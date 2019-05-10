Google Play Store'da nakit ödeme uygulaması başlıyor

Android platformunda, iOS'tan daha fazla uygulama indiriliyor olsa da, gelir açısından bakıldığında Apple App Store'un üstünlüğü görülüyor. Ancak Google bu durumu tersine çevirmeye kararlı. Şirket Google Play Store'da nakit ödeme seçeneğini sunmaya başladı.

Mağaza aracılığı ile nakit ödeme



https://www.engadget.com/2019/05/09/google-play-pending-transactions/

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Şirketveya satın aldığı içeriğin tutarını telefon faturasına yansıtmak istemeyen kullanıcılar için yeni bir ödeme seçeneği sunuyor. Şimdilikve'da kullanıma sunulacak olan bu yöntem "Bekleyen İşlemler" (pending transactions) olarak adlandırılıyor ve kullanıcılar satın aldıkları içeriğin tutarınıödeyebiliyorlar.Android kullanıcısının bir oyun veya uygulama satın aldığını düşünelim.kullanıcıya alternatif bir ödeme seçeneği de sunuyor ve yakındaki bir mağaza ziyaret edilerek Google'ın verdiğibirlikte bu tutarnakit olarak ödenebiliyor. İşlem tamamlandıktan sonrade kullanıcı satın alım işleminin başarıyla gerçekleştiğine dair bir e-posta alıyor. Sistemin dezavantajlarından biri ise yapılan bu ödemelerinedilemeyecek olması. Bu durumda da kullanıcılaraverilecek.