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    İnsan yüz ifadesini önceden tahmin eden ve eş zamanlı taklit eden robot yüz geliştirildi

    Columbia Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, insan mimiklerini algılayarak anında taklit edebilen bir robot yüz geliştirdi. Robot yüz, insan gülümsemesini 839 milisaniye önceden tahmin edebiliyor.
    İnsan yüz ifadesini önceden tahmin eden ve taklit eden robot Tam Boyutta Gör
    Columbia Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Emo isminde insan mimiklerini algılayarak anında taklit edebilen bir robot yüz geliştirdi. Robot yüz, bir insanın gülümsemesini 839 milisaniye önceden tahmin edebiliyor ve aynı anda taklit edebiliyor. Ekip, geliştirdikleri robot ile insan ve robotların daha doğal etkileşim kurulabilmesini amaçlıyor.

    Büyük dil modelleri sayesinde robotik sözlü iletişim hızlı bir gelişme içerisinde olsa da sözsüz iletişim aynı hızla gelişmiyor. Daha önce geliştirilen robot yüzler, organik olmak yerine önceden programlanmış ifadeleri sergilemekten öteye gidemiyor. Ekip, Emo ile bunun çok daha ötesine giderek dinamik ifadelerin oluşsurulmasına odaklandı.

    Araştırmacılar, yüz animatroniği için karmaşık donanım ve yazılım tasarımlarına ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor. Donanım olarak robotik bir yüzün geliştirilmesi mekanik zorluklar içeriyor. Yazılım tarafında ise bu motorları doğru bir şekilde ve zamanında çalıştırmak, duyguları iyi ifade edebilmek için büyük önem taşıyor.

    İnsan yüz ifadesini önceden tahmin eden ve taklit eden robot Tam Boyutta Gör

    26 adet aktüatöre sahip

    Grubun önceki robot platformu Eva, yüz ifadelerini kendi kendine modelleyebilen ilk robotlardan biriydi. Ancak daha doğal iletişim için robotun karşıdaki kişinin yüz ifadesini de tahmin edebilmesi gerekiyor. Ekip bunu başarmak için Eva'yı geride bırakan Emo'yu tasarladı. 26 aktüatöre sahip olan robot, doğrudan bağlanan mıknatıslar aracılığıyla asimetrik ifadeler sunarak hassasiyeti artırıyor. Ayrıca robotun her bir gözüne yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar ile karşıdaki kişini yüz ifadeleri algılanıyor.

    İnsan yüz ifadesini önceden tahmin eden ve taklit eden robot Tam Boyutta Gör

    Yüz ifadelerini tahmin etmek için sinir ağları kullanıldı

    Araştırmacılar, Emo'nun hem kendisinin hem de konuşan kişinin yüz ifadelerini tahmin etmek için ikili bir sinir ağı çerçevesi kullanıyor. Bu da gerçek zamanlı ifadeyi mümkün kılıyor. 23 yüz ifadesi motoru ve boyun hareketi için üç motorla donatılan Emo, bu sayede 5 kat daha hızlı motor komutu üretebiliyor.

    Aynalanan yüz ifadeleri aracılığıyla, ilk sinir ağı, donanımından gelen motor komutlarını yorumlayarak robotun kendi duygusal yüz ifadelerini tahmin etmesine yardımcı oldu. Bu arada ikinci ağ, konuşma sırasında muhatabın yüz ifadelerini tahmin etmek için eğitildi.

    Bütün bunların sonucunda robot yüz, insanların gülümsemesini yaklaşık 839 milisaniye önce tahmin etmeyi başardı. Dahası, robot kendi gülümsemesini gerçek zamanlı olarak insanlarla senkronize edebildi.

    Araştırmanın baş yazarı Yuhang Hu, "İnsan yüz ifadelerini doğru bir şekilde tahmin etmenin insan-robot ektileşiminde bir devrim olduğunu düşünüyorum" diyerek çalışmanın önemini ortaya koydu.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/synced-smiles-next-gen-facial-robot-masters-human-mimicry https://newatlas.com/robotics/emo-robot-senses-responds-to-human-smile/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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