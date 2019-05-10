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Google Play Store'da nakit ödeme uygulaması başlıyor

Arama devi Google, Android mağazası olan Google Play Store'a yeni bir ödeme seçeneği getirdiğini açıkladı. Kullanıcılar artık nakit olarak uygulama veya oyun satın alabilecekler.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Android platformunda, iOS'tan daha fazla uygulama indiriliyor olsa da, gelir açısından bakıldığında Apple App Store'un üstünlüğü görülüyor. Ancak Google bu durumu tersine çevirmeye kararlı. Şirket Google Play Store'da nakit ödeme seçeneğini sunmaya başladı.

Mağaza aracılığı ile nakit ödeme

Şirket kredi kartı kullanmayan veya satın aldığı içeriğin tutarını telefon faturasına yansıtmak istemeyen kullanıcılar için yeni bir ödeme seçeneği sunuyor. Şimdilik Meksika ve Japonya'da kullanıma sunulacak olan bu yöntem "Bekleyen İşlemler" (pending transactions) olarak adlandırılıyor ve kullanıcılar satın aldıkları içeriğin tutarını nakit olarak ödeyebiliyorlar.

Android kullanıcısının bir oyun veya uygulama satın aldığını düşünelim. Google kullanıcıya alternatif bir ödeme seçeneği de sunuyor ve yakındaki bir mağaza ziyaret edilerek Google'ın verdiği ödeme koduyla birlikte bu tutar kasiyere nakit olarak ödenebiliyor. İşlem tamamlandıktan sonra 10 dakika içinde de kullanıcı satın alım işleminin başarıyla gerçekleştiğine dair bir e-posta alıyor. Sistemin dezavantajlarından biri ise yapılan bu ödemelerin iade edilemeyecek olması. Bu durumda da kullanıcılara Play Store kredisi verilecek.

https://www.engadget.com/2019/05/09/google-play-pending-transactions/ Yorum Yaz
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AirSupport 1 hf. en beğenilen OverClocK1ng
10 Yıllık Gift Kart onlar
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mcrew 1 hf.
Gift card larda tutar belli. 25 TL ve katları.
Bu şekilde direk istediğin tutarda ürün alıp ödeme yapılacak sanirim.
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OverClocK1ng 1 hf.
Carrefour da gördüm. Google Play hediye kartı gibi bir şey çıkmış. 25-50 ve 100 lira olarak var. Alıyorsun ve gidip Playstore dan o miktarda bir şeyler alabiliyorsun...
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AirSupport 1 hf. OverClocK1ng
10 Yıllık Gift Kart onlar
1 Yanıt Yanıtla +6
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Dişhekimi06 1 hf. OverClocK1ng
hocam her telefon konusunda sen varsın ve bir çok yorumun aynı kalite de. Hediye kartlar ülkemizde 5 seneden daha uzun bir süredir, Vatan, Mediamarkt migros vb gibi yerlerde satılıyor zaten.
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