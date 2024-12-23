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    İnsansı robotlarda "insan eli" devrimi gerçekleşti: İşte etkileyici videolar

    Kanadalı robotik şirketi Sanctuary AI, insansı robotlarını geliştirmeye devam ediyor. Firmanın tanıttı yeni robot eli hem nesneleri tutabiliyor hem de hassasiyetle manipüle edebiliyor.

    Kanadalı robotik şirketi Sanctuary AI, genel amaçlı robotlarda insan benzeri zeka oluşturma misyonu doğrultusunda önemli bir başarıya ulaştı. Şirket, 21 serbestlik derecesine (DOF) sahip robotik elleriyle nesneleri elde manipüle edebilme yeteneğini sergiledi. Bu teknoloji, endüstriyel ölçekte hassas manipülasyon gerektiren pek çok görevi mümkün kılıyor.

    Bu eller tıpkı insan eli gibi

    Şirketin Phoenix adlı insansı robotu, şimdiye kadar sahip olduğu yüksek becerilere bir yenisini ekledi: Aynı el ile bir nesneyi hem tutup hem de manipüle edebilme yeteneği. Firmanın robotik el tasarımında sağladığı çeviklik, şirketin geliştirdiği benzersiz mini hidrolik valfler sayesinde mümkün hale geldi. Hidrolik sistemler, kablolu veya elektromekanik tabanlı sistemlere kıyasla çok daha yüksek bir güç yoğunluğu sunuyor. Bu da hız, dayanıklılık, hassas kontrol, uzun kullanım ömrü, darbe direnci ve ısı yönetimi konularında rakipsiz bir performans anlamına geliyor.

    İnsansı robotlarda 'insan eli' devrimi gerçekleşti Tam Boyutta Gör
    Şirketin geçici CEO’su ve Ticari İşler Direktörü James Wells, konuyla ilgili yaptığı açıklamada robotlardaki çeviklik seviyesinin genel amaçlı insansı robotlar için hedeflenen pazarın büyüklüğüyle doğru orantılı olduğunu ve amaçlarının insan seviyesinde çevikliğe sahip güvenilir bir sistem inşa etmek olduğunu söyledi.

    Sanctuary AI’ın Phoenix adlı genel amaçlı robotundaki bu çeviklik, AI kontrol sistemi Carbon’un daha etkin bir şekilde eğitilmesine de katkı sağlıyor. Yeni çeviklik seviyesiyle elde edilen davranışsal veri zenginliği, Carbon’un dünyayla daha derin bir etkileşim kurmasına olanak tanıyor.

    Robot ellerinde devrim

    İnsansı robotlardaki en kritik bileşenlerin başında gelen eller, inanılmaz bir öneme sahip. Şimdiye kadar çok yetenekli eller gördük ancak hız, güç ve hassasiyeti bir arada kullanan tasarım görmemiştik. İnsan eli, oldukça özel bir organ. Bir iğneye iplik geçirebilecek kadar hassasken aynı zamanda 50 kiloluk valizi kavrayıp kaldırabilecek kadar da kuvvetli. Sanctuary AI’a göre bu üç temel yeteneği sağlayabilecek tek teknoloji hidrolik.

    İnsansı robotlarda 'insan eli' devrimi gerçekleşti Tam Boyutta Gör
    Öte yandan hidrolik sistemlerde karşılaşılan en büyük sorunlardan olan sızdırma problemi de şirkete göre aşılmış. Firma, yeni valf aktüatörlerinin iki milyardan fazla test döngüsünde herhangi bir performans kaybı veya sızıntı göstermediğini açıkladı.

    Sanctuary AI’ın eller konusundaki ilerlemesi bununla da sınırlı değil. Firma düşük üretim maliyetleriyle uyumlu, hassas ve dayanıklı yeni bir dokunsal sensör teknolojisi geliştirdi. Bu sayede ellerdeki hassasiyet oranı da ciddi ölçüde artırılıyor. Robot ellerindeki gelişmeler ile birlikte insansıların fabrikalarda çalışması da kolay ve etkin bir hale geliyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/robotics/sanctuary-ai-in-hand-manipulation/ https://www.sanctuary.ai/blog/sanctuary-ai-new-tactile-sensors-enable-richer-sense-of-touch https://www.sanctuary.ai/blog/sanctuary-ai-demonstrates-in-hand-manipulation-capabilities-for-improved-general-purpose-robot-dexterity
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    Sinoeis 6 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 2 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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