Deniz suyundan yapılan piller yeni bir döneme kapı aralayabilir

Günümüz akıllı telefonlarının hepsi sarj edilebilen lityum demir çekirdeğine sahip. Artık normal bir durum olarak gördüğümüz bu sistemin arka planında mükemmel bir işleyiş var. Tabi bunun yanında birçok olumsuz tarafı da var. Elden çıkarılmasının zor olması ve fiyatının her geçen gün giderek yükselmesi gibi. Güney Kore Ulsan Teknoloji ve Bilim Enstitüsü'nden 9 bilim adamı, lityum pillere alternatif olarak çok değişik ve devrimsel olabilecek bir çözüm getirdi.

Lityumdan deniz suyu bataryalarına

Üretilen prototip sodyum-oksijenden oluşuyor. Şimdilik tanıtım için hazır olmayan bu bataryalar, lityum pillerden çok daha ucuz olma iddiasında. Deniz suyu mükemmel bir katot çözeltisi olduğundan katot ile elektrolitin birleştirilmesi ile sonuç elde ediliyor. Batarya hakkında proje üzerinde çalışan bir bilim adamının açıklamasına göre deniz suyunun bataryada olan sürekli akışı, sodyum iyonlarının üretilmesini ve suyun da sarj edilebilir kompartmanın üzerinde görev almasını sağlıyor.



Ancak daha yapacak çok iş var gibi gözüküyor. Lityum iyon pillerindeki desarj voltajı 3.6-4.0 volt olmasına karşın deniz sulu bataryalarda bu değer 2.7 volt civarında. Bilim adamları da deniz sulu bataryalarda voltaji maximize etmek için çalışıyorlar. Eğer başarılı olurlarsa gelecekte kullandığımız bataryalarda devrim olacağı bekleniyor.



http://wccftech.com/transition-expensive-lithium-ion-batteries-seawater-batteries/