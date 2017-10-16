Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Mate 10 karşınızda: Leica kamera, ince çerçeveler ve yapay zeka

Her yıl kendini geliştirerek çıtayı sürekli yükselten Çinli Huawei, yeni amiral gemisi Mate 10 ile de bunu ispatlıyor. Yeni modeli pek çok önemli özelliğe sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11b
2
97
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei Mate 10 karşınızda: Leica kamera, ince çerçeveler ve yapay zeka

Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 10 resmiyet kazandı. Firmanın en güçlü telefonu ünvanını alan Mate 10 ayrıca en akıllı telefonu ünvanına da sahip. Yine seride birden fazla telefon bizi bekliyor.

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 amiral gemisi 5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip. Alt ve üst çerçevelerin incelmesi neticesinde parmak izi okuyucu entegre Home tuşu da incelmiş. Görüntü oranı standart 16:9 olarak belirlenmiş ve HDR 10 desteği ile daha canlı renkler sunuluyor.

Metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonunu tercih eden modelin arka kısmı kenardan kavisli ve daha rahat kavranıyor. Leica çift kamera modülü bu kez daha farklı bir tasarım ile öne çıkarılmış. Modelde IP53 sertifikası var yani su sıçramalarına karşı dayanıklı. 

Modele Kirin 970 yonga seti güç veriyor. Kirin 970 yonga seti bir önceki nesilde olduğu gibi 2.4GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A73 ve 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeklerini temel alıyor. Gelişen 10nm üretim süreci burada enerji verimliliği için kullanılmış.

Ayrıca Bkz. "Şimdi de Huawei Y6 Pro 2017"

Dikkat çeken en önemli unsur grafik tarafında en yeni Mali-G72 biriminin kullanılması. 12 çekirdekli grafik birimi üretim sürecinin de etkisiyle önceki nesilden çok daha iyi bir performans gösterecektir.

Yonga setinin en önemli tarafı bir yapay zeka işlemcisi. Nöral İşlem Birimi olarak adlandırılan NPU yapısı 1.92 TFLOPS FP16 yapay zeka performansına imza atıyor. Bu Kirin 960 yonga setinden 3 kat daha fazla.

 

Huawei Mate 10 karşınızda: Leica kamera, ince çerçeveler ve yapay zeka

4GB LPDDR4 RAM ve arttırılabilir 64GB depolama kapasitesi ile sunulan modelin bataryası 4000mAh kapasiteli. Hızlı şarj ile batarya yüzde 58 seviyesine 30 dakikada geliyor.

Leica imzasını devam ettiren arka kamerada 20MP çözünürlüğünde monokrom ve 12MP çözünürlüğünde OIS destekli RGB sensör bulunuyor. Sistem lazer tabanlı, derinlik tabanlı, faz tabanlı ve kontrast tabanlı olmak üzere 4 farklı otomatik odaklama ile desteklenmiş. Bu sensörde de 1.6 diyafram aralığı yer alıyor. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve bulanıklık efekti uygulayabiliyor.

 

Huawei Mate 10 karşınızda: Leica kamera, ince çerçeveler ve yapay zeka

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro ise biraz daha çerçevesiz bir yapı sunuyor. Alt kısımda Home tuşu kalkarken parmak izi okuyucu ise arka tarafa geçiyor. Böylece çerçeveler biraz daha inceliyor.

6 inçlik AMOLED ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük mevcut. 18:9 görüntü oranına geçiş yapan ekran yine HDR 10 destekli. Telefon orijinal modele göre biraz daha uzamış gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Archos’un en iyi amiral gemisi tanıtıldı ancak dolaylı olarak"

Tüm özellikleri aynı olan Huawei Mate 10 Pro modelinde farklı olarak 3.5mm kulaklık girişi ve microSD desteği yok. 6GB RAM ve 128GB kapasite bu modele özgü. Ayrıca model Cat. 18 LTE destekli ve 1.2Gbps teorik hızlara çıkabiliyor. Yine IP67 sertifikası var yani su altında 1 metreye kadar 30 dakika dayanabiliyor. 

Her iki modelde de Android 8.0 tabanlı EMUI 8 arayüzü çalışıyor. Arayüzün en önemli artısı USB Tip-C-HDMI dönüştürücüsü ile harici ekrana bağladığınızda bir masaüstü senaryosunun ortaya çıkması. Huawei’nin Samsung DeX gibi aksesuar istememesi bir avantaj gibi duruyor.

 

Huawei Mate 10 karşınızda: Leica kamera, ince çerçeveler ve yapay zeka

Yapay zeka nerede?

Firma yapay zekayı sistemin pek çok noktasına entegre etmiş. Kullanıcısını sürekli öğrenen sistem örneğin bir şeyler okuduğunu algıladığında ekran parlaklığını azaltıyor. Veya medya içeriklerinde parlaklığı arttırıyor. Bu senaryolar oldukça fazla.

