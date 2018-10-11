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Pentagon F-35 uçuşlarını geçici olarak durdurdu

Geçtiğimiz ay, F-35B savaş uçağının kaza yapmasının ardından konuyla ilgili inceleme başlatan ABD Savunma Bakanlığı, F-35'leri denetlemek için bütün uçuşları durdurduğunu açıkladı.
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havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Pentagon F-35 uçuşlarını geçici olarak durdurdu
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Geçtiğimiz ay ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Beaufort Hava Üssü'nden kalkan F-35B tipi 5’inci nesil savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmüştü. Yeni nesil F-35B tipi uçaklardaki ilk kaza olarak kayıtlara geçen bu kazanın ardından ABD SAvunma Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturmayla ilgili önemli bir sonuca ulaşan Bakanlık, bugün paylaştığı duyuru ile F-35 uçuşlarını geçici olarak durdurdu.


Uçakların hepsi incelenecek 

Bakanlığın ulaştığı ilk sonuca göre kazaya konu olan F-35'deki yakıt borusunda bir arıza meydana gelmiş olabilir. Bu arızanın sadece kazaya konu olan uçakta mı olduğu yoksa genel olarak F-35'lerin üretiminden mi kaynaklandığı şu an için bilinmiyor. Bu problemi çözmek isteyen Bakanlık, önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde 245 adet F-35 savaş uçağını inceleyecek ve arızanın bu uçaklarda da olup olmadığını tespit edecek.


Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre uçakların yakıt boruları yerleştirilirken sicili pek de parlak olmayan ekipmanlar kullanıldıysa bu borular değiştirilecek ve tekrar uçakları uçuş izni verilecek. Eğer halihazırda güvenilen ekipmanlar kullanıldıysa o zaman hatanın kazaya konu olan uçağa özgü olduğu kabul edilerek uçaklara uçuş izni verilecek.


55 yıllık proje süresi boyunca F-35'lerin ABD'ye olan toplam maliyetinin 1.5 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Bu haliyle ABD'deki en pahalı savaş aracı olarak da değerlendirilen F-35'ler daha önce de teknik arıza ihtimalleriyle gündeme gelmişti. 


https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-11/pentagon-temporarily-halts-f-35-flight-operations-after-crash-jn4ncuxt Yorum Yaz
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Seyrim 7 ay en beğenilen
Takip ve denetim çiplerini yerleştirmeyi unutmuşlardır. Bu halde başka ülkelerin eline geçmesin..
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Bloodin 7 ay
Adamlara bak, 24 ila 48 saat içerisinde 245 uçak inceleyecek ve tamamlayacaklar, bizdeki bürokrasi ile bi tane çim makinesinin incelenmesi 1 hafta sürüyor, o buna yazıyor, bu şuna yazıyor, şu ona yazıyor, o yine buna yazıyor, 5 dakikalık iş 1 hafta sürüyor :D
Adamlara bak, 24 ila 48 saat içerisinde 245 uçak inceleyecek ve tamamlayacaklar, bizdeki bürokrasi ile bi tane çim makinesinin incelenmesi 1 hafta sürüyor, o bu...
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Bloodin 7 ay
Adamlara bak, 24 ila 48 saat içerisinde 245 uçak inceleyecek ve tamamlayacaklar, bizdeki bürokrasi ile bi tane çim makinesinin incelenmesi 1 hafta sürüyor, o buna yazıyor, bu şuna yazıyor, şu ona yazıyor, o yine buna yazıyor, 5 dakikalık iş 1 hafta sürüyor :D
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faniseyler 7 ay
Bu uçuktan bahseden tüm yazılarda görüyorum "dünyanın en gelişmiş ve en pahalı savaş uçağı".
Bu uçağın america tarafından bize verilmemesinde belkide bi hayır vardır.
İnşallah kendi uçaklarımızı yapan bir ülke oluruz.
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Seyrim 7 ay en beğenilen
Takip ve denetim çiplerini yerleştirmeyi unutmuşlardır. Bu halde başka ülkelerin eline geçmesin..
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