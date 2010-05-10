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Detaylı özellikleriyle GeForce GTX 465

Nvidia'nın DirectX 11 destekli üçüncü modeli olacak GeForce GTX 465'e, teknik özellik bazında yakından bakıyoruz.
9 yıl
9,3b
1
76
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşık üç hafta sonra Tayvan'ın Taipei kentinde başlayacak Computex 2010 fuarı, donanım tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Yeni nesil teknolojilerin ve merakla beklenen ürünlerin lanse edileceği fuar kapsamında, GeForce GTX 465'in dünya prömiyeri de gerçekleştirilecek. Nvidia'nın DirectX 11 destekli üçüncü kartı unvanıyla pazara giriş yapması beklenen GeForce GTX 465, fiyat anlamında Fermi jenerasyonunun alınabilirliği en yüksek modeli olacak. Performans açısından ATi Radeon HD 5850'ye yakın olması beklenen GTX 465 ile Nvidia, Fermi mimarisinin SLI teknolojisindeki yüksek başarımını ön planda tutmaya çalışacak yani GeForce GTX 465 ile tek kart performansına ek olarak SLI başarımını da ön planda tutacak. Model isimlendirmesini ve saat hızlarını ilk defa açıkladığımız GeForce GTX 465 için teknik detaylar da netleşti gibi. Örnek kart dağıtımının bir hafta içinde başlaması beklenen GeForce GTX 465'in özelliklerine yakından bakıyoruz.

Detaylı özellikleriyle GeForce GTX 465
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GeForce GTX 465, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 11 desteği sunan Fermi GPU'sunu kullanacak. Grafik işlem birimiyle ilgili mevcut bilgiler, pazara giriş yapacak ilk partilerde GF100 GPU'sunun özellikleri kapatılmış bir versiyonun kullanılacağı, daha sonrasında ise GF104 olarak telaffuz edilen ancak henüz netliğe kavuşmayan Fermi tabanlı yeni GPU tasarımına geçileceğini işaret ediyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek kartın, 352x paralel işlem birimine, 44x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip olması bekleniyor. Referans model için grafik işlemci çalışma frekansının 607MHz, paralel işlemci hızının 1215MHz ve bellek hızının 3208MHz olacağı açıklanan GeForce GTX 465 için yine referans model için sunacağı bellek bant genişliğinin 102.7GB/saniye olacağı belirtiliyor. İşlemci gücü 855 GigaFLOP olarak hesaplanan GeForce GTX 465'in tasarım anlamında GeForce GTX 470 ile yakın bir çizgide olması bekleniyor.

Detaylı özellikleriyle GeForce GTX 465
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Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'den farklı olarak GeForce GTX 465 için herhangi bir tasarım sınırlamasına gidilmesi beklenmiyor yani eş zamanlı olarak özel tasarım modellerin çıkması da beklenebilir. Ekran kartı üreticilerinden birine ait dökümandan elde ettiğimiz bilgilere göre GeForce GTX 465'in 215 Watt TDP ile gelmesi beklenebilir. Henüz doğrulanmayan bu bilgi, GeForce GTX 465'in pazara giriş yapacak ilk temsilcilerinin, bazı özellikleri kapatılmış GF100 GPU'sunu kullanacağı iddialarını da güçlendiriyor. Giriş-Çıkış özellikleri açısından GeFroce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le benzer şekilde çift DVI ve HDMI 1.3a konnektörlerine sahip olması beklenen ekran kartı, PureVideo HD, CUDA, 3DVision Surround ve C/C++ hızlandırma gibi özelliklere de sahip olacak. Avrupa bölgesi için 249 Avro seviyesinden pazara giriş yapması beklenen GeForce GTX 465'e karşı, Radeon HD 5830 için indirime gidilip gidilmeyeceğini ise zaman gösterecek.


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DH Misafiri 3 yıl
gtx 465 yaklaşık 8 senedir kullanıyorum zotac kartımın üreticisi gerçekten böyle cebime harçlık koycak nerdeyse öyle her kuruşu haketti ve sorunsuz köpek gibi gayretli çıktığı yıl kaç bilmiyorum ama 2015 oyunlarını oynuyorum far cry 4 oynadım gereksiniminin 4 / 1 i altında ancak o zaman farkettim teknolojide geri kaldığımı
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DH Misafiri 3 yıl
Yıl oldu 2015 gtx 465 hala anasının gözü hala canavar verdiğim her kuruşu hakediyor
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siLahsz 9 yıl
ati 5750 bile şuan iki oyun hariç(cyrsis metro 2033) oyunlarda 22 inc ekranta 1680 1050 30 fsb üzeri oynatıyor.iki oyun için 1400 tl vermek isteyen kendi bilir.Cyrsis 2 çıkınca bakarsınız 1400 tl ekran kartıda yeterli gelemeye bilir(ekran kartının full hd oynatmasını hesaba kattım)
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sendemail 9 yıl
@DH Misafiri
Olayın doğuşundan ,gelişimine ,tüm süreci
tüm dertleri kısaca ifade etmişsin +++
10 numara teşhis kardeşim,helal olsun!!!
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DH Misafiri 9 yıl
Bu kartı alsak 3 ay sonra gtx 565 çıkacak oyun kalitesi açısından değişen ne bir hiç. Hala bir Futbol oyununda bir futbolcunun diğerinin formasını çektiğini ya da Torresin saçlarının dalgalandığını, çimlerin söküldüğünü göremedik o zaman demek ekran kartlarına 1,400 TL ödeme zamanı hala gelmedi...
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dafydak 9 yıl

