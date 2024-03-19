Nvidia, insansı robotları daha insansı yapacak yapay zeka platformunu duyurdu

Tam Boyutta Gör Nvidia, yıllık geliştirici konferansı GTC kapsamında üretken yapay zekayı barındıran insansı robotlar inşa etmeye yönelik bir donanım ve yazılım platformu duyurdu. Firma yaptığı açıklamada yeni platformun robot ve yapay zekaya güç verecek bir bilgisayar sistemi ile genAI (üretken yapay zeka) ve diğer araçları içeren tümleşik bir yazılım paketinden oluşacağını söyledi.

Nvidia, insansı robotları daha insansı yapacak

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekanın aslında insansı robotlara eklendiğini son birkaç aydır görüyoruz. Bunun en yakın örneği ise OpenAI ve Figure’un ortaya koyduğu Figure 01 robotu. Üretken yapay zeka sayesinde insansı robotların dil, video, demolar ve geçmiş deneyimlerin bir kombinasyonu ile girdilere dayalı eylemlerde bulunmasına olanak tanıyacak. Bu bağlamda Nvidia’nın Project GR00T olarak adlandırılan genAI platformu, şirketin robotik teknolojileri için sunduğu mevcut donanım ve yazılım platformuna eklenecek.

Üretken yapay zeka yazılım paketinin arkasındaki güçlü bilgisayar "Jetson Thor" olarak adlandırılıyor. Jetson Thor, yine Nvidia’nın yeni nesil Blackwell yapay zeka çiplerine dayanıyor. Şirket, Thor bilgisayarının bir robota karmaşık görevleri yerine getirmesi ve insanlar ile makinelerin etkileşime girmesi için yeterli hesaplama gücü sağlayacağını söylüyor. Platformun yazılım araçları paketi ise "Isaac" platformu olarak adlandırılıyor.

Büyük resme bakmak

Tam Boyutta Gör Nvidia spesifik olarak ortaklık ve bu konuda detay belirtmese de aslında bu platformu 1X Technologies, Agility Robotics, Apptronik, Boston Dynamics, Figure AI, Fourier Intelligence, Sanctuary AI, Unitree Robotics ve XPENG Robotics gibi şirketler de dahil olmak üzere insansı robot endüstrisine son zamanlarda giren şirketler için oluşturuyor. Ancak yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki tüm bu robot şirketleri Nvidia’nın platformunu kullanacak.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın duyuruları arasında ki önemli program daha yer alıyor: Isaac Manipulator ve Isaac Perceptor. Isaac Manipulator, robotik kollar için son teknoloji el becerisi ve modüler yapay zeka özellikleri sunacak. Bu araç Nvidia’ya göre yol planlamada 80 kata kadar hızlanma sağlayacak ve görevlerin otomatikleştirilmesini sağlayacak. Perceptor ise verimliliği ve işçi güvenliğini artırmanın yanı sıra hata oranlarını ve maliyetleri azaltmak için üretim ve sipariş karşılama operasyonlarında benimsenen otonom mobil robotlarda giderek daha fazla kullanılan çoklu kamera, 3D surround görüş yetenekleri sağlıyor.

Nvidia dünyanın en güçlü yapay zeka çipi Blackwell B200’ü tanıttı 5 sa. önce eklendi

Önümüzdeki birkaç yıl özellikle insansı robotların üretken yapay zekalarla birleşmesi etrafında dönecek gibi görünüyor. Nvidia’nın bu adımı ise robotik alanında da donanım ve yazılım platformlarıyla varlığını garanti altına alma çabası olarak okunabilir. Bu çaba, an itibariyle görüldüğü kadarıyla herhangi bir rakiple de karşı karşıya değil.

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Nvidia insansı robotlara güç sağlayacak AI platformlarını duyurdu