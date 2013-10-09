Deutche Bank: Yeni iPad, PC satışlarını zayıflatacak

Ekonomi dünyasının saygın kuruluşlarından Deutsche Bank'ın son çalışmasına göre 22 Ekim tarihinde lanse edilmesi beklenen iPad 5, kendisine hayat verecek olan A7 işlemcisinin sağladığı avantajlar sayesinde tabletlerin yaygınlaşmasına hız kazandıracak.

PC satışlarının tabletlerden her geçen gün daha fazla etkilendiğini söyleyen Deutsche Bank Equity Research, 2014-2015 yıllarında masaüstü sanallaştırması ve iPad'lerin kurumsal alandaki PC satışlarına baskı yapacağını; özellikle 64-bit mimarisiyle daha güçlü kurumsal ve üst düzey uygulamaları çalıştırabilecek olan 5.nesil iPad'in bu baskıda önemli bir rol oynacağını söyledi.

Diğer taraftan Deutsche Bank Equity Research, son yayınladığı raporda PC pazarı için 2013'de %8 ve 2014'de %6 olarak öngördüğü küçülme oranlarını %10 ve %8'e yükselterek yeniledi.

Apple'ın 22 Ekim'de tanıtacağı 5.nesil iPad'in 64-bit mimarisine destek sunan A7x işlemcisi, daha güçlü kamerası ve en önemlisi aynı boyuttaki ekranı daha ince, daha küçük ve daha hafif kasasında sunmasına imkan veren tasarımıyla öne çıkması bekleniyor.