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Deniz suyundan yapılan piller yeni bir döneme kapı aralayabilir

Güney Kore Ulsan Teknoloji ve Bilim Enstitüsünden 9 bilim adamının sunduğu proje hayata geçirilirse gelecekte bataryalara olan bakış açımızı değiştirebilir, peki ama nasıl?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Günümüz akıllı telefonlarının hepsi sarj edilebilen lityum demir çekirdeğine sahip. Artık normal bir durum olarak gördüğümüz bu sistemin arka planında mükemmel bir işleyiş var. Tabi bunun yanında birçok olumsuz tarafı da var. Elden çıkarılmasının zor olması ve fiyatının her geçen gün giderek yükselmesi gibi. Güney Kore Ulsan Teknoloji ve Bilim Enstitüsü'nden 9 bilim adamı, lityum pillere alternatif olarak çok değişik ve devrimsel olabilecek bir çözüm getirdi.

Lityumdan deniz suyu bataryalarına 

Üretilen prototip sodyum-oksijenden oluşuyor. Şimdilik tanıtım için hazır olmayan bu bataryalar, lityum pillerden çok daha ucuz olma iddiasında. Deniz suyu mükemmel bir  katot çözeltisi olduğundan katot ile elektrolitin birleştirilmesi ile sonuç elde ediliyor. Batarya hakkında proje üzerinde çalışan bir bilim adamının açıklamasına göre deniz suyunun bataryada olan sürekli akışı, sodyum iyonlarının üretilmesini ve suyun da sarj edilebilir kompartmanın üzerinde görev almasını sağlıyor. 

Ancak daha yapacak çok iş var gibi gözüküyor. Lityum iyon pillerindeki desarj voltajı 3.6-4.0 volt olmasına karşın deniz sulu bataryalarda bu değer 2.7 volt civarında. Bilim adamları da deniz sulu bataryalarda voltaji maximize etmek için çalışıyorlar. Eğer başarılı olurlarsa gelecekte kullandığımız bataryalarda devrim olacağı bekleniyor.
 

http://wccftech.com/transition-expensive-lithium-ion-batteries-seawater-batteries/ Yorum Yaz
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Ussuz 2 yıl en beğenilen
Her ay yeni pil haberleri ama yıllardır değişmeyen lion bataryalar.
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orkunorkun 2 yıl
deniz suyuyla çalışan piller zaten gemilerin bir kısmında mevcut, şarjlı iken kurutulmuş ve içine deniz suyunun girmesini bekleyen bir delik var. Bunu kullanmalarının sebebi şu idi: Gemiye aldığımız emercensi bile olsa alkalin yada karbon çinko piller durduğu yerde havanın neminden etkileniyordu. Denizcilik malzemeleri üreten firmalar özellikle can yeleklerinde kullandıkları bu piller 5 sene dayanabiliyor ve 2 yılda bir periyodik kontolü filan oluyordu. Bu tür pillerin maliyeti pahalı şimdi daha ucuza maletmeye çalışıyorlar, Ama deniz suyuyla çalışan bir pil Ankarada yada eskişehirde yaşayan biir kişi için saçma olacaktır. Ha pilimiz idrar yapınca da çalışır fakat,bunun özelliği kendiliğinden zamanı gelince çalışmasıdır.
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kadirirdem 2 yıl
2-3 yıldır benzer haberler dolanıyor ama sonuç aynı :(
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Piêr Dé Sans 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
2-3 yıldır benzer haberler dolanıyor ama sonuç aynı :(

Bence de.
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Captain_Ivy 2 yıl
Gelecek vaad etmez
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Jiabeas Junkie 2 yıl
Deniz degildir o. Deniz olsa duramazdın.
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nokta_28 2 yıl
Öyle bir zaman gelecek ki marketlerde telefon saat araba vb. gibi ürünlerin pilleri satılacak...
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sheff2x 2 yıl
Şimdide denizleri mi kurutacaklar?
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BekirARSLAN 2 yıl
Pil teknolojisi zor bir teknoloji ve önümüzdeki 10 yıl içinde lion â veda edemeyiz...
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WB 2 yıl
Lion rules..
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asosyal mühendis 2 yıl
2.7 x 2 adet kullanılamıyor mu? Zannetmiyorum bu projeyi başarabileceklerini. 2.7 çok düşük bir değer. Bir diğer problem ise uzun süre kullanabilmek. Ne bileyim en azından 10700mAh gibi bir batarya üretilse :)
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Ussuz 2 yıl en beğenilen
Her ay yeni pil haberleri ama yıllardır değişmeyen lion bataryalar.
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pil, lityum-iyon ve
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