DH Misafiri

Bu kartı alsak 3 ay sonra gtx 565 çıkacak oyun kalitesi açısından değişen ne bir hiç. Hala bir Futbol oyununda bir futbolcunun diğerinin formasını çektiğini ya da Torresin saçlarının dalgalandığını, çimlerin söküldüğünü göremedik o zaman demek ekran kartlarına 1,400 TL ödeme zamanı hala gelmedi...

valla yazına sağlık dostum. oyunlarda görsellik mevcut ama o paralara senin dediğin ayrıntılar yok. çok iyi tespit tebrik ederim. ayrıca atide bariz bir driver sorunu vardı ve hala bazı kullanıcılar bunun derdini çekiyor. amd hatayı kabullenmişti. atiden vazgeçen nvidia ya dönüyor. ama nvidia yıda anlayamıyorum o kadar pahalı kartlar çıkarıyor donanımsal özelliklere bakınca kimseye tat vermiyor. performansa gelince kendi yazılımlarını destekleyen oyunlarda atilere fark atıyor. ya diğer oyunlar? valla şu anda kartımı değiştirmek istesemde alıncak bir kart göremiyorum piyasada.
atiler tesellation da batırıyo , nvidia güç problemi yaşıyor, ısınma sorunları vs. bence şu anda ekran kartı alınacak bir ortam yok. 5870 o kadar güçlü kart diyoruz bir ton para yatırıyoruz unigine heaven test programında full tesellation yap takılmaya başlıyo görüntü, fps düşüyor. ne anlamı kaldı okadar para yatırmanın. ati çok acele etti bence diretx 11 de. nvidia tam anlamıyla diretx 11 i destekleyen yeni bir gpu yla karşımıza çıktı ama oda ısınma ve güç problemine takıldı. anlamak gerçekten çok zor. adamlar ısı sorununu aşamamış inanılmaz. 95 dereceye çıkan bir kartı ben ne yapayım. palit çift fanlı gtx480 çıkaracakmış ve 12 derecelik bir düşüş olacakmış çözüm bumu şimdi
bakalım gönül rahatlığıyla alınabilecek bir kartı ne zaman göreceğiz
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KANUNI61 9 yıl
nvidianın yeni kartlarını görevvarmı ciplak gözle habire şu model cıkdı bu model cıkdı diyorlarda ben şahsen görmedim henüz + birde yeni sürücüleri cıkmış 2/3 defa
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mgedik06 9 yıl
GTX 465, GT 470 ile GTX 480 arasındaki orantıdan mahrum kalmış, GTX 470 e göre çok fazla kırpılmalar olmuş... hemen hemen 100 paralel işlemci farkı var oysaki 30-40 arasında değişen bir fark olmalıydı.... parelel işlemci sayısı 412 doku ünitesi sayısı 52 olsaydı gerçekten söyleyecek söz yoktu.... Nvidia birazda tüketiciyi düşünse batacak sanki kirpici firma nolucak :D
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tarkancek 9 yıl
güzel kart bu özelliklerlerle nvidia ati yi geride bırakacağa benziyor..
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kaansen32 9 yıl
bu kart ne seviye bir kart benim 4850 512 mb iceq4 ün bile 1 teraflops işlem gücü var bunun 855 gigaflops ne farkı var ve hangi kartlar arasında konumlandırılacak?
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koxp94 9 yıl
anlaşıldı nVidia'da iş yok, tabi testleri görmeden bişey demek boş.
boşverin siz nVidia yeniden isimlendirme yapıp ne yapar eder satar o kartları
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Zero Limit 9 yıl
bu kartta eğer önbellekler olmaz ise ısınma sorunu baya bir azalır. gerçi tdp ye bakınca o da olmayacak gibi

eğer dediğim gibi olursa ancak o zaman 8800gt etkisi yapabilir.

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