Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Democracy 3 artık iPad'de

4 yıl
477
1
6
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Democracy 3 artık iPad'de
Positech Games'in geçtiğimiz yıl masaüstü platformlar için yayımladığı Democracy 3, iPad için de yayımlandı.

Masaüstündeki içeriği tabletlere taşıyan Democracy 3'te başbakanlık koltuğuna oturarak bir ülkeyi yönetmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de neden sonuç ilişkileri üzerine kurulu dengeleri korumaya ve halkı memnun ederek iktidarda kalamaya çalışıyoruz.

Democracy 3'te iktidarda kalmak kolay gibi görünse de suç, ulusal borç ve terörizm gibi sorunlarla uğraşırken, 21 farklı seçmen grubuna hitap etmek kimi zaman zorlayıcı olabiliyor. Democracy 3'ün iki boyutlu dünyası görsel anlamda mükemmeli vaat etmese de, sadeliğiyle etkilemeyi başarıyor. Neden sonuç ilişkilerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken oyun iPad üzerinde tek bir dokunuşla kontrol edilebiliyor.

Siyasi strateji oyunlarına ilgi duyuyorsanız, denemeniz gerek bir oyun olan Democracy 3'ün iPad sürümüne aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YoungScientist 4 yıl en beğenilen
100000 kişi 20 TL verse forumdan başbakan çıkarırız
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
XanthiN 4 yıl
Steam versiyonu
store.steampowered.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GülleciFaruk 4 yıl
Güzel bir şeye benziyor ama cok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BEARDON 4 yıl
Gereksiz pahali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EXios 4 yıl
Çok ucuzmuş hemen alalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YoungScientist 4 yıl en beğenilen
100000 kişi 20 TL verse forumdan başbakan çıkarırız
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
info2 4 yıl
Ucuzmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Bedava" Oyun ve Teknoloji programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim