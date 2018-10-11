Pentagon F-35 uçuşlarını geçici olarak durdurdu

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Geçtiğimiz ay ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Beaufort Hava Üssü'nden kalkan F-35B tipi 5’inci nesil savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmüştü. Yeni nesil F-35B tipi uçaklardaki ilk kaza olarak kayıtlara geçen bu kazanın ardından ABD SAvunma Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturmayla ilgili önemli bir sonuca ulaşan Bakanlık, bugün paylaştığı duyuru ile F-35 uçuşlarını geçici olarak durdurdu.





Uçakların hepsi incelenecek

Bakanlığın ulaştığı ilk sonuca göre kazaya konu olan F-35'deki yakıt borusunda bir arıza meydana gelmiş olabilir. Bu arızanın sadece kazaya konu olan uçakta mı olduğu yoksa genel olarak F-35'lerin üretiminden mi kaynaklandığı şu an için bilinmiyor. Bu problemi çözmek isteyen Bakanlık, önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde 245 adet F-35 savaş uçağını inceleyecek ve arızanın bu uçaklarda da olup olmadığını tespit edecek.





Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre uçakların yakıt boruları yerleştirilirken sicili pek de parlak olmayan ekipmanlar kullanıldıysa bu borular değiştirilecek ve tekrar uçakları uçuş izni verilecek. Eğer halihazırda güvenilen ekipmanlar kullanıldıysa o zaman hatanın kazaya konu olan uçağa özgü olduğu kabul edilerek uçaklara uçuş izni verilecek.





55 yıllık proje süresi boyunca F-35'lerin ABD'ye olan toplam maliyetinin 1.5 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Bu haliyle ABD'deki en pahalı savaş aracı olarak da değerlendirilen F-35'ler daha önce de teknik arıza ihtimalleriyle gündeme gelmişti.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-11/pentagon-temporarily-halts-f-35-flight-operations-after-crash-jn4ncuxt