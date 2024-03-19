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    Nvidia, insansı robotları daha insansı yapacak yapay zeka platformunu duyurdu

    Nvidia, GTC kapsamında üretken yapay zeka özellikleri içeren insansı robotlar inşa etmeye yönelik yeni bir donanım ve yazılım platformu duyurdu: GR00T adlı platform daha akıllı robotlar doğuracak.
    Nvidia insansı robotlara güç sağlayacak AI platformlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yıllık geliştirici konferansı GTC kapsamında üretken yapay zekayı barındıran insansı robotlar inşa etmeye yönelik bir donanım ve yazılım platformu duyurdu. Firma yaptığı açıklamada yeni platformun robot ve yapay zekaya güç verecek bir bilgisayar sistemi ile genAI (üretken yapay zeka) ve diğer araçları içeren tümleşik bir yazılım paketinden oluşacağını söyledi.

    Nvidia, insansı robotları daha insansı yapacak

    nvidia jensen huang robots Project GR00T Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekanın aslında insansı robotlara eklendiğini son birkaç aydır görüyoruz. Bunun en yakın örneği ise OpenAI ve Figure’un ortaya koyduğu Figure 01 robotu. Üretken yapay zeka sayesinde insansı robotların dil, video, demolar ve geçmiş deneyimlerin bir kombinasyonu ile girdilere dayalı eylemlerde bulunmasına olanak tanıyacak. Bu bağlamda Nvidia’nın Project GR00T olarak adlandırılan genAI platformu, şirketin robotik teknolojileri için sunduğu mevcut donanım ve yazılım platformuna eklenecek.

    Üretken yapay zeka yazılım paketinin arkasındaki güçlü bilgisayar "Jetson Thor" olarak adlandırılıyor. Jetson Thor, yine Nvidia’nın yeni nesil Blackwell yapay zeka çiplerine dayanıyor. Şirket, Thor bilgisayarının bir robota karmaşık görevleri yerine getirmesi ve insanlar ile makinelerin etkileşime girmesi için yeterli hesaplama gücü sağlayacağını söylüyor. Platformun yazılım araçları paketi ise "Isaac" platformu olarak adlandırılıyor.

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    Nvidia insansı robotlara güç sağlayacak AI platformlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Nvidia spesifik olarak ortaklık ve bu konuda detay belirtmese de aslında bu platformu 1X Technologies, Agility Robotics, Apptronik, Boston Dynamics, Figure AI, Fourier Intelligence, Sanctuary AI, Unitree Robotics ve XPENG Robotics gibi şirketler de dahil olmak üzere insansı robot endüstrisine son zamanlarda giren şirketler için oluşturuyor. Ancak yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki tüm bu robot şirketleri Nvidia’nın platformunu kullanacak.
    Nvidia insansı robotlara güç sağlayacak AI platformlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın duyuruları arasında ki önemli program daha yer alıyor: Isaac Manipulator ve Isaac Perceptor. Isaac Manipulator, robotik kollar için son teknoloji el becerisi ve modüler yapay zeka özellikleri sunacak. Bu araç Nvidia’ya göre yol planlamada 80 kata kadar hızlanma sağlayacak ve görevlerin otomatikleştirilmesini sağlayacak. Perceptor ise verimliliği ve işçi güvenliğini artırmanın yanı sıra hata oranlarını ve maliyetleri azaltmak için üretim ve sipariş karşılama operasyonlarında benimsenen otonom mobil robotlarda giderek daha fazla kullanılan çoklu kamera, 3D surround görüş yetenekleri sağlıyor.

    Önümüzdeki birkaç yıl özellikle insansı robotların üretken yapay zekalarla birleşmesi etrafında dönecek gibi görünüyor. Nvidia’nın bu adımı ise robotik alanında da donanım ve yazılım platformlarıyla varlığını garanti altına alma çabası olarak okunabilir. Bu çaba, an itibariyle görüldüğü kadarıyla herhangi bir rakiple de karşı karşıya değil.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/nvidia-adds-generative-ai-power-humanoid-robots-2024-03-18/ https://developer.nvidia.com/project-gr00t# https://nvidianews.nvidia.com/news/foundation-model-isaac-robotics-platform
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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