Diğer taraftan kamera da yapay zeka ile desteklenmiş. Örneğin bulanıklık efektlerini daha akıllı bir şekilde uyguluyor. Ayrıca sahnedeki nesneyi çok hızlı bir şekilde tanıyarak anlık olarak 12 farklı ayardan birisini uygulayabiliyor. Yapay zeka fotoğrafları analiz ettikçe daha fazla ayar seçeneklere eklenecek.

Yapay zeka için Huawei kendi yazılımını geliştirmiş ancak Facebook Caffe 2 ve Google Tensorflow gibi üçüncü taraf yazılımlar da kullanılabilecek. Huawei Mate 10 için istenen fiyat 699 Avro. Satışlar Ekim ayında başlıyor. Huawei Mate 10 Pro ise 799 Avro fiyat etiketi ile Kasım ayını bekliyor.  

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-unveils-the-Mate-10-and-Mate-10-Pro-putting-the-smart-back-in-smartphone_id98900 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Matt_Murdock 2 yıl en beğenilen
çok güzel telefon ya aşık oldum resmen yaaaaaaaaaa



burdan samsung ve apple'a sesleniyorum ey samsung eyyy apple huaweiyi örnek alında fiyat nasıl olurmuş bir görün bakalım gösterin kendinizi bu senenin telefonu kesinlikle huawei mate 10

çok güzel telefon ya aşık oldum resmen yaaaaaaaaaaburdan samsung ve apple'a sesleniyorum ey samsung eyyy apple huaweiyi ö...
Devamını Gör
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sky__walker 2 yıl ___Lawyer___
___Lawyer___
Huawei Mate 10 Pro’nın geleceği ilk dalga ülkerlerden biri olmamız çok sevindirici bir durum. Huawei son yıllarda oldukça gelişim gösteriyor. Ancak Kirin işlemcisi her ne kadar matematiksel olarak güzel puanlar alsada hala yaygın işlemci olmamanın hem dezavantajını yaşıyor. Şu bir gerçek ki Qualcomm işlemciler en yaygın işlemciler ve Samsung gibi marka olmadığınız sürece de kendi işlemcinize ( Exynos) optimizasyon yaptıramıyorsunuz. Bu da 1 yıllık kullanımdan sonra uygulama stabilitesinde sorun yaşatıyor.

Mate 9 kullanıyorum 5-6 aydır. İlk günkü performansında. Onlarca uygulama yüklü telefonumda, hiçbirinde en ufak sorun yok. Mesela örnek verir misiniz hangi uygulamalarda sorun oluyor?
___Lawyer___Huawei Mate 10 Pro’nın geleceği ilk dalga ülkerlerden biri olmamız çok sevindirici bir durum. Huawei son yıllarda oldukça gelişim...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-41635B9FE 2 yıl
Mate 10 çok güzel görünüyor.
Kararında çerçeve inceliği , fiziksel tuş derken çok beğendim.
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Enigmatical 2 yıl
Huawei Mate 9 kullanıcısıyım. Diyafram değeri malum gece çekimi memnun etmiyor onun dışında telefondan çok memnunum. Düz Mate 10 garantili gelecek mi ? 18/9 formatına ısınamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CR7_35 2 yıl
Adamlar yapmış vallahi telefonu çok beğendim.
Shiftdelete testini inceledim bayağı övdüler özellikle kamerasını her şeyiyle olmuş bu telefon en önemlisi operatör telefonu olmaktansa marka bi telefon oldular adamlar çalışıyor.
Eksi yanı amoled ekran olması ve kulaklık girişinin olmaması U11 de var bu olay neden yapmıyorlar ki çok mu zor onun dışında telefon sağlam Z5 Premium kullanıcı olarak benide heyecanlandırdı 2018 de Sony yeni telefon çıkaracak kafamda ki 3 markadan biri Huawei oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkutamca 2 yıl
Düz Mate 10 serisinin 6/128 olan versiyonu da var çinde. En mantıklı o cihaz olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Andakan 2 yıl
cihaz çok net s8i s8 plusı note8i ip8 ip8 plusı tokatlıyor. fiyatıda bunlara göre daha düşük olucaktır. Tahminimce 4200 tl olucakç YOK HUAWEİ E 4200 VERİLİRMİ YOK 3000 DEN CIKARSIN BAK NASI SATIYO gibi saçma yorumları gördükçe gülüyorum. Telefonun karşılaştırıldğı cihazlar 4-5 bin tl. NEDEN DÜNYANIN EN COK SATAN 2. MARKASI OLMASINA RAĞMEN 3000 E SATICAK?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 2 yıl
kafamdaki ideal telefon tasarımı mate 10 dur aga
16:9 ekran formatı
ekran gövde oranı
ekran gövde oranına rağmen ön tarafta parmak izi okuyucu
huawei nin mate projesindeki eksikliklere gelirsek.daha fazla donanım ve ekran çeşitliliği yaratabilirdi bu tasarımda.
mate 10
5.5'' ekran
8gb ram, 128 gb
mate 10 plus
6'' ekran
8gb ram,128 gb
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackberryBB 2 yıl
O kadar video izledim fakat öndeki parmak izi okuyucusu P10 dakı gıbı tus olarak kullanılabılıyormu göremedim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fırat.ç. 2 yıl
Mate 10 pro nun 2k ekrana sahip olmamasi sacma olmus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 2 yıl
Snapdragon, A11 gibi güvenilir platformlar dururken kirin ne? 800 Euro ucuz demiş fanboyları
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Andakan 2 yıl Guest-F8946C419
Catology

Snapdragon, A11 gibi güvenilir platformlar dururken kirin ne? 800 Euro ucuz demiş fanboyları


kirin kullan sonra konuşalım ergenboy
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ICE_BLUEE 2 yıl
arkadaşlar videolarda sanal tuşlar var, kapastif moda geçiyormu acaba.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seco917 2 yıl ICE_BLUEE
Youtube da bir incelemede izledim hocam adam ekrandan kaldiriyordu kapasitif tuslari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
kamerası da nasıl güzeldir bunun ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10957 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawe, Popüler ve
7 etiket daha MPopüler huawei mate 10 kirin 970 huawei mate 10 pro Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Mercedes-Benz 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor! 2 yıl 2010’da parasını Bitcoin’e yatıran Wikileaks, yüzde elli bin kâr etti 2 yıl WhatsApp'a numara değiştirme özelliği eklendi, üç diğer özellik yolda 2 yıl iOS 11.1 Beta 3 yayınlandı! 2 yıl 30 liralık tek bir eğitimle hem Android’e hem iOS’a uygulama geliştirin 2 yıl Kablosuz dosya transfer uygulaması AirDroid, App Store'da 2 yıl Oxford dünyanın ilk sıfır emisyon şehri olma yolunda hızla ilerliyor 2 yıl Samsung Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2018) modellerinin görüntüleri sızdı 2 yıl Huawei Mate 10 yine Porsche Design 2 yıl Black Panther detaylı fragmanı geldi 2 yıl Mazda, wankel motoruna yeni bir modelinde yer verecek 2 yıl Ürettiğinden daha fazla karbondioksiti toplayan ''negatif emisyonlu'' santral 2 yıl Xiaomi Mi Note 3 mercek altında: Mi6 ile kıyasladık 2 yıl Tesla yüzlerce çalışanın görevine son verdi 2 yıl Norveç'ten elektrikli otomobillere ''Tesla Vergisi'' gelebilir 2 yıl Rusya kendi kripto para birimini üretmeye hazırlanıyor: Kripto Ruble yolda 2 yıl Windows 10'un yeni tasarımına "Çin malı macOS" benzetmesi 2 yıl Tip 1 diyabetle mücadelede yapay pankreas sistemi kullanılabilir 2 yıl Mitsubishi Electric CEO'su elektrikli araçların ileride çok daha ucuz olacağını düşünüyor 2 yıl Microsoft Başkanı Brad Smith: WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore var 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei Mate 10 karşınızda: Leica kamera, ince çerçeveler ve yapay zeka Sonraki SIM kartlarının tarihsel gelişimi: e-SIM nedir, nasıl çalışır ve neden önemli? 2 yıl Apple'dan Çin'de iPhone üretimini ve satışını yasaklamak isteyen Qualcomm'a yanıt 2 yıl Wi-Fi ağlarında büyük tehlike: WPA 2 protokolü kırıldı 2 yıl Çin’den bir saniyede 200 metredeki hedefi vurabilen lazer silahı 2 yıl PolitiFact'i hackleyen bilgisayar korsanları siteye kripto para madencisi yerleştirdi 2 yıl TUSAŞ, sınıfında en iyisi olacak yeni bir İHA üzerinde çalışıyor 2 yıl Google Science Journal artık daha iyi 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti benchmark sonuçları sızdı 2 yıl Archos’un en iyi amiral gemisi tanıtıldı ancak dolaylı olarak 2 yıl Apple'in ilk dizilerinden biri Spielberg'in Amazing Stories'i olacak 2 yıl Mobilite: iPhone 8 / iPhone X fiyatları, mobilde havlu atan Microsoft... 2 yıl New Flyer'dan 600kWh bataryalı yeni elektriklü otobüs: Xcelsior CHARGE 2 yıl Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov: ''Kripto paralar hayatın bir gerçeği'' 2 yıl Şimdi de Huawei Y6 Pro 2017 2 yıl Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan ilginç açıklama: SpaceX ile Mars'a gidebiliriz 2 yıl Razer'ın akıllı telefonu çift kamerasıyla görüntülendi! 2 yıl Çin dünyanın en güçlü yüz tanıma sistemini kuracak 2 yıl Cyanogen şimdi de sürücüsüz araç teknolojilerine merak saldı 2 yıl İngiltere parlamentosuna yönelik siber saldırının arkasında İran olabilir 2 yıl OnePlus kişisel bilgilerinizi topluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BİR MEMURUN SERZENİŞİ "9 GÜN NE ÇABUK
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim