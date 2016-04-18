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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Deri üzerine yerleştirilebilen ekstra ince LED ekran geliştirildi

Bilimin sınırları her geçen gün biraz daha zorlanıyor. Bu kez sınırı aşanlar ise deri üzerine yerleştirilebilen ultra ince LED ekran geliştiren Tokyo Üniversitesi araştırmacıları oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Giyilebilir teknolojiler son dönemin popüler konularından birisi, ancak giyilebilir teknoloji dediğimizde genellikle aklımıza sanal gerçeklik kaskları ve akıllı bileklik gibi ürünler geliyor. Japonyada bulunan Tokyo Üniversitesi araştırmacıları ise gerçek anlamda giyilebilen bir teknoloji geliştirmeyi başardı.
Yalnızca 3 mikrometre (Milimetrenin binde üçü) kalınlığındaki LED'lerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ekran çok ince yapısı sayesinde neredeyse çıkıntı yapmadan deri üzerine eklenebiliyor. Ekranın bağlantı noktaları ise kolunuzda bir dövme varmış görüntüsü yaratabiliyor. Görünen o ki dövme yaptırmış insanlarda bu bağlantılar rahat bir şekilde gizlenebilir.
Araştırmacıların sıradaki görevi deri üzerine eklenen bu ekranı daha sağlam bir yapıya sokmak ve daha efektif kullanabilmek. Önümüzdeki dönemlerde bu tarz ekranlar yardımıyla kandaki oksijen seviyesi, spor ve diğer bazı sağlık verilerinin de görüntülenmesi hedefleniyor.

http://www.engadget.com/2016/04/17/skin-display/ Yorum Yaz
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DeepNote 3 yıl en beğenilen
Kablosuz görüntü almaya başladıklarında, şerefsizim reklam panosuna çevirecekler insanları. Bilmem ne markasının reklamını alıp kumsalda salınırız. Gerçi benim vücuda alınacak reklam marka değerini düşürebilir evet
Kablosuz görüntü almaya başladıklarında, şerefsizim reklam panosuna çevirecekler insanları. Bilmem ne markasının reklamını alıp kumsalda salınırız. Gerçi benim ...
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ilkerinanç 4 ay
Yıllardır olan birşey olması doğal zaten haber 3 yıllık.
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fikret111 4 ay
yıllardır zaten olan birşeyi koli bandıyla ele yapıştırıp haber yapmışlar...
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barbarturk 4 ay
Koli bandıyla koluna numaratör yapıştırmış
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freeled led ekran 4 ay
insan üzerinde değil ama dışmekanlarda kullanılan bir cok led ekranüretimi yaptık www.freeled.com.tr ama bu son derece gelişmiş bir teknoloji
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DH Misafiri 3 yıl
Teknoloji, Hollywood'u yakından takip ediyor...
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huseyincarnege 3 yıl
insanları damgalıcaklar desene ilerde
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Nephren-Ka 3 yıl
Stattrak Hand | Vanilla
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GrıezmaNN 3 yıl
Daha yeni akıllı saat aldık oldu mu şimdi?
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Virinom 3 yıl
Tüm vücudu bununla kaplayıp arka taraftaki görüntünün aynısını öne verseler çakma görünmezlik olur :)
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mujganbahar 3 yıl
her gün ilginc bir yöntem ve teknolojik gelişme karsımıza cıkarken bunları takip etmek nerdeyse imkansız hale geldi
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DeepNote 3 yıl en beğenilen
Kablosuz görüntü almaya başladıklarında, şerefsizim reklam panosuna çevirecekler insanları. Bilmem ne markasının reklamını alıp kumsalda salınırız. Gerçi benim vücuda alınacak reklam marka değerini düşürebilir evet
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