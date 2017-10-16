Huawei Mate 10 karşınızda: Leica kamera, ince çerçeveler ve yapay zeka

Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 10 resmiyet kazandı. Firmanın en güçlü telefonu ünvanını alan Mate 10 ayrıca en akıllı telefonu ünvanına da sahip. Yine seride birden fazla telefon bizi bekliyor.

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 amiral gemisi 5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip. Alt ve üst çerçevelerin incelmesi neticesinde parmak izi okuyucu entegre Home tuşu da incelmiş. Görüntü oranı standart 16:9 olarak belirlenmiş ve HDR 10 desteği ile daha canlı renkler sunuluyor.

Metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonunu tercih eden modelin arka kısmı kenardan kavisli ve daha rahat kavranıyor. Leica çift kamera modülü bu kez daha farklı bir tasarım ile öne çıkarılmış. Modelde IP53 sertifikası var yani su sıçramalarına karşı dayanıklı.

Modele Kirin 970 yonga seti güç veriyor. Kirin 970 yonga seti bir önceki nesilde olduğu gibi 2.4GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A73 ve 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeklerini temel alıyor. Gelişen 10nm üretim süreci burada enerji verimliliği için kullanılmış.

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Dikkat çeken en önemli unsur grafik tarafında en yeni Mali-G72 biriminin kullanılması. 12 çekirdekli grafik birimi üretim sürecinin de etkisiyle önceki nesilden çok daha iyi bir performans gösterecektir.

Yonga setinin en önemli tarafı bir yapay zeka işlemcisi. Nöral İşlem Birimi olarak adlandırılan NPU yapısı 1.92 TFLOPS FP16 yapay zeka performansına imza atıyor. Bu Kirin 960 yonga setinden 3 kat daha fazla.

4GB LPDDR4 RAM ve arttırılabilir 64GB depolama kapasitesi ile sunulan modelin bataryası 4000mAh kapasiteli. Hızlı şarj ile batarya yüzde 58 seviyesine 30 dakikada geliyor.

Leica imzasını devam ettiren arka kamerada 20MP çözünürlüğünde monokrom ve 12MP çözünürlüğünde OIS destekli RGB sensör bulunuyor. Sistem lazer tabanlı, derinlik tabanlı, faz tabanlı ve kontrast tabanlı olmak üzere 4 farklı otomatik odaklama ile desteklenmiş. Bu sensörde de 1.6 diyafram aralığı yer alıyor. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve bulanıklık efekti uygulayabiliyor.

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro ise biraz daha çerçevesiz bir yapı sunuyor. Alt kısımda Home tuşu kalkarken parmak izi okuyucu ise arka tarafa geçiyor. Böylece çerçeveler biraz daha inceliyor.

6 inçlik AMOLED ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük mevcut. 18:9 görüntü oranına geçiş yapan ekran yine HDR 10 destekli. Telefon orijinal modele göre biraz daha uzamış gibi görünüyor.

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Tüm özellikleri aynı olan Huawei Mate 10 Pro modelinde farklı olarak 3.5mm kulaklık girişi ve microSD desteği yok. 6GB RAM ve 128GB kapasite bu modele özgü. Ayrıca model Cat. 18 LTE destekli ve 1.2Gbps teorik hızlara çıkabiliyor. Yine IP67 sertifikası var yani su altında 1 metreye kadar 30 dakika dayanabiliyor.

Her iki modelde de Android 8.0 tabanlı EMUI 8 arayüzü çalışıyor. Arayüzün en önemli artısı USB Tip-C-HDMI dönüştürücüsü ile harici ekrana bağladığınızda bir masaüstü senaryosunun ortaya çıkması. Huawei’nin Samsung DeX gibi aksesuar istememesi bir avantaj gibi duruyor.

Yapay zeka nerede?

Firma yapay zekayı sistemin pek çok noktasına entegre etmiş. Kullanıcısını sürekli öğrenen sistem örneğin bir şeyler okuduğunu algıladığında ekran parlaklığını azaltıyor. Veya medya içeriklerinde parlaklığı arttırıyor. Bu senaryolar oldukça fazla.

Diğer taraftan kamera da yapay zeka ile desteklenmiş. Örneğin bulanıklık efektlerini daha akıllı bir şekilde uyguluyor. Ayrıca sahnedeki nesneyi çok hızlı bir şekilde tanıyarak anlık olarak 12 farklı ayardan birisini uygulayabiliyor. Yapay zeka fotoğrafları analiz ettikçe daha fazla ayar seçeneklere eklenecek.

Yapay zeka için Huawei kendi yazılımını geliştirmiş ancak Facebook Caffe 2 ve Google Tensorflow gibi üçüncü taraf yazılımlar da kullanılabilecek. Huawei Mate 10 için istenen fiyat 699 Avro. Satışlar Ekim ayında başlıyor. Huawei Mate 10 Pro ise 799 Avro fiyat etiketi ile Kasım ayını bekliyor.