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Delta Havayolları bu ay ücretsiz Wi-Fi hizmetini test edecek

ABD merkezli havayolu şirketi Delta Air Lines, bu ay yolcularına ücretsiz Wi-Fi hizmeti vererek testlere başlayacak. Yolcular bazı kısıtlamaların dışında uçakta internetin keyfini sürecek.
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havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD'nin Georgia eyaleti Atlanta merkezli havayolu şirketi Delta Air Lines, bu ay gerçekleştirilecek olan 55 iç hat uçuşlarında ücretsiz Wi-Fi hizmetini test edecek. 13 Mayıs tarihinde başlayacak olan bu testler iki hafta sürecek ve yolcular video akışı dışında, inerneti istedikleri gibi kullanabilecekler.

Ücretsiz Wi-Fi sunan ikinci havayolu şirketi olacak

Delta Havayolları bu testleri, uçuş sırasında ücretsiz Wi-Fi hizmetini başlatmak için ön hazırlık olarak tanımlıyor. Zira bu hizmetin yolculara sunulmadan önce çeşitli hazırlık ve testlerden geçmesi gerekiyor. Şu anda ABD'de ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunan tek havayolu şirketi ise JetBlue Airways.
Delta Havayolları test aşamasında kısa, orta ve uzun mesafeli rotaların belirlendiğini açıkladı. Test uçuşlarında bilet sahibi olan yolcular, önceden e-posta yoluyla veya şirketin mobil uygulamasıyla bilgilendirilecekler. Havada ücretsiz Wi-Fi sunmak Delta'ya göre çözülmesi gereken oldukça karmaşık bir sorun. Zira ücretsiz olması kullanıcı sayısını arttırabilir ve bu da uçağın bant genişliğini azaltarak daha yavaş hızlara neden olabilir. Delta Havayolları'nın bu hizmetinin alt yapısını ise, ticari uçuşlar için genişbant internet hizmeti veren Gogo'nun üstleneceği açıklandı.

https://www.theverge.com/2019/5/9/18563271/delta-free-in-flight-wi-fi-test-may-2019 Yorum Yaz
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