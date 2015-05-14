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Digital Age Summit 2015 etkinliğinde Türkiye'ye ait internet verileri paylaşıldı

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Digital Age Summit 2015 etkinliğinde Türkiye'ye ait internet verileri paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Digital Age Summit 2015 etkinliğinde Türkiye'de internet kullanımına ait bazı veriler paylaşıldı. Paylaşılan verilerde sabit cihazların hala yüksek oranlarda baskın olduğu görülürken mobil cihazların son yıllarda yükselişe geçtiği görülüyor.
Bugün internete erişen cihazların %78.39'luk kısmı bilgisayarlardan oluşurken kalan %21.61'lik bölümü bilgisayar dışı (cep telefonu , tablet vb.) ürünler oluşturuyor. Paylaşılan grafikte 2011 yılında mobil cihazla internete erişim oranı %1 civarındayken, bu oranın 2012 yılından itibaren hızlı bir yükselişe geçtiği görülüyor.
Digital Age Summit 2015 etkinliğinde Türkiye'ye ait internet verileri paylaşıldı
 

Diğer yandan internete bağlı cihazların rakamları da paylaşılırken Mart 2015 itibariyle ülkemizde 22.7 Milyon bilgisayarın internete bağlı olduğu belirtiliyor. Bunun yanında 9.5 milyon akıllı telefon ve 6.6 milyon tablet'de ülkemiz sınırları içerisinde internete bağlanıyor. Özellikle tablet sayısının oldukça fazla olması dikkat çekerken, akıllı saat vb. gibi diğer teknolojilerin ise henüz %0.1 gibi çok düşük bir yüzdesi bulunuyor.
Reklam pazarı ile ilgili paylaşılan verilere baktığımızda pazarın büyüdüğü belirtilirken dijital reklamcılığın da beklendiği gibi yükselişte olduğu görülüyor. 2011 yılında 4.7 Milyar TL olan reklam pazarı 2014 yılı itibariyle %30 büyüme ile 6.1 Milyar TL'ye ulaşırken, bu süre içerisinde dijital reklamcılık 0.7 Milyar TL'den %95'lik büyüme ile 1.4 Milyar TL'ye ulaşmış durumda.
Digital Age Summit 2015 etkinliğinde Türkiye'ye ait internet verileri paylaşıldı
 

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Umutcan 4 yıl en beğenilen
Bence hiç şaşırtıcı değil, ülkemiz çin malı android tablet doldu. Millet marketten 5-6 yaşındaki çocuğuna alıyor 100-150 liraya oyuncak niyetine.
Tablet diyince milletin aklında Ipad, Galaxy tablet S, Surface gibi üst modeller canlanıyor herhalde...
Pc veya akıllı telefona göre çok ucuz ve köşe başındaki markette satılıyor olduğunu hesaba katarsak yakında kullanıcı sayısı akıllı telefonları aşıp pc'lerle yarışır hale gelir.
Ayrıca verilmemiş ama Türkiye'den en çok girilen site de Facebook'tur garanti, ülkemizin pek internet kültürü yok gözlemlediğim kadarıyla.
Bence hiç şaşırtıcı değil, ülkemiz çin malı android tablet doldu. Millet marketten 5-6 yaşındaki çocuğuna alıyor 100-150 liraya oyuncak niyetine.Tablet d...
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Batuist 4 yıl
150TL ye satılan tabletler küçüklere oyuncak diye alınıyor. Artık çocuklar eskisi gibi dışarıda misket saklanbaç filan oynamıyor. zaten şehirlerde oynayacak yerleri yok. anne babaların en favori hediyesi ucuz tabletler.. Ver eline sussun kafa rahat.. Çok şahit oldum bu duruma.. yazık küçücük beyinler aktif olarak çalışmaktansa (analitik düşünmek) pasif alıcı konumuna düşüyorlar.
tablet payının artmasına sebep olan budur..
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AMC 4 yıl Batuist
Daha iyi sokakta anneee diyen birileri yok
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stradivardi 4 yıl
Gün geçmesin ki biri daha Türk insanını kuçuk gormesin ?? neymiş internet kulturu yokmuş Dünyanın hangi ulkelerinde Facebook ilk sıralarda değil
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darkdiva 4 yıl
Tablet oranı şaşırtıcı gerçekten
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Umutcan 4 yıl
Bence hiç şaşırtıcı değil, ülkemiz çin malı android tablet doldu. Millet marketten 5-6 yaşındaki çocuğuna alıyor 100-150 liraya oyuncak niyetine.
Tablet diyince milletin aklında Ipad, Galaxy tablet S, Surface gibi üst modeller canlanıyor herhalde...
Pc veya akıllı telefona göre çok ucuz ve köşe başındaki markette satılıyor olduğunu hesaba katarsak yakında kullanıcı sayısı akıllı telefonları aşıp pc'lerle yarışır hale gelir.
Ayrıca verilmemiş ama Türkiye'den en çok girilen site de Facebook'tur garanti, ülkemizin pek internet kültürü yok gözlemlediğim kadarıyla.
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Virinom 4 yıl
WB
Tablet tahminlerin uzerinde hakkaten, sasirtici

Bimde 100tl'ye tablet satıldığını düşünürsek bir çok kesime hitap ettiği için normal sayılabilir bence.
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WB 4 yıl
Tablet tahminlerin uzerinde hakkaten, sasirtici
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