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Deutche Bank: Yeni iPad, PC satışlarını zayıflatacak

5 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Deutche Bank: Yeni iPad, PC satışlarını zayıflatacak

Ekonomi dünyasının saygın kuruluşlarından Deutsche Bank'ın son çalışmasına göre 22 Ekim tarihinde lanse edilmesi beklenen iPad 5, kendisine hayat verecek olan A7 işlemcisinin sağladığı avantajlar sayesinde tabletlerin yaygınlaşmasına hız kazandıracak.

PC satışlarının tabletlerden her geçen gün daha fazla etkilendiğini söyleyen Deutsche Bank Equity Research, 2014-2015 yıllarında masaüstü sanallaştırması ve iPad'lerin kurumsal alandaki PC satışlarına baskı yapacağını; özellikle 64-bit mimarisiyle daha güçlü kurumsal ve üst düzey uygulamaları çalıştırabilecek olan 5.nesil iPad'in bu baskıda önemli bir rol oynacağını söyledi.

Diğer taraftan Deutsche Bank Equity Research, son yayınladığı raporda PC pazarı için 2013'de %8 ve 2014'de %6 olarak öngördüğü küçülme oranlarını %10 ve %8'e yükselterek yeniledi.

Apple'ın 22 Ekim'de tanıtacağı 5.nesil iPad'in 64-bit mimarisine destek sunan A7x işlemcisi, daha güçlü kamerası ve en önemlisi aynı boyuttaki ekranı daha ince, daha küçük ve daha hafif kasasında sunmasına imkan veren tasarımıyla öne çıkması bekleniyor.


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fukox 5 yıl en beğenilen
Pc alacak adam ayrı,tablet alacak adam ayrı. Ben inanmiyorum pc satislarinin dusecegine. Ha belki dizustu alacak insanlar tablete yonelir,orasi dogru.
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mehmedaltair 5 yıl
ipad önce kendisi pc'ye muhtaç la
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trsinapsis 5 yıl
Bir IPAD kullanıcısıyım. Fakat şunu söylemem gerekir ki IPAD PC'nin yerine geçemiyor. Evet eskisinden daha az PC kullanıyorum ama yine PC'ye muhtacım.
3 Yanıt Yanıtla +15
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eofdred 5 yıl
2005 teydi yanılmıyorsam bill Gates söylemişti tablet formfaktörünün geleceğine inanıyorum diye kimse oralı olmamıştı. adam durduk yere voleyi vurmamış işte :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
pc satışlarını etkilemesi için daha çok yol var
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hksdejavu 5 yıl
iPad bir pc yerine gecmiyor diyenler cok hakli. Zaten Apple da veya haber siteleri de aksini iddia etmiyor. Ama sadece internette dolasmak icin notebook veya pc alacak kisilerin islerini kolaylikla gormesini sagliyor. Arti olarak daha uzun pil ve daha hafif bir cihaz sunuyor. Kisacasi pc almasi gereken ve tablet almasi gereken adamlar her zaman ayriydi ama tablet almasi gerekenler yakin bir zamana kadar pc almak zorunda kaliyordular. Pcdeki dusus bu kesimin yavastan tablet piyasasina kaymasidir. Ama ben de dahil olmak uzere her zaman pc veya bir mac e ihtiyac duyacak kesim her zaman olacaktir.
Ayrica iPad 5 hakkinda yazilanlar gibi cikarsa galina ilk nesil iPad imi artik degistirecegim :)
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Master_Evil 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alp0007 5 yıl
Kullanışlı office uygulaması ve kablosuz çıktı imkanı PC satışlarını bence düşürür.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
kullanim alanlari farkli pc ler degisebilen donanima sahipler haliyle boyle birsey olmaz
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cnspnky 5 yıl
PC satışı azalacak, Mac satışı artacak
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crossmatch 5 yıl
biri doğubank mı dedi :D
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free4200 5 yıl
Hadi Surface Pro dese anlarım da iPad nedir abi ??
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DH Misafiri 5 yıl
Geçenlerde Vodafone bayisine gittim orada bir müşteri vardı, bayiye "telefonunda internet çalışmıyor" şeklinde bir soru yöneltti.
Bayii birkaç ayar yaptıktan sonra müşteri çalışıp çalışmadığını anlamak için facebooka giriş yapmayı denedi.
Özetle, internet = facebook = profil gezme = 0 üretim
Olunca tablet, telefon satışları haliyle patlar.
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Public_Enemy 5 yıl
Masaüstümde, dizüstümde, tabletimde, akıllı telefonumda var, hepsininde kullanım yerleri farklı, hatta bir çok durumda telefonum tabletimi gereksiz kılıyor. Tabletin dizüstünü gereksiz kıldığı bazı durumlar var ama her zaman değil, tabletin masaüstünü gereksiz kıldığı bir duruma ise pek rastlamadım. Mail'leri kontrol etmek, anlık mesaj gibi bazı şeyleri acil ise telefon ile yapıyorum. İnsanların çok değinmedikleri birşey var; ekran büyüklüğünün sağladığı keyif ve kolaylıklar, yani ne yaparsan yap max 10 inç ekran ile ne derece keyif alabilirsin? ha televizyona kablosuz görüntü aktarım teknolojileri gelişip yaygınlaşır ve ucuzlarsa o zaman başka birşeyi konuşabiliriz.
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Ryzen 5 yıl
tablet overclock edilmiyo benim için çöp
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gfbekir 5 yıl
Hatta televizyon satışlarını da düşürecekmiş
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28tatar 5 yıl
İlla ki etkiliyordur, etkileyecektir. Fakat pc'nin çok sağlam bir kemik kitlesi var. öyle hissedilir derecede bir zayıflama olacağını sanmıyorum şahsen.
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