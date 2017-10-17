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Devler karşı karşıya: iPhone X vs Huawei Mate 10 Pro karşılaştırması

2017 yılına damgasını vuran iPhone X'i ve Huawei Mate 10 Pro'yu sizler için karşılaştırdık. Oldukça güçlü donanımlara sahip olan cihazlar tüm dikkatleri üstünde topluyor. Ayrıntılar haberimizde.
1 yıl
25,9b
1
33
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei, bugün düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi Mate 10 serisini tanıttı. Güçlü teknik özellikleri ve yapay zeka teknolojisiyle öne çıkan Huawei Mate 10 Pro'yu rakibi iPhone X ile karşılaştırıyoruz.

Tasarım

Metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonu tercih edilen Mate 10 Pro'nun arka kısmı da kavisli bir yapıda, böylelikle rahatça kavranabiliyor. iPhone X'in tasarımına baktığımız zaman ön ve arka kısımlarda cam panellerin kullanıldığını görmekteyiz. Son olarak iPhone X'in çelik bir kasaya sahip olduğunu belirtelim.  

Ekran

6 inçlik AMOLED ekrana sahip olan Mate 10 Pro, 2160x1080 piksel çözünürlüklü 18:9 ekran oranıyla bizleri karşılıyor. Ayrıca telefonun ekranı HDR 10 teknolojisini de destekliyor. Apple'ın iPhone'un onuncu yılına özel olarak hazırlamış olduğu iPhone X ise5.8 inçlik OLED bir ekrana sahip. 1125x2436 piksel çözünürlüğündeki ekran basınca duyarlı 3D Touch teknolojisini yapısında barındırıyor. Ekran kısmında her iki cihazın da birbirlerine üstünlük sağladığı özellikler mevcut ancak her iki telefonun ekranı da kullanıcıları oldukça tatmin edecektir. 

Donanım

Gücünü Kirin 970 yonga setinden alan Mate 10 Pro, 2.4GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A73 ve 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Telefonun grafik kısmı ise 12 çekirdekli, grafik birimi Mali-G72 ile besleniyor. Özellikle yapay zeka teknolojileriyle öne çıkan Kirin 970 çipi, Nöral İşlem Birimi olarak adlandırılan NPU yapısı 1.92 TFLOPS FP16 yapay zeka performansını sergiliyor zaten Huawei de Mate 10 için akıllı telefon ibaresinin yerine 'zeki telefon' ifadesini kullanıyor. iPhone X tarafında ise Apple'ın A11 Bionic yonga setine yer veriliyor. A11 Bionic, 2 adet performans odaklı özelleştirilmiş çekirdek yanında 4 adet de enerji verimliliği odaklı çekirdek barındırıyor. iPhone X'in grafik tarafı ise Apple tarafından özel olarak tasarlanan 3 çekirdekli Imagination PowerVR 7 XT'den besleniyor.
Telefonların sistem belleklerine değinecek olursak, Huawei, Mate 10 Pro'da oldukça cömert davranarak 6GB RAM'e yer veriyor. iPhone X de ise 3GB sistem belleğine yer veriliyor ancak rakamlar sizi yanıltmamalı. iOS işletim sistemi Android platformundan daha kararlı ve düşük bellek kullanımı ile çalıştığı için 3GB RAM iPhone X'in tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Mate 10 Pro'nun depolama kısmında ise ne yazık ki 128 GB'lık tek bir seçenek sunuluyor ayrıca cihazda Micro SD kart desteğinin olmadığını da söyleyelim. iPhone X ise 64 ve 256GB'lık versiyonlarla satışa sunuluyor. Bir iPhone klasiği olarak iPhone X'te de Micro SD kart desteğine yer verilmiyor.
Bir diğer önemli konu olan batarya bölümünde ise Huawei yine bonkör davranarak Mate 10 Pro'da 4000 mAH'lik bir bataryaya yer vermiş. Apple her ne kadar iPhone X'İn batarya kapasitesini söylemese de testlerde bataryanın 2691 mAH büyüklüğünde olduğu ortaya çıkmıştı. Her iki cihazda da hızlı şarj desteği bulunuyor.

