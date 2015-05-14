Digital Age Summit 2015 etkinliğinde Türkiye'ye ait internet verileri paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Digital Age Summit 2015 etkinliğinde Türkiye'de internet kullanımına ait bazı veriler paylaşıldı. Paylaşılan verilerde sabit cihazların hala yüksek oranlarda baskın olduğu görülürken mobil cihazların son yıllarda yükselişe geçtiği görülüyor.

Bugün internete erişen cihazların %78.39'luk kısmı bilgisayarlardan oluşurken kalan %21.61'lik bölümü bilgisayar dışı (cep telefonu , tablet vb.) ürünler oluşturuyor. Paylaşılan grafikte 2011 yılında mobil cihazla internete erişim oranı %1 civarındayken, bu oranın 2012 yılından itibaren hızlı bir yükselişe geçtiği görülüyor.

Diğer yandan internete bağlı cihazların rakamları da paylaşılırken Mart 2015 itibariyle ülkemizde 22.7 Milyon bilgisayarın internete bağlı olduğu belirtiliyor. Bunun yanında 9.5 milyon akıllı telefon ve 6.6 milyon tablet'de ülkemiz sınırları içerisinde internete bağlanıyor. Özellikle tablet sayısının oldukça fazla olması dikkat çekerken, akıllı saat vb. gibi diğer teknolojilerin ise henüz %0.1 gibi çok düşük bir yüzdesi bulunuyor.

Reklam pazarı ile ilgili paylaşılan verilere baktığımızda pazarın büyüdüğü belirtilirken dijital reklamcılığın da beklendiği gibi yükselişte olduğu görülüyor. 2011 yılında 4.7 Milyar TL olan reklam pazarı 2014 yılı itibariyle %30 büyüme ile 6.1 Milyar TL'ye ulaşırken, bu süre içerisinde dijital reklamcılık 0.7 Milyar TL'den %95'lik büyüme ile 1.4 Milyar TL'ye ulaşmış durumda.