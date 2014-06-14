Democracy 3 artık iPad'de

Positech Games'in geçtiğimiz yıl masaüstü platformlar için yayımladığı Democracy 3, iPad için de yayımlandı.





Masaüstündeki içeriği tabletlere taşıyan Democracy 3'te başbakanlık koltuğuna oturarak bir ülkeyi yönetmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de neden sonuç ilişkileri üzerine kurulu dengeleri korumaya ve halkı memnun ederek iktidarda kalamaya çalışıyoruz.





Democracy 3'te iktidarda kalmak kolay gibi görünse de suç, ulusal borç ve terörizm gibi sorunlarla uğraşırken, 21 farklı seçmen grubuna hitap etmek kimi zaman zorlayıcı olabiliyor. Democracy 3'ün iki boyutlu dünyası görsel anlamda mükemmeli vaat etmese de, sadeliğiyle etkilemeyi başarıyor. Neden sonuç ilişkilerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken oyun iPad üzerinde tek bir dokunuşla kontrol edilebiliyor.





Siyasi strateji oyunlarına ilgi duyuyorsanız, denemeniz gerek bir oyun olan Democracy 3'ün iPad sürümüne aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.