Çift Kamera

Huawei'nin diğer amiral gemisi modellerinde görmeye alıştığımız Leica imzası Mate 10 Pro'da da yer alıyor. Arka kamerada 20MP çözünürlüğünde monokrom ve 12MP çözünürlüğünde OIS destekli RGB sensör bulunmakta. Sistem lazer tabanlı, derinlik tabanlı, faz tabanlı ve kontrast tabanlı olmak üzere 4 farklı otomatik odaklama ile destekleniyor. Bu sensörde de ƒ/1.6 diyafram açıklığına yer verilmiş. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve Bokeh efekti uygulayabiliyor. iPhone X'te ise ƒ/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP'lik OIS destekli ana kameraya ve ƒ/2.8 diyafram açıklığında 12MP'lik telefoto ikincil kameraya yer veriliyor. Ön tarafta ise bizleri f/2.2 diyafram açıklığına sahip 7 MP çözünürülüğünde bir kamera karşılıyor.
Her iki telefonun arka kamerası da DSLR kalitesinde fotoğraflar çekebiliyor ancak Huawei Mate 10 Pro'nun ön kamerasından da Bokeh efekti uygulayabiliyorsunuz. Mate 10 Pro bu özelliği sayesinde iPhone X'in önüne geçmeyi başarıyor.

Fonksiyonel Özellikler

  • Face ID: Ön tarafta TrueDepth kamera teknolojisine yer verilen iPhone X'in öne çıktığı özelliklerinden birisi de Face ID (yüz tanıma) güvenlik seçeneğine sahip olması ancak bu özelliği Mate 10 Pro'da göremiyoruz.
  • Parmak İzi Tarayıcısı: Mate 10 Pro'da arka tarafa konumlandırılan bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor ancak iPhone X'te bu güvenlik seçeneğine yer verilmediğini görüyoruz.
  • Yapay Zeka/Artırılmış Gerçeklik: Mate 10 Pro'yu rakibi iPhone X'ten ayıran en önemli özelliği gelişmiş yapay zekateknolojilerine yer vermesi. Sistemin birçok noktasına entegre edilen yapay zeka sistemi, kullanıcısını sürekli takip ediyor. Örneğin sistem bir şeyler okuduğunuzu algıladığında ekran parlaklığını azaltıyor. Bu senaryoları çoğaltmak mümkün. Mate 10 Pro'nun kamerası da yapay zeka ile destekleniyor. Örnek verecek olursak, Bokeh efektlerini daha akıllı bir şekilde uygulayan cihaz, ayrıca sahnedeki nesneleri çok hızlı bir şekilde tanıyarak anlık olarak 12 farklı ayardan birisini uygulayabiliyor. iPhone X'te ise A11 Bionic çip ile birlikte AR deneyimi sunuluyor. 
  • İşletim Sistemi: Mate 10 Pro, Android'in en güncel sürümü olan Android 8.0 Oreo ile çıkacak. iPhone X ise iOS 11 işletim sistemi ile kullanıcılarla buluşacak.
Sonuç olarak her iki cihaz da oldukça güçlü teknik donanımlara sahip. İki cihazında bazı noktalarda birbirlerine karşı olan üstünlüklerini inkar edemeyiz lakin her iki cihaz da kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacaktır. 

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kimi_raikonen 1 yıl en beğenilen
Özelikleri yazıp haber yapmışsınız.kaliteyi çok düşürüyorsunuz çok.
2 Yanıt Yanıtla +65
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V4LKyR 1 yıl
Boş bir haber olmuş.
Yanıtla +45
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hakan985 1 yıl
Huawei nin 128gb lik hafızası ne yazık ki artırılamıyor demiş hemen devamında iphone x 'in hafızası bir apple klasiği olarak artırılamıyor yuhhhhhh yapma donanimhaber yapma kötü yoldasın
Huawei nin 128gb lik hafızası ne yazık ki artırılamıyor demiş hemen devamında iphone x 'in hafızası bir apple klasiği olarak artırılamıyor yuhhhhhh yapma donani...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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Ekrem71.5 7 ay
beğenmeyen recep baltaşı izlesin
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evad3rs 1 yıl
iphone 8 şu anda turkcell de 48 ay taksitle 8954 e millete kaktırılıyor. X ise 10 kağıt olur en az
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agent1453 1 yıl
Mate oled ekran olsa iyi olurdu
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kartal172 1 yıl
iPhone X iOS 11 GM ile çıkmayacak mı?
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RaptorFX 1 yıl
Mynet bu haberi ayakta alkışladı.
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BekirTemel 1 yıl
Kalp mate, mantık x der
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bozok_53_45 1 yıl
donanımhaberin düştüğü seviye..
tek icraatı yalan haberlerle hükümeti güzelleyip örtülü ödenekten fareler gibi tırtıklamak oldu
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DH Misafiri 1 yıl
İyice shifdeleteleştiniz.
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DH Misafiri 1 yıl
Beyler bayanlar iphone bu yüzden pahali bir ADI VAR mesela bir sinif ortaminda huwaei mate 10 pro yu cikarsan öbürküde iphone x cikarsa herkez iphone x in yanina dolaşir Adi var Adi
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DH Misafiri 1 yıl
Mate 10 Pro ezip geçmiş resmen. 4000 mah batarya 6gb ram gibi özellikleri iphone 11 de bile göremezsiniz
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