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Digital Anarchy, Photoshop, Aperture ve Elements ile uyumlu Beauty Box Photo 3.0 eklentisini duyurdu

6 yıl
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1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Digital Anarchy, Photoshop, Aperture ve Elements ile uyumlu Beauty Box Photo 3.0 eklentisini duyurdu
Oldukça başarılı sonuçlara imza atan birçok fotoğraf düzenleme yazılımı, geliştirici firma haricindeki firmaların hazırladığı eklentiler ile daha güçlü bir duruma gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Digital Anarchy, Beauty Box Photo 3.0 isimli eklentisini duyurdu.
Adobe Photoshop, Photoshop Elements ve Apple Aperture fotoğraf düzenleme yazılımları için hazırlanmış bir eklenti olan Beauty Box Photo 3.0, özellikle portre fotoğraf düzenlemeleri amacıyla geliştirilmiş durumda. Yeni sürümü ile kullanıcılara AMD ve Nvida ekran kartları desteği ile çok daha hızlı işlem yapabilme yeteneği sağlayabilen eklenti, ayrıca önceden hazırlanmış 30 adet hazır düzenleme seçeneklerine, istenmeyen objelerin temizlenmesini sağlayan yeni araçlara, yeni tasarlanan algoritma ile çok daha iyi maskeleme seçeneklerine ve birden çok fotoğraf üzerinde toplu düzenlemelere imkan veren yeni araçları sağlayabiliyor.
Digital Anarchy tarafından geliştirilen Beauty Box Photo 3.0 eklentisine 99$ fiyat etiketiyle sahip olabilirsiniz.

http://www.digitalanarchy.com/beautyPS/main.html Yorum Yaz
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