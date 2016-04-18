Deri üzerine yerleştirilebilen ekstra ince LED ekran geliştirildi

Giyilebilir teknolojiler son dönemin popüler konularından birisi, ancak giyilebilir teknoloji dediğimizde genellikle aklımıza sanal gerçeklik kaskları ve akıllı bileklik gibi ürünler geliyor. Japonyada bulunan Tokyo Üniversitesi araştırmacıları ise gerçek anlamda giyilebilen bir teknoloji geliştirmeyi başardı.

Yalnızca 3 mikrometre (Milimetrenin binde üçü) kalınlığındaki LED'lerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ekran çok ince yapısı sayesinde neredeyse çıkıntı yapmadan deri üzerine eklenebiliyor. Ekranın bağlantı noktaları ise kolunuzda bir dövme varmış görüntüsü yaratabiliyor. Görünen o ki dövme yaptırmış insanlarda bu bağlantılar rahat bir şekilde gizlenebilir.

Araştırmacıların sıradaki görevi deri üzerine eklenen bu ekranı daha sağlam bir yapıya sokmak ve daha efektif kullanabilmek. Önümüzdeki dönemlerde bu tarz ekranlar yardımıyla kandaki oksijen seviyesi, spor ve diğer bazı sağlık verilerinin de görüntülenmesi hedefleniyor.

http://www.engadget.com/2016/04/17/skin-display/