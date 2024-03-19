Nvidia, insansı robotları daha insansı yapacak yapay zeka platformunu duyurdu

Teknoloji Editörü
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Nvidia, yıllık geliştirici konferansı GTC kapsamında üretken yapay zekayı barındıran insansı robotlar inşa etmeye yönelik bir donanım ve yazılım platformu duyurdu. Firma yaptığı açıklamada yeni platformun robot ve yapay zekaya güç verecek bir bilgisayar sistemi ile genAI (üretken yapay zeka) ve diğer araçları içeren tümleşik bir yazılım paketinden oluşacağını söyledi. Nvidia, insansı robotları daha insansı yapacak
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Üretken yapay zekanın aslında insansı robotlara eklendiğini son birkaç aydır görüyoruz. Bunun en yakın örneği ise OpenAI ve Figure’un ortaya koyduğu Figure 01 robotu. Üretken yapay zeka sayesinde insansı robotların dil, video, demolar ve geçmiş deneyimlerin bir kombinasyonu ile girdilere dayalı eylemlerde bulunmasına olanak tanıyacak. Bu bağlamda Nvidia’nın
Project GR00T olarak adlandırılan genAI platformu, şirketin robotik teknolojileri için sunduğu mevcut donanım ve yazılım platformuna eklenecek.
Üretken yapay zeka yazılım paketinin arkasındaki güçlü bilgisayar "
Jetson Thor" olarak adlandırılıyor. Jetson Thor, yine Nvidia’nın yeni nesil Blackwell yapay zeka çiplerine dayanıyor. Şirket, Thor bilgisayarının bir robota karmaşık görevleri yerine getirmesi ve insanlar ile makinelerin etkileşime girmesi için yeterli hesaplama gücü sağlayacağını söylüyor. Platformun yazılım araçları paketi ise " Isaac" platformu olarak adlandırılıyor. Büyük resme bakmak
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Nvidia spesifik olarak ortaklık ve bu konuda detay belirtmese de aslında bu platformu
1X Technologies, Agility Robotics, Apptronik, Boston Dynamics, Figure AI, Fourier Intelligence, Sanctuary AI, Unitree Robotics ve XPENG Robotics gibi şirketler de dahil olmak üzere insansı robot endüstrisine son zamanlarda giren şirketler için oluşturuyor. Ancak yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki tüm bu robot şirketleri Nvidia’nın platformunu kullanacak.
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Nvidia’nın duyuruları arasında ki önemli program daha yer alıyor:
Isaac Manipulator ve Isaac Perceptor. Isaac Manipulator, robotik kollar için son teknoloji el becerisi ve modüler yapay zeka özellikleri sunacak. Bu araç Nvidia’ya göre yol planlamada 80 kata kadar hızlanma sağlayacak ve görevlerin otomatikleştirilmesini sağlayacak. Perceptor ise verimliliği ve işçi güvenliğini artırmanın yanı sıra hata oranlarını ve maliyetleri azaltmak için üretim ve sipariş karşılama operasyonlarında benimsenen otonom mobil robotlarda giderek daha fazla kullanılan çoklu kamera, 3D surround görüş yetenekleri sağlıyor.
Önümüzdeki birkaç yıl özellikle insansı robotların üretken yapay zekalarla birleşmesi etrafında dönecek gibi görünüyor. Nvidia’nın bu adımı ise robotik alanında da donanım ve yazılım platformlarıyla varlığını garanti altına alma çabası olarak okunabilir. Bu çaba, an itibariyle görüldüğü kadarıyla herhangi bir rakiple de karşı karşıya değil.
Kaynakça
https://www.reuters.com/technology/nvidia-adds-generative-ai-power-humanoid-robots-2024-03-18/
https://developer.nvidia.com/project-gr00t#
https://nvidianews.nvidia.com/news/foundation-model-isaac-robotics-platform
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.