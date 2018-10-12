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Dev nakliye uçağı, Avustralya'da paniğe yol açtı

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan C-17 Globemaster askeri nakliye uçağı, Avustralya'nın Brisbane şehrinde yerden sadece 100 metre yükseklikte uçtu.
7 ay
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havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Dev nakliye uçağı, Avustralya'da paniğe yol açtı
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Geçtiğimiz hafta Avustralya'nın Brisbane şehrinde yaşayan insanlar işginç bir manzarayla karşılaştı. 2 milyon insanın yaşadığı şehirde sabah saatlerinde C-17 Globemaster tipi askeri nakliye uçağı alışılagelmişin dışında alçak uçuş yapıyordu. Brisbane Nehri'nin sadece 100 metre üstünde seyir halinde olan uçak, nehri çevreleyen gökdelenlere çok yakın bir mesafeden yükselişe geçti.


Prova uçuşu yapıyordu 

Nehir çevresindeki insanlar ve gökdelenlerdeki çalışanlar; kanat açıklığı 52 metre ağırlığı ise 128 ton olan dev uçağı görünce paniğe kapıldı. Uçakla ilgili görüntüler kısa bir süre içinde sosyal medyaya yayılırken Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre uçak, Queensland eyaletinde düzenlenen geleneksel etkinlikler için prova yapıyordu.


Bölgede yaşayan fotoğrafçı Tim Dwyer ise bu seferki uçuşun çok daha farklı olduğunu düşünüyor. Bugüne dek çok sayıda helikopterin ve savaç uçağının fotoğrafını çektiğini belirten Dwyer, C-17 Globemaster'ın bu sefer geçen seneye kıyasla çok daha alçaktan uçtuğunu ve uçuşun dikkat çekici olduğunu dile getirdi. 

 

https://www.businessinsider.com/air-force-c-17-globemaster-low-altitude-flyby-in-brisbane-australia-2018-10 Yorum Yaz
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kımyasal 7 ay en beğenilen
Kazara gökdelene çarpsa hükumet için sorun olmazdı,yeni sömürge ülkesine özgürlük getirirler olur biterdi
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IhtiyarDelikanli 7 ay kımyasal
güçsüz ve akılsızlar sömürülmeye mahkumdur
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HatersGonnaHate 7 ay
Siyaset yapmak gibi olmasın ama biz bunun daha beterini yaşamıştık 15 temmuzda. Gelişmiş ve dünyadan izole ülkenin korkusu bi başka oluyor tabi
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BlueDay_86 7 ay
Ne fear dostum
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Redunay 7 ay
Deli işi
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kımyasal 7 ay en beğenilen
Kazara gökdelene çarpsa hükumet için sorun olmazdı,yeni sömürge ülkesine özgürlük getirirler olur biterdi
2 Yanıt Yanıtla +11
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IhtiyarDelikanli 7 ay kımyasal
güçsüz ve akılsızlar sömürülmeye mahkumdur
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Tommy Shelby 7 ay kımyasal
Avustralya'ya biraz zor getirirler
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