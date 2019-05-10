Google Play Store'da nakit ödeme uygulaması başlıyor

Teknoloji Editörü
Android platformunda, iOS'tan daha fazla uygulama indiriliyor olsa da, gelir açısından bakıldığında Apple App Store'un üstünlüğü görülüyor. Ancak Google bu durumu tersine çevirmeye kararlı. Şirket Google Play Store'da nakit ödeme seçeneğini sunmaya başladı.
Mağaza aracılığı ile nakit ödemeŞirket kredi kartı kullanmayan veya satın aldığı içeriğin tutarını telefon faturasına yansıtmak istemeyen kullanıcılar için yeni bir ödeme seçeneği sunuyor. Şimdilik Meksika ve Japonya'da kullanıma sunulacak olan bu yöntem "Bekleyen İşlemler" (pending transactions) olarak adlandırılıyor ve kullanıcılar satın aldıkları içeriğin tutarını nakit olarak ödeyebiliyorlar.
Android kullanıcısının bir oyun veya uygulama satın aldığını düşünelim. Google kullanıcıya alternatif bir ödeme seçeneği de sunuyor ve yakındaki bir mağaza ziyaret edilerek Google'ın verdiği ödeme koduyla birlikte bu tutar kasiyere nakit olarak ödenebiliyor. İşlem tamamlandıktan sonra 10 dakika içinde de kullanıcı satın alım işleminin başarıyla gerçekleştiğine dair bir e-posta alıyor. Sistemin dezavantajlarından biri ise yapılan bu ödemelerin iade edilemeyecek olması. Bu durumda da kullanıcılara Play Store kredisi verilecek.
https://www.engadget.com/2019/05/09/google-play-pending-transactions/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu şekilde direk istediğin tutarda ürün alıp ödeme yapılacak sanirim.
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