıcı sayısını arttırabilir ve bu da uçağın bant genişliğini azaltarak dahaneden olabilir. Delta Havayolları'nın bu hizmetinin alt yapısını ise, ticari uçuşlar için genişbant internet hizmeti veren'nun üstleneceği açıklandı.