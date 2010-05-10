Detaylı özellikleriyle GeForce GTX 465

Yaklaşık üç hafta sonra Tayvan'ın Taipei kentinde başlayacak Computex 2010 fuarı, donanım tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Yeni nesil teknolojilerin ve merakla beklenen ürünlerin lanse edileceği fuar kapsamında, GeForce GTX 465'in dünya prömiyeri de gerçekleştirilecek. Nvidia'nın DirectX 11 destekli üçüncü kartı unvanıyla pazara giriş yapması beklenen GeForce GTX 465, fiyat anlamında Fermi jenerasyonunun alınabilirliği en yüksek modeli olacak. Performans açısından ATi Radeon HD 5850'ye yakın olması beklenen GTX 465 ile Nvidia, Fermi mimarisinin SLI teknolojisindeki yüksek başarımını ön planda tutmaya çalışacak yani GeForce GTX 465 ile tek kart performansına ek olarak SLI başarımını da ön planda tutacak. Model isimlendirmesini ve saat hızlarını ilk defa açıkladığımız GeForce GTX 465 için teknik detaylar da netleşti gibi. Örnek kart dağıtımının bir hafta içinde başlaması beklenen GeForce GTX 465'in özelliklerine yakından bakıyoruz.

GeForce GTX 465, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 11 desteği sunan Fermi GPU'sunu kullanacak. Grafik işlem birimiyle ilgili mevcut bilgiler, pazara giriş yapacak ilk partilerde GF100 GPU'sunun özellikleri kapatılmış bir versiyonun kullanılacağı, daha sonrasında ise GF104 olarak telaffuz edilen ancak henüz netliğe kavuşmayan Fermi tabanlı yeni GPU tasarımına geçileceğini işaret ediyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek kartın, 352x paralel işlem birimine, 44x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip olması bekleniyor. Referans model için grafik işlemci çalışma frekansının 607MHz, paralel işlemci hızının 1215MHz ve bellek hızının 3208MHz olacağı açıklanan GeForce GTX 465 için yine referans model için sunacağı bellek bant genişliğinin 102.7GB/saniye olacağı belirtiliyor. İşlemci gücü 855 GigaFLOP olarak hesaplanan GeForce GTX 465'in tasarım anlamında GeForce GTX 470 ile yakın bir çizgide olması bekleniyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'den farklı olarak GeForce GTX 465 için herhangi bir tasarım sınırlamasına gidilmesi beklenmiyor yani eş zamanlı olarak özel tasarım modellerin çıkması da beklenebilir. Ekran kartı üreticilerinden birine ait dökümandan elde ettiğimiz bilgilere göre GeForce GTX 465'in 215 Watt TDP ile gelmesi beklenebilir. Henüz doğrulanmayan bu bilgi, GeForce GTX 465'in pazara giriş yapacak ilk temsilcilerinin, bazı özellikleri kapatılmış GF100 GPU'sunu kullanacağı iddialarını da güçlendiriyor. Giriş-Çıkış özellikleri açısından GeFroce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le benzer şekilde çift DVI ve HDMI 1.3a konnektörlerine sahip olması beklenen ekran kartı, PureVideo HD, CUDA, 3DVision Surround ve C/C++ hızlandırma gibi özelliklere de sahip olacak. Avrupa bölgesi için 249 Avro seviyesinden pazara giriş yapması beklenen GeForce GTX 465'e karşı, Radeon HD 5830 için indirime gidilip gidilmeyeceğini ise zaman gösterecek.