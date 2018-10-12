Dev nakliye uçağı, Avustralya'da paniğe yol açtı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz hafta Avustralya'nın Brisbane şehrinde yaşayan insanlar işginç bir manzarayla karşılaştı. 2 milyon insanın yaşadığı şehirde sabah saatlerinde C-17 Globemaster tipi askeri nakliye uçağı alışılagelmişin dışında alçak uçuş yapıyordu. Brisbane Nehri'nin sadece 100 metre üstünde seyir halinde olan uçak, nehri çevreleyen gökdelenlere çok yakın bir mesafeden yükselişe geçti.





Prova uçuşu yapıyordu

Nehir çevresindeki insanlar ve gökdelenlerdeki çalışanlar; kanat açıklığı 52 metre ağırlığı ise 128 ton olan dev uçağı görünce paniğe kapıldı. Uçakla ilgili görüntüler kısa bir süre içinde sosyal medyaya yayılırken Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre uçak, Queensland eyaletinde düzenlenen geleneksel etkinlikler için prova yapıyordu.





Bölgede yaşayan fotoğrafçı Tim Dwyer ise bu seferki uçuşun çok daha farklı olduğunu düşünüyor. Bugüne dek çok sayıda helikopterin ve savaç uçağının fotoğrafını çektiğini belirten Dwyer, C-17 Globemaster'ın bu sefer geçen seneye kıyasla çok daha alçaktan uçtuğunu ve uçuşun dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

https://www.businessinsider.com/air-force-c-17-globemaster-low-altitude-flyby-in-brisbane-australia-2018-10