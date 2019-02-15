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Depresyon beynin yaşlanmasını hızlandırabilir

Araştırmacılar depresyonun beynin yaşlanmasını hızlandırdığını ve beyindeki sinapsları azalttığına dair ipuçları yakaladı. Depresyonun incelenmesinde yeni görüntüleme yöntemleri kullanılacak.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Depresyon çağımızın en çok görülen hastalıklarından biri. Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre yılda 8.6 milyon kişi ruh ve sinir hastalıkları nedeniyle doktora başvuruyor. Hafıza ve düşünme yetilerini yaşlanmayla beraber doğal bir biçimde yavaşlattığı biliniyor. Bilim insanları depresyonun bu yaşlanmayı hızlandırdığına dair yeni bulgular ortaya koydu.
Depresyon beynin yaşlanmasını hızlandırabilir

Depresyon hastalığı çeşitli bilişsel bozukluklara bağlı bir hastalık ve ileri yaşlarda Alzheimer hastalığına bile sebebiyet verebiliyor. Buna rağmen beyine verdiği zararın mekanizması henüz tam olarak aydınlatılmış değil.
Bir teoriye göre; beyin hücreleri aralarındaki iletişimi sinaps diye adrandırılan çeşitli hücreler arası bağlantılara göre sağlıyor. Bu sinapslar elektrik akımı ve çeşitli nörotransmitterler yardımıyla birbirleriyle bağlantı kuruyorlar. Ne kadar çok sinaps bulunursa düşünme yetileri ve bilişsel yetenekler o denli güçlü oluyor. Bilişsel bozukluğu olan hastalarda ise bu bağlantılar küçülüyor ve hücreler ölüyor. Günümüzde sinaps sayımı ise hasta öldükten sonra toplanan beyin dokusu sayesinde yapılabiliyor.
Depresyon beynin yaşlanmasını hızlandırabilir

Beynin taranmasında yeni bir teknik kullanılıyor

Yale Üniversitesi'nden araştırmacılar canlı insanların beyninin taranmasında yeni bir teknik geliştirdi. Hastalar üzerinde yapılan taramalarda depresyon görülen hastaların sinaps yoğunluğunun aynı yaştaki diğer deneklere göre azaltıldığı belirtildi. Yale Üniversitesi'nde görev yapmakta olan nörobilim uzmanı Irina Esterlis ise depresyonun normal insan yaşlanmasını da hızlandırdığı görüşünde.

 
 Araştırmalar derinlik kazanacak
 

Şu an için araştırmalar küçük gruplar üzerinde çalışıldı. Esterlis araştırmaları daha büyük gruplar üzerinde yapmayı planlıyor. Gönüllü deneklerden oluşan bu gruba proteinlere bağlanan ve sinapslar tarafından kullanılan radyoaktif madde verilecek ve incelemede beynin sinapslı bölgeleri bu madde sayesinde açık renkte görünecek. Böylece araştırmacılar denekleri canlı bir biçimde inceleyebilecek.
 
Depresyon beynin yaşlanmasını hızlandırabilir
Son olarak depresyon hepimizi zaman zaman etkileyen bir hastalık. Araştırmacılar kat ettikleri yeni kazanımlarla depresyonun beyin üzerindeki etkilerini daha net gözlemleyebilir. Yakın gelecekte bilişsel hastalıklar ile ilgili bilgilerimiz ve tedavi yaklaşımları konusunda epey yol kat edilecek gibi görünüyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-02-clues-depression-brain-aging.html Yorum Yaz
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qoqoCAN 3 ay en beğenilen
beynim ölüyor valla. tşkler ürkiye
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FerdosParadise 3 ay
Hmmmm...
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Francisco Lachowski 3 ay
4 seneye yakındır inişli çıkışlı depresyondayim. Halim duman 🚬
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scorpion20 3 ay Francisco Lachowski
Araştırmaya göre yaşa dikkat o zaman, bu böyle gitmez
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Fenomenon 3 ay
buradan herkese Göksel-Depresyondayım şarkısını armağan ediyorum :D
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IceRulez 3 ay
dün şok markete uğradım. 5 kg soğan almak istedim gelmişken.çalışan 3k alabilirsiniz en fazla dedi. dedim yani 3kg alıp eve gidip tekrardan gelip 2kg almam mı lazım ? 5-10 TL için 5-10 TL yol parası mı vermem lazım dedim. Biz birşey yapamıyoruz kusura bakmayın dedi.
Depresyondayım arkadaşlar. Soğanı bile adetle alıyoruz altın değil la bu soğan soğan kuru soğan.


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Tugrul_512bit 3 ay
Bunlar gelişmiş ülkeleri etkileyen şeyler. Bizde önemli olan ay sonunu getirebilecek miyiz? Üzerimizde oynanan politik oyunları aşabilecek miyiz?
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al-ozaria 3 ay
Zaten baya bir vatandaş beyin göçünden gidiyordu, kalanlarda depresyondan sünger olacak bu gidişle."İnsanlar hak ettikleri gibi yönetilir." diye bir söz vardı ama kurunun yanında yaşda yanıyor.

Türkiye'de insanlar Benilüx'deki kadar mutlu, mesuttur ve de depresyon veya beyin göçü yok diyenlere cevabendede sadece Hollanda'dan bir, bir yıllık veri...
"Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu (IND) verilerine göre, geçen yılın 11 aylık bölümünde Türkiye'den toplam 1020 akademisyen ve yüksek eğitimli kişi "beyin göçü" için Hollanda'ya başvuru yaptı." BBC NEWS
(Şimdi ama memleket gidişatından memnun olmayan, eleştiren, depresyonda olan veya beyin göçünden giden herkes zaten fetuşcuydu yaftalaması yaparlar...)
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KaleyDeskop 3 ay
haliyke sonuç bu. Stres depresyon kişiyi zaten yaşlandırıyor. Benim durumumdaki bir insanın çoktan ölmesi gerekirken spor ile yaşamaya devam ediyorum. Saçlarımın yüzde 70i beyaz yani gerisini siz düşünün :)
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qoqoCAN 3 ay en beğenilen
beynim ölüyor valla. tşkler ürkiye